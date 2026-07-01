ОЖЕШКО ЭЛИЗА

ОЖЕШКО ЭЛИЗА - польская пи­са­тель­ница.

Из ста­рин­но­го шля­хет­ско­го ро­да. Вос­пи­ты­ва­лась в вар­шав­ском пан­сио­не (1852-1857). Ока­зы­ва­ла по­мощь уча­ст­ни­кам Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов . Пе­ча­та­лась с 1866 года. В ро­ма­нах «По­след­няя лю­бовь» («Ostatnia mił oś ́c», 1867), «Пан Гра­ба» («Pan Graba», 1869), «Мар­та» («Marta», 1873) и других - кри­ти­ка бес­прав­но­го по­ло­же­ния жен­щи­ны в об­ще­ст­ве. Ра­зо­ре­ние шлях­ты, мо­раль­ная де­гра­да­ция ари­сто­кра­тии, ни­щен­ское су­ще­ст­во­ва­ние кре­сть­ян - основные те­мы от­ме­чен­ных ди­дак­тиз­мом со­ци­аль­но-бы­то­вых ро­ма­нов «Эли Ма­ко­вер» («Eli Makower», 1875), «Се­мья Брох­ви­чей» («Rodzina Brochwiczów», 1876), а так­же на­сы­щен­но­го са­ти­рическими крас­ка­ми ро­ма­на «Пом­па­лин­ские» («Pompali ́nscy», 1876). В ро­ма­не «Ме­ир Эзо­фо­вич» («Meir Ezofowicz», 1878) Ожешко вы­сту­пи­ла в за­щи­ту еврейского на­се­ле­ния; жизнь бе­ло­русской де­рев­ни пред­став­ле­на в ро­ма­нах «Ни­зи­ны» («Nizi­ny», 1884), «Дзюрд­зи» («Dziurdziowie», 1885), «Хам» («Cham», 1888). Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Ожешко - ро­ман «Над Не­ма­ном» («Nad Niemnem», 1887, эк­рани­зи­ро­ван З. Куз­мин­ским - 1987), от­ра­зив­ший влия­ние идей Ж.Ж. Рус­со и Л.Н. Тол­сто­го , в ко­то­ром вос­соз­да­на эпическая кар­ти­на жиз­ни про­винциального польского об­ще­ст­ва начала 1880-х годов, со­дер­жит­ся при­зыв к объ­е­ди­не­нию шлях­ты с кре­сть­ян­ст­вом в ду­хе пат­рио­тических тра­ди­ций вос­ста­ния 1863 года. Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­торическая по­весть «Мир­та­ла» («Mirtala», 1886), ан­ти­бур­жу­аз­ный ро­ман «Ар­го­нав­ты» («Argonauti», 1899); пси­хо­ло­гический ро­ман в пись­мах «Ad astra» (1902-1903), об­на­ру­жи­ваю­щий воз­дей­ст­вие мо­дер­низ­ма ; сборник рас­ска­зов «Gloria victis» (1910). На русский язык со­чи­не­ния Ожешко пе­ре­во­ди­лись с 1880 года.

Сочинения:

Полн. собр. соч. К. [и др.], 1902–1910. Т. 1–8;

Pisma zebrane. Warsz., 1947–1953. T. 1–52;

Dzieła wybrane. Warsz., 1953–1954. T. 1–12;

Собрание сочинений. М., 1991–1996. Т. 1–6.