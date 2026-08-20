Па́влов, Дмитрий Григорьевич

Па́влов, Дмитрий Григорьевич (23.10.[4.11].1897, д. Вонюх Кологривского уезда Костромской губ. — 22.07.1941, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1941). Герой Советского Союза (1937). Из крестьян. Участник Первой мировой вой­ны 1914–1918 и Гражданской вой­ны 1917–1922. В 1923–1924 боролся с басмачеством . Окончил Военную академию Рабоче-­крестьянской красной армии (РККА) им. М. В. Фрунзе (1928). Отличился в вооруженном конфликте на Китайской восточной железной дороге в 1929. С начала 1930‑х командовал механизированными соединениями (Белорусский военный округ). Во время Гражданской вой­ны в Испании (1936–1939) — военный советник республиканского правительства. С 1937 — начальник Автобронетанкового управления РККА. Координировал действия бронетанковых вой­ск во время боевых действий на Халхин-­Голе (1939) и Советско-­финляндской вой­ны (1939–1940) . С 1940 — командующий Белорусским (Западным) Особым военным округом, с 1941 — Западным фронтом, вой­ска которого в первые дни Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 потерпели тяжелое поражение в Белостокско-­Минском сражении. Был обвинен в трусости, бездействии, сознательном развале управления и приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1957 за отсутствием состава преступления. Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени и другими наградами.

Соч. : Автобиография // Военно-­исторический журнал. 1990. № 2. С. 53–55.

Лит. : Генерал армии Д. Г. Павлов: Материалы к биографии. Нижний Новгород, 2001; Черушев Н. С. Удар по своим: Красная Армия, 1938–1941. М., 2003; Бортаковский Т. В. Расстрелянные Герои Советского Союза. М., 2013. С. Е. Лазарев.