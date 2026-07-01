Па́лены

Пáлены (фон дер Пален, нем. von der Pahlen) — шведский, остзейский и российский графский и баронский род. В XIII в. его первые представители участвовали в крестовых походах на территории современной Прибалтики, за что получили земельные наделы по р. Пала. Считается, что П. происходят от рыцаря Иоганна де Пала (? — не ранее 1325), чье потомство дало несколько линий рода.

Русская ветвь П. начинается с братьев Ивана Алексеевича (1740–1817) и Петра Алексеевича (1745–1826) П. Особенно известен Петр — генерал от кавалерии (1798), входил в ближайший круг приближенных Павла I , возглавил заговор против него. При Екатерине II отличился в Русско-­турецких вой­нах 1768–1774 и 1787–1791 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ), правитель Рижского наместничества (1792), курляндский генерал-­губернатор (1795–1797). При Павле I был назначен столичным военным губернатором, начальником остзейских губерний, инспектором шести военных инспекций, великим канцлером Мальтийского ордена, главным директором почт, членом совета и коллегии иностранных дел.

Несмотря на занимаемые высокие должности Петр Алексеевич чувствовал шаткость своего положения, что побудило его стать одним из организаторов заговора против Павла I. Сыграл ключевую роль в итоговом успехе заговорщиков. Утром после убийства императора (12[24] марта 1801) первым сообщил о кончине царя членам Военной коллегии, приняв у них присягу на верность новому императору Александру I . Входил в состав Непременного совета (март/апрель — июнь 1801), с 17[29] июня 1801 в отставке.

Внук Петра Алексеевича, Константин Иванович (1830–1912) — псковский губернатор (1864–1867), министр юстиции (1867–1878), член Государственного совета (с 1878), действительный тайный советник (1878). Окончил юридический факультет Санкт-­Петербургского университета (1853). С 1855 — на службе в канцелярии Госсовета. Перейдя в Министерство внутренних дел, занимал пост вице-директора полиции исполнительной, затем назначен псковским губернатором. В 1867 — статс-­секретарь, осенью того же года назначен министром юстиции.

Во главе Министерства юстиции К. П. предпринял ряд шагов по ограничению положений судебной реформы 1864: отчасти фактических (назначение «исправляющих» должность судебных следователей, вместо утвержденных в должности; прекращение открытия советов присяжных поверенных), отчасти формальных, сопряженных с изменением самого текста законов.

В 1879–1884 — член различных комиссий: особой комиссии для предварительного соображения дела о введении мировых судебных установлений в Прибалтийских губерниях; комиссии при Госсовете по вопросу о тюремном преобразовании; комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законов; особой комиссии для составления проектов местного управления.

Во время коронации Александра III (1882) был назначен верховным церемониймейстером, а при коронации Николая II (1896) — верховным маршалом.

Лит. : Богданович М. И. Граф П. П. фон дер Пален и его время // Военный сборник. 1864. № 8; Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: биобиблиографический справочник. СПб., 2007. Н. А. Могилевский.