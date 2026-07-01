Па́пуа — Но́вая Гвине́я

Па́пуа — Но́вая Гвине́я (Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея) — государство в юго-западной части Тихого океана, занимает восточную часть о. Новая Гвинея (западная часть принадлежит Индонезии ) и около 600 соседних островов Меланезии , в том числе архипелаг Бисмарка, северную часть Соломоновых островов, включая о. Бугенвиль. 22 провинции. Площадь — 462 840 кв. км (третье в мире островное государство после Индонезии и Мадагаскара ). Численность населения — 7,275 млн человек (2011; оценка 2020: 8,935 млн), во многом сохраняет племенную структуру, 86,8 % живут в деревне (2018). Используется более 850 языков (самый лингвистически разнообразный район мира), большинство населения владеет английским и креольским ток-писин. Столица Порт-­Морсби .

Земли П.—Н. Г. и Австралии (суперконтинент Сахул) заселялись около 50 тыс. лет назад; около 37 тыс. лет назад папуасы генетически отделились от австралийских аборигенов. Сельское хозяйство возникло в горах Новой Гвинеи около 9 тыс. лет назад (один из древнейших независимых очагов земледелия). Около 6900–6500 лет назад на Новой Гвинее одомашнили бананы и сахарный тростник (раскопки в Кук-­Суомпе). Малайские и китайские купцы посещали Новую Гвинею в первую очередь из-за торговли специями, но после 300 н. э. ей на смену окончательно пришли Молуккские о-ва (см. Индонезия ).

Относительная изоляция земель П.—Н. Г., чье население сохраняло по существу неолитическую культуру, была прервана в XVI в. В 1526 о. Новая Гвинея открыт португальским мореплавателем Ж. ди Менезишем, в 1545 испанский мореплаватель И. Ортис де Ретес дал острову название, увидев внешнее сходство его жителей с обитателями Гвинейского залива. В 1568 испанцы открыли часть Соломоновых о-вов, в 1616 нидерландцы — часть о-вов Бисмарка. Крупнейший остров Соломоновых ­о-вов, Бугенвиль (9318 кв. км), открыл в 1768 французский мореплаватель Л. де Бугенвиль . В 1704 Нидерланды признали правителем западной части Новой Гвинеи султана Тидоре (Молуккские о-ва), а в августе 1828 объявили Новую Гвинею западнее 141º в. д. своим владением (так была создана граница современных Индонезии и П.—Н. Г.), впрочем, вплоть до 2‑й половины 1890‑х — образования Нидерландской Новой Гвинеи (1895; ныне в составе Индонезии) — их власть оставалась на бумаге.

C XVI в. индийские, непальские, персидские, османские купцы начинают вывозить из Новой Гвинеи перья эндемической райской птицы, которые использовались в изготовлении украшений, плюмажей вплоть до запрета охоты к началу 1920‑х. Уже в XVIII в. южноамериканский батат заменил аборигенный таро как основу рациона. С 1830‑х началась ловля трепанга, с 1860‑х — добыча жемчуга, с 1870‑х — возделывание копры, с конца XIX в. — сандалового дерева.

В 1873 морской офицер Дж. Морсби основал на юго-востоке Новой Гвинеи поселение Порт-­Морсби — форпост британской колонизации острова. В 1871–1872, 1873–1874, 1876–1877, 1880, 1882, 1883 земли П.—Н. Г., в основном северо-­восточную оконечность Новой Гвинеи (Берег Миклухо-­Маклая, с 1914 Берег Рай) исследовал Н. Н. Миклухо-­Маклай , выступавший против проникновения британцев. В августе 1884 Велико­британия заявила претензии на земли Новой Гвинеи к востоку 141º в. д., столкнувшись с сопротивлением Германии, которая в том же году создала Новогвинейскую компанию, а с 1885 объединила свои тихоокеанские владения в Германскую Новую Гвинею, включившую, помимо архипелага Бисмарка, Маршалловых и Северных Соломоновых о-в, и северо-­восток Новой Гвинеи (под названием Земли Кайзера Вильгельма). Юго-восток острова с 1888 стал колонией Британская Новая Гвинея. 1 сентября 1906 Британская Новая Гвинея передана в управление Австралийскому Союзу (см. Австралия ) под именем Территории Папуа. В 1909 проведена частичная демаркация границы Территории Папуа с Германской Новой Гвинеей.

В Первую мировую вой­ну 1914–1918 Германская Новая Гвинея занята австралийскими вой­сками. С 1920 (фактически 1921) образованы две мандатные территории (см. Мандатная система ): Папуа и Новая Гвинея, обе под управлением Австралии. С 1949 объединены в общую подопечную территорию ООН, также под управлением Австралии. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 север Новой Гвинеи занят японцами с 23 января 1942; вторжение на юг острова шло с 21 июля 1942. В битве на Коралловом море 4–8 мая 1942 австралийский и британский флоты устранили угрозу Порту-­Морсби. Союзное контрнаступление с конца 1942 увенчалось успехом в основном к 1944. На о. Бугенвиль австралийские вой­ска сражались с японскими вплоть до 15 августа 1945.

После вой­ны Австралия ускорила курс на предоставление самостоятельности П.—Н. Г. только в 1960‑е. Население тогда превышало 2,1 млн человек (1961). Выборы в представительный орган проводились в 1964, 1968, 1972, с 1 декабря 1973 П.—Н. Г. получила самоуправление. 15 августа 1975 принята конституция, объявившая П.—Н. Г. унитарным государством, 16 сентября 1975 ­П.—Н. Г. стала независимой. В то время австралийская помощь составляла около половины государственного бюджета. П.—Н. Г. входит в Содружество наций, монарха (с 10 сентября 2022 — Карл III) представляет генерал-­губернатор. В избираемом на 5 лет однопалатном парламенте 111 мест, 22 из них занимают губернаторы провинций; из членов парламента от правящей коалиции выбираются министры и глава кабинета. Племенная структура сохранилась, определяя политическую культуру страны. Юридически сохранены неотчуждаемые общинные права на землю; земельная частная собственность практически отсутствует.

На долю нефти и газа приходится около 45 % экспорта, вплоть до четверти экспорта — золото (месторождения открыты еще в 1920‑е). В 2001–2003 и с 2012 на о. Лос-­Негрос (провинция Манус) действует, как на Науру , австралийский центр содержания ищущих убежища иммигрантов, в основном из Ирака, Афганистана, Ирана (в январе 2014 их число достигало 1233 человек, осенью 2021 сообщалось о 100–140 человеках). С конца XX в. все заметнее уничтожение тропических лесов.

Бугенвильский вопрос — одна из важных проблем П.—Н. Г. Население Бугенвиля (в 2011 достигло 250 тыс. человек) ближе меланезийцам, чем новогвинейским папуасам. С 1972 на острове австралийская компания начала разработку бугенвильской шахты Пангуна — одного из крупнейших месторождений меди и сопутствующего золота в мире. В середине 1970‑х Пангуна приносила 12 % ВВП П.—Н. Г. и свыше 45 % экспортного дохода, при том, что правительству принадлежало только 20 % акций. Уже 1 сентября 1975 лидеры Бугенвиля объявили о создании Республики Северных Соломоновых Островов, но к началу 1976 согласились остаться в составе П.—Н. Г. в обмен на конституционные гарантии децентрализации. Эксплуатация недр, ущерб природе острова, плохое отношение к местным рабочим, приток трудящихся с о-ва Новой Гвинеи и из Австралии вызвало в 1988 восстание, тянувшееся до 1998; погибло не менее 10 тыс. жителей острова. В 1996–1997 правительство П.—Н. Г. использовало для борьбы с восстанием британскую частную военную компанию «Sandline». С 15 мая 1989 добыча на шахте Пангуна прекращена, 30 июня 2016 53,8 % акций переданы Бугенвильской автономии и правительству П.—Н. Г. В 2005 Бугенвиль впервые избрал собственный парламент. На референдуме, проведенном 23 ноября — 7 декабря 2019, 98,31 % населения острова проголосовали за независимость. После переговоров между правительством и политиками Бугенвиля в мае—июле 2021 достигнуто решение предоставить острову независимость к концу 2027.

П.—Н. Г. — член ООН (1975), Содружества наций (1975), МВФ (1975), МБРР (1975), АТЭС (1993), ВТО (1996).

Лит. : Малаховский К. В. Остров райских птиц: История Папуа — Новой Гвинеи. М., 1976; Papua-­Neuguinea zwischen isolierter Stammes­gesellschaft und weltwirtschaftlicher Integration. Hamburg, 1994; Бутинов Н. А. Народы Папуа — Новой Гвинеи (От племенного строя к независимому государству). СПб., 2000; Dorney S. Papua New Guinea: People, Politics and History since 1975. Sydney, 2000; May R. J. State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-­Five Years. Adelaide, 2001; Seib R. Staatsreform und Verwaltungsmodernisierung in Entwicklungsländern: Der Fall Papua-­Neuguinea im Südpazifik. Frankfurt am Main, 2009; Denoon D. A Trial Separation: Australia and the Decolonisation of Papua New Guinea. 2nd ed. Canberra, 2012; Swalding P. Plumes from Paradise: Trade Cycles in Outer Southeast Asia and Their Impact on New Guinea and Nearby Islands until 1920. 2nd ed. Sydney, 2019; Берег Маклая в дневниках и записках этнографов / Отв. ред. А. В. Туторский. СПб., 2021. А. А. Исэров .