ОЖЕШКО ЭЛИЗА
ОЖЕШКО ЭЛИЗА - польская писательница.
Из старинного шляхетского рода. Воспитывалась в варшавском пансионе (1852-1857). Оказывала помощь участникам Польского восстания 1863-1864 годов. Печаталась с 1866 года. В романах «Последняя любовь» («Ostatnia mił oś ́c», 1867), «Пан Граба» («Pan Graba», 1869), «Марта» («Marta», 1873) и других - критика бесправного положения женщины в обществе. Разорение шляхты, моральная деградация аристократии, нищенское существование крестьян - основные темы отмеченных дидактизмом социально-бытовых романов «Эли Маковер» («Eli Makower», 1875), «Семья Брохвичей» («Rodzina Brochwiczów», 1876), а также насыщенного сатирическими красками романа «Помпалинские» («Pompali ́nscy», 1876). В романе «Меир Эзофович» («Meir Ezofowicz», 1878) Ожешко выступила в защиту еврейского населения; жизнь белорусской деревни представлена в романах «Низины» («Niziny», 1884), «Дзюрдзи» («Dziurdziowie», 1885), «Хам» («Cham», 1888). Наиболее значительное сочинение Ожешко - роман «Над Неманом» («Nad Niemnem», 1887, экранизирован З. Кузминским - 1987), отразивший влияние идей Ж.Ж. Руссо и Л.Н. Толстого, в котором воссоздана эпическая картина жизни провинциального польского общества начала 1880-х годов, содержится призыв к объединению шляхты с крестьянством в духе патриотических традиций восстания 1863 года. Среди других сочинений: историческая повесть «Миртала» («Mirtala», 1886), антибуржуазный роман «Аргонавты» («Argonauti», 1899); психологический роман в письмах «Ad astra» (1902-1903), обнаруживающий воздействие модернизма; сборник рассказов «Gloria victis» (1910). На русский язык сочинения Ожешко переводились с 1880 года.
Сочинения:
Полн. собр. соч. К. [и др.], 1902–1910. Т. 1–8;
Pisma zebrane. Warsz., 1947–1953. T. 1–52;
Dzieła wybrane. Warsz., 1953–1954. T. 1–12;
Собрание сочинений. М., 1991–1996. Т. 1–6.