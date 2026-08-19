Па́рнелл, Чарльз Стюарт

Па́рнелл ( англ. Parnell) , Чарльз Стюарт (27.06.1846, Уиклоу, Ирландия — 06.10.1891, Брайтон, Англия) — ирландский политик, националист, основатель Ирландской парламентской партии. Родился в англо-­ирландской семье протестантских землевладельцев. Получил образование в Кембриджском университете. После избрания в 1875 в британский парламент присоединился к ирландской партии гомрулеров (от home rule — «самоуправление»), широко используя на заседаниях тактику обструкции, ставшей эффективным методом парламентской борьбы. Отвергая вооруженные действия, П. выступал за конституционный метод достижения ирландского самоуправления. В 1877 избран председателем Гомруля лиги , которую преобразовал в 1882 в Ирландскую парламентскую партию (ИПП). Под его руководством ИПП стала первой ирландской профессиональной политической организацией, а П. — фактическим лидером национального движения, прозванным «некоронованным королем» Ирландии. Вне стен парламента гомрулеры получили поддержку образованной в 1879 под руководством П. Национальной земельной лиги, возглавившей широкое крестьянское движение против английских землевладельцев. П. поддерживал идеи земельной реформы, направленной на превращение арендаторов в собственников земли, считая решение аграрного вопроса первым шагом на пути к автономии. Деятельность П. способствовала началу аграрных преобразований в Ирландии и первым попыткам введения гомруля .

Лит. : Bew P. Charles Stewart Parnell. London, 1991; Lyons F. S. L. Charles Stewart Parnell. London, 2005; Мирошников А. В. Три века Ирландии. Воронеж, 2014. Е. Ю. Полякова.