ОЖОГИН АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

ОЖОГИН АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ - российский ак­тёр.

В 1757 году по­сту­пил в раз­но­чинную гим­на­зию Московского университета, где за­ни­мал­ся в «клас­сах ху­до­жеств»; в 1765 году чис­лил­ся «ри­со­валь­ным под­мас­терь­ем». В начале 1766 года сре­ди пер­вых всту­пил в труп­пу Московского пуб­лич­но­го те­ат­ра под руководством Н.С. Ти­то­ва и ос­та­вал­ся при всех по­сле­дую­щих ан­тре­пре­нё­рах, вой­дя в 1780 году в со­став Пет­ров­ско­го те­ат­ра М.Е. Ме­док­са (смотри Ме­док­са те­атр ). На­ход­чи­вый и ост­ро­ум­ный мас­тер им­про­ви­за­ции. В те­че­ние 4 де­ся­ти­ле­тий один из са­мых по­пу­ляр­ных и ре­пер­ту­ар­ных ко­мических ак­тё­ров; ис­пол­нял ро­ли в дра­мах, ко­ме­ди­ях и ко­мических опе­рах: Си­ме­он Лес­ник («Ро­за­на и Лю­бим» Н.П. Ни­ко­ле­ва на му­зы­ку И.И. Кер­цел­ли), Вол­ды­рёв («Сби­тень­щик» Я.Б. Княж­ни­на на му­зы­ку А. Бул­ланд­та), Мель­ник Фад­дей («Мель­ник - кол­дун, об­ман­щик и сват» А.О. Аб­ле­си­мо­ва на му­зы­ку М.М. Со­ко­лов­ско­го), Ба­ба-яга («Ба­ба-яга» Д.П. Гор­ча­ко­ва на му­зы­ку М. Ста­бин­ге­ра), Ере­ме­ев­на («Не­до­росль» Д.И. Фон­ви­зи­на), Сва­ха («Об­ра­щён­ный ми­зан­троп, или Ле­бе­дян­ская яр­мон­ка» А.Д. Копь­е­ва), Скря­гин («Ску­пой» Княж­ни­на на му­зы­ку В.А. Паш­ке­ви­ча), са­дов­ник Ан­то­нио («Фи­га­ро­ва же­нить­ба» П. Бо­мар­ше), Бит­тер­ман («Не­на­висть к лю­дям и рас­кая­ние» А. Ко­це­бу ), Ста­рос­та («Бо­быль» П.А. Пла­виль­щи­ко­ва), Бри­фа­нио («Ве­не­ци­ан­ская яр­ман­ка» Дж. Бок­ке­ре­ни на му­зы­ку А. Саль­е­ри) и др. Ко­мизм Ожогина свя­зан с тра­ди­ция­ми древнерусской сме­хо­вой куль­ту­ры, искусством ско­мо­ро­хов, пло­щад­ным народным юмо­ром глу­мо­твор­цев.