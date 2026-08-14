Па́пство

Па́пство — условное название религиозно-общественного института, характерного для католичества и оказавшего существенное влияние на историю христианского мира. Понятие П. отсутствует в теологии и каноническом праве , хотя этот термин ( лат. papatus) с XI–XII вв. иногда использовался для обозначения служения и полномочий папы — епископа Римского. Официальный характер носили определения «Римская церковь», «апостольский престол», «престол (кафедра) апостола Петра». Под П. могут подразумеваться функции папы Римского как руководителя церкви и соответствующие им права и обязанности; совокупность понтификов, когда‑либо занимавших папский престол (к 2022 в официальном перечне — 266 имен); система высшего руководства Католической церкви во главе с папой Римским, представленная в системе международных отношений как суверенный субъект права — Святой Престол. Понятие П. включает систему религиозных постулатов, подразумевающих необходимость папского служения и особый статус папы Римского в церкви.

Согласно догматическим и каноническим определениям, епископ Рима обладает полной и непосредственной властью как верховный пастырь верующих, «видимый» глава земной церкви, преемник апостола Петра и наместник (заместитель) Христа на земле. Служение папы Римского рассматривается в католичестве как «начало и основа» единства христиан в вере и дисциплине, оно является существенным элементом земной церкви и носит сакральный характер (дог­матическая конституция «Lumen Gentium», 1964). Концепция П. опирается на учение о «служении Петра» или «первенстве Петра» — особой миссии апостола Петра в христианстве (Мф 16.17–19; Лк 22.31–32; Ин 21.15–17), его специфических правах и обязанностях, а также на учение о «Петровом преемстве» — наследовании этих полномочий римскими епископами.

П. нередко рассматривается как древнейший из непрерывно существующих религиозных институтов в христианстве. Его начало восходит к первым векам нашей эры, когда формировались основные структурные особенности церкви, в том числе ее иерархический строй. Истоки идеологии П. были связаны с восприятием апостола Петра как старшего ученика Христа и первого организатора церкви, а также с определившимся не позднее II в. особым статусом Римской церкви, которой приписывали происхождение от «главных апостолов» — Петра и Павла. По мере развития христианской иерархии вероучительный и дисциплинарный авторитет Римской церкви сосредоточился в персоне ее руководителя — епископа, считавшегося преемником апостола Петра (термин «папа» применительно к епископу Рима известен с рубежа III и IV вв., но до XI–XII вв. носил неофициальный характер). Епископ Рима воспринимался как «наследник служения Петра», затем — как земной представитель апостола, позднее — как «викарий Христа на земле». Значимый вклад в формирование римской церковной идеологии внесли папы Дамас I (366–384), Лев I Великий (440–461), Геласий I (492–496), Григорий I Великий (590–604) и др. Папские полномочия опирались на духовный и моральный авторитет Римской церкви, которая выступала как уникальный оплот истинной веры, сохранявший «наследие апостолов» благодаря преемственной смене епископов. Папы принимали участие в важнейших событиях церковной истории — в дог­матических спорах, распространении христианства, развитии организационных структур церкви; выступали в качестве арбитров по делам, относившихся к сохранению вероучительной чистоты и поддержанию церковной дисциплины. Теоретические представления о папе как о верховном пастыре нередко вступали в противоречие с реальностью, т. к. папские полномочия (в том числе право непосредственно управлять локальными структурами церкви и вмешиваться в их дела по собственной инициативе) неоднократно ставились под сомнение. Со временем наметилась тенденция к консолидации западной (латинской) иерархии вокруг папского престола. На Востоке римская церковная идеология вызывала отторжение, папские полномочия постоянно оспаривались. Разногласия усугублялись культурным отчуждением и взаимным антагонизмом руководителей церкви, что привело к схизме 1054 (см. Разделение церквей ). Согласно официальной позиции православных церквей, папа Римский обладает номинальным «первенством чести», или «первенством любви», которое не под­разумевает особых вероучительных и административных полномочий (католическое учение о П. нередко рассматривается как ересь ).

Начиная с VIII в. и до 1870 папа Римский был светским правителем (см. Папская область ), с 1929 является главой Ватикана (суверенной территории Святого Престола). Это способствовало проникновению элементов имперской идеологии в концепцию «служения Петра» (см. Константинов дар ). Важным этапом развития П. была григорианская реформа (2‑я половина XI в.): ее сторонники рассматривали папу Римского как верховного пастыря, ответственного за поддержание порядка и нравственности среди людей, которому должны были повиноваться все христиане (см. Григорий VII ). Сложились высшие органы церковного управления — коллегия кардиналов и папская курия. «Папская теократия» достигла апогея при Иннокентии III (1198–1216), который утверждал абсолютное верховенство папы в христианском мире. Папа Бонифаций VIII в булле «Unam Sanctam» (1302) сформулировал теорию «двух мечей», согласно которой римский понтифик обладал полной духовной и светской властью, хотя светские полномочия он осуществлял опосредованно — руками правителей-­христиан; без повиновения папе было невозможно достичь спасения души. Авиньонское пленение пап и Великая схизма 1378–1417 были признаками кризиса римской церковной идеологии, который сопровождался развитием соборного движения (концилиаризма) и в итоге привел к Реформации (протестанты полностью отвергли учение о П.). Папский престол отчасти восстановил свое влияние благодаря Тридентскому собору , но его статус и полномочия ставились под сомнение даже среди католиков (см. Галликанство ).

Догматическое определение статуса, прав и обязанностей папы Римского было дано Ватиканским собором I , который принял в том числе догмат о безошибочном учительстве папы по вопросам веры и морали (конституция «Pastor Aeternus», 1870). Учение о верховной и непосредственной власти папы Римского над церковью, восходящей к апостолу Петру, было подтверждено Ватиканским собором II как религиозная догма; оно отражено в Кодексе канонического права (1983) и в Катехизисе Католической церкви (1992). Как существенный элемент католической идентичности, П. является предметом межконфессиональной полемики.

Лит. : Jalland T. G. The Church and the Papacy: An Historical Study. London–New York, 1949; Ullmann W. A Short History of the Papacy in the Middle Ages. London, 1974; Dictionnaire historique de la papauté / Éd. Ph. Levillain. Paris, 1994; Histoire de la papauté: 2000 ans de mission et de tribulations / Éd. Y.-M. Hilaire. Paris, 1996; Гергей Е. История папства / Пер. О. В. Громова. М., 1996; Ray S. K. Upon this Rock: St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the Early Church. San Francisco (Ca.), 1999; Papstamt: pro und contra. Geschichtliche Entwicklungen und ökumenische Perspektiven / Hrsg. W. Fleischmann-­Bisten. Göttingen, 2001; Петрово служение: Диалог католиков и православных / Ред. В. Каспер. М., 2006; Siecienski A. E. The Papacy and the Orthodox: Sources and History of a Debate. Oxford, 2017. А. А. Королев .