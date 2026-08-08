Па́вел I

Па́вел I ( греч. Παύλος Α) (14.12.1901, Афины — 06.03.1964, Афины) — король Греции с 1 апреля 1947, наследовал брату Георгу II из династии Глюксбургов . Стал королем в годы гражданской вой­ны (1946–1949), возглавлял государство в период восстановления страны и возвращения ее к демократии. Проводил политику умеренного консерватизма, пытался расширить неформальное влияние монархии на армию для усиления конт­роля над офицерским корпусом. Увеличил государственное финансирование королевской семьи, стремился усилить давление на правительство. Действия короля обостряли межпартийную борьбу, способствуя ослаблению либералов. Во внешней политике в начале 1960‑х активная позиция короля по кипрскому вопросу привела к обострению отношений с Великобританией.

Лит .: Щерев П. Пътят към военната диктатура. Конспиративните офицерски организации в политическия живот на Гърция след Втората световна вой­на. София, 1980; Щерев П . Политическата криза в Гърция (1958–1967). София, 1989; Van der Kiste J . Kings of the Hellenes. Gloucestershire, 1994; Улунян Ар. А . Коммунистическая партия Греции. История — идеология — политика. 1956–1974. М., 1995. Ар. А. Улунян.