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ПА-ДЕ-КАЛЕ
ПА-ДЕ-КАЛЕ (франц. Pas de Calais, англ. Strait of Dover) - дуврский пролив, пролив между западной материковой частью Евразии (Франция) и островом Великобритания.
Образовался в Атлантическом океане в четвертичном периоде при опускании и затоплении суши. Является северо-восточным продолжением пролива Ла-Манш, соединяет его с Северным морем. Длина 37 км, наименьшая ширина 32 км, глубины на фарватере 21-64 м.
Основные порты: Дувр, Фолкстон (Великобритания); Кале, Булонь-сюр-Мер и Дюнкерк (Франция).
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