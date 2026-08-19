Па́нина, Софья Владимировна

Па́нина, Софья Владимировна (11[23].08.1871, Москва — 13.06.1956, Нью-­Йорк) — российский общественный деятель. Графиня. Крупная помещица. Окончила Высшие женские курсы в Петербурге. С 1891 занималась благотворительностью. Финансировала строительство Лиговского народного дома (1903). Председатель «Общества для пособия учащимся в городских народных училищах», «Общества дешевых помещений для женщин, ищущих работы», член Российского общества защиты женщин. Поддерживала земское движение . За оппозиционность имела прозвище «красная графиня». В 1915 — организатор бирж труда. С 24 мая [6 июня] 1917 — член ЦК Конституционно-­демократической партии . Товарищ министра государственного призрения Временного правительства 1917 , с августа — товарищ министра народного просвещения. Депутат Петроградской городской думы. После Октябрьского переворота 1917 — член Комитета спасения Родины и Революции, подпольного Временного правительства, собиравшегося на ее квартире для руководства забастовкой служащих. Отказалась передать большевикам денежные средства министерства и поместила их во французский банк, пока не будет установлен законный режим. 28 ноября [11 декабря] арестована. 10[23] декабря Революционный трибунал приговорил П. к общественному порицанию и заключению до возвращения средств. 19 декабря [1 января] освобождена из заключения. Выехала на Дон. Оказывала поддержку белому движению , участвовала в Национальном центре . С 1920 — в эмиграции в Швейцарии и США.

Лит. : Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Мыслящие миры российского либерализма: графиня Софья Владимировна Панина (1871–1956). М., 2012. А. В. Шубин .