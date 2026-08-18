ОЖЬЕ ЭМИЛЬ
ОЖЬЕ ЭМИЛЬ - французский драматург, член Французской академии (1857).
Сын адвоката. С 1828 года жил в Париже. Обучался в лицее Генриха IV, на юридическом факультете Сорбонны (окончил в 1843 году). Большой успех снискала дебютная комедия в стихах на античную тему «Цикута» («Cigue», 1844) об искренне влюбившемся распутнике-эпикурейце. В конце 1840-х годов, обратившись к сюжетам из современности, выступил сторонником так называемой школы здравого смысла во французской литературе, последовательно разоблачая идеалы романтизма (роковые страсти, бунт против повседневности, дендизм и тому подобное). Занимательные по интриге и дидактические по пафосу комедии Ожье, во многом продолжившие традиции мещанской драмы, пропагандировали традиционные буржуазные добродетели: «Габриэль» («Gabrielle», 1850, в стихах; русский перевод 1853 года), «Бедные львицы» («Les lionnes pauvres», 1858; в соавторстве с Э. Фусье), «Сын Жибуайе» («Le fils de Giboyer», 1863, русский перевод 1903 года) и др. Значительный общественный резонанс имела комедия «Зять господина Пуарье» («Le gendre de M. Poirier», 1854; в соавторстве с Ж. Сандо) о душевном благородстве представителей буржуазии и их превосходстве над дворянами. Автор либретто оперы Ш. Гуно «Сапфо» (1851). Офицер ордена Почётного легиона (1868).
Сочинения:
Théâtre complet. P., 1901–1912. Vol. 1–7.