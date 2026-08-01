ПА-ДЕ-КАЛЕ

ПА-ДЕ-КАЛЕ (франц. Pas de Calais, англ. Strait of Dover) - дуврский пролив, пролив между западной материковой частью Евразии (Франция) и островом Великобритания.

Образовался в Атлантическом океане в четвертичном периоде при опускании и затоплении суши. Является северо-восточным продолжением пролива Ла-Манш, соединяет его с Северным морем. Длина 37 км, наименьшая ширина 32 км, глубины на фарватере 21-64 м.

Основные порты: Дувр , Фолкстон (Великобритания ); Кале , Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк ( Франция ).

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