Па́ркер, Мэтью

Па́ркер ( англ. Parker) , Мэтью (06.08.1504, Норидж — 17.05.1575, Ламбет, ныне в Лондоне) — английский церковный деятель, протестантский богослов, историк-­антикварий, архиепископ Кентерберийский. Родился в семье ткача, в 1520–1527 учился в Кембридже , в 1527 был рукоположен в священники, стал членом Корпус-­Кристи-­колледжа. В конце 1520‑х сблизился с группой кембриджских протестантов, увлекся патристикой и историей церкви. В 1530–1540‑х занимал ряд церковных должностей, активно проповедовал, в том числе при дворе (дважды в 1535, в 1539 и 1540). В 1535 назначен капелланом королевы Анны Болейн, в 1538 — капелланом короля Генриха VIII Тюдора , в 1544 избран главой Корпус-­Кристи-колледжа, в годы правления Эдуарда VI (1547–1553) стал деканом собора в Линкольне. В царствование Марии Тюдор как женатый священник был лишен всех должностей и, опасаясь преследований, жил уединенно, предположительно в Норидже (не покидал Англию). После восстановления реформированной церкви Елизаветой I Тюдор был назначен архиепископом Кентерберийским. Стал одним из главных действующих лиц конвокации 1563, принявшей «Тридцать девять статей»; активно участвовал в подготовке официального перевода Библии на английский язык (так называемой Епископской Библии). П. был сторонником умеренного протестантского вероучения, выступал за сохранение облачений духовенства и установление церковного единообразия. Это привело в середине 1560‑х к его конфликту с более радикально настроенной частью английских протестантов, что стало важным этапом формирования пуританизма. В рамках полемики П. при участии других епископов в 1566 издал «Объявления», в которых излагалась позиция официальной церкви по основным спорным вопросам вероучения.

С начала 1540‑х П. занимался коллекционированием средневековых рукописей и печатных изданий по истории раннего христианства и английской церкви. Его собрание, переданное в середине 1570‑х библиотеке Корпус-­Кристи-­колледжа, названной его именем, включает ряд ценных памятников, в т. ч. древнейший известный список «Англосаксонской хроники». П. покровительствовал историкам и антиквариям, по его инициативе было создано первое антикварное общество, при его участии были впервые изданы работы Гильды Премудрого , Ассера , Матвея Парижского и других средневековых авторов. В соавторстве с секретарями П. написал труд по истории Кентерберийского диоцеза.

Соч. : Advertisements. London, 1566; De antiquitate Britannicae ecclesiae et privilegiis ecclesiae Cantuariensis cum archiepiscopis ejusdem LXX. London, 1572; Correspondence of Matthew Parker, D. D.: Comprising Letters Written by and to Him, from A. D. 1535, to His Death, A. D. 1575 / Ed. J. Bruce, T. Perowne. Cambridge, 1853.

Лит. : Strype J. The Life and Acts of Matthew Parker. 3 vols. Oxford, 1821; Kennedy W. P. M. Archbishop Parker. London, 1908; Brook V. J. K. A Life of Archbishop Parker. Oxford, 1962; Page R. I. Matthew Parker and His Books. Kalamazoo (Mich.), 1993. В. А. Таубер .