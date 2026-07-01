Па́гпа-ла́ма

Пагпа-лама (Пагба-лама, Лодой-Джан­цан, Дрогон Чогъял Пагпа) (1235/1239–1280) — тибетский религиозный и государственный деятель, пятый глава буддийской школы Сакья, первый теократический монарх Тибета под властью Монгольской империи . В 1244 сопровождал своего дядю Сакья-пандиту к монгольскому царевичу Годану (сыну Угэдэя ), наместнику Сев.-Зап. Китая и сюзерену Тибета. В момент смерти дяди (1251) пребывал при дворе Годана, где выучил монгольский язык. В 1253 был отправлен ко двору Хубилая , брата хана Мункэ , которого обучил основам тибетского буддизма. В 1264 Хубилай, ставший ханом, по настоянию П.-л. издал так называемый «Жемчужный эдикт», в котором провозглашал себя покровителем буддизма и даровал льготы и привилегии тибетскому монашеству. В 1268 П.-л. разработал на основе тибетского алфавита новую систему официальной письменности Монгольской империи, известную как «квадратное письмо» (или «пагпа-­шрифт)», которая использовалась вплоть до падения империи Юань. В 1270 П.-л. был провозглашен диши («наставником императора») и гоши («имперским учителем»), что положило начало традиции назначения таковых и при последующих монгольских ханах — императорах Юань. Это назначение позволило П.-л. объединить в своих руках духовную и светскую власть над Тибетом, сделав собственный монастырь Данса его столицей. В 1276 он вернулся в Тибет, официально получив главенство над всеми его тринадцатью областями. Заинтересованный в поддержке Хубилая, П.-л. способствовал дальнейшей интеграции Тибета в состав Монгольской империи, содействуя, в частности, проведению переписи населения и организации ямских станций. Недовольных его усилением тибетских светских правителей и другие буддийские школы он старался привлечь на свою сторону богатыми дарами, но в разгар борьбы скоропостижно скончался, предположительно был отравлен.

Ист. : Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись. История буддизма в Тибете, VI–XV вв. / Пер. с тиб. Ю. Н. Рериха; пер. с англ. О. В. Альбедиля и Б. Ю. Харьковой. СПб., 2001.

Лит. : Рерих Ю. Н. Монголо-­тибетские отношения в XIII и XIV вв. // Рерих Ю. Н. Тибет и Центральная Азия. Самара, 1999. С. 140–152; Успенский В. Л. Монголы и буддизм в XIII веке // Буддизм и христианство в культурном наследии Центральной Азии. Бишкек, 2003. С. 166–172; Ringpapontsang T. Ch. Conquering the Conqueror: Reassessing the Relationship Between Qubilai Khan and Phags pa Lama. Ph. D. Diss. Canberra, 2016. Р. Ю. Почекаев.