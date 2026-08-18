ОЖЬЕ ЭМИЛЬ

ОЖЬЕ ЭМИЛЬ - французский дра­ма­тург, член Французской ака­де­мии (1857).

Сын ад­во­ка­та. С 1828 года жил в Па­ри­же. Обу­чал­ся в ли­цее Ген­ри­ха IV, на юри­дическом факультете Сор­бон­ны (окон­чил в 1843 году). Боль­шой ус­пех сни­ска­ла де­бют­ная ко­ме­дия в сти­хах на ан­тич­ную те­му «Ци­ку­та» («Cigue», 1844) об ис­крен­не влю­бив­шем­ся рас­пут­ни­ке-эпи­ку­рей­це. В конце 1840-х годов, об­ра­тив­шись к сю­же­там из со­вре­мен­но­сти, вы­сту­пил сто­рон­ни­ком так называемой шко­лы здра­во­го смыс­ла во французской литературе, по­сле­до­ва­тель­но ра­зо­бла­чая идеа­лы ро­ман­тиз­ма (ро­ко­вые стра­сти, бунт про­тив по­все­днев­но­сти, ден­дизм и тому подобное). За­ни­ма­тель­ные по ин­три­ге и ди­дак­тические по па­фо­су ко­ме­дии Ожье, во мно­гом про­дол­жив­шие тра­ди­ции ме­щан­ской дра­мы, про­па­ган­ди­ро­ва­ли тра­диционные бур­жу­аз­ные доб­ро­де­те­ли: «Габ­ри­эль» («Gabrielle», 1850, в сти­хах; русский перевод 1853 года), «Бед­ные льви­цы» («Les lionnes pauvres», 1858; в со­ав­тор­ст­ве с Э. Фу­сье), «Сын Жи­бу­айе» («Le fils de Giboyer», 1863, русский перевод 1903 года) и др. Зна­чительный об­ще­ст­вен­ный ре­зо­нанс име­ла ко­ме­дия «Зять гос­по­ди­на Пу­а­рье» («Le gendre de M. Poirier», 1854; в со­ав­тор­ст­ве с Ж. Сан­до) о ду­шев­ном бла­го­род­ст­ве пред­ста­ви­те­лей бур­жуа­зии и их пре­вос­ход­ст­ве над дво­ря­на­ми. Ав­тор либ­рет­то опе­ры Ш. Гу­но «Сап­фо» (1851). Офицер ордена По­чёт­ного легиона (1868).

Сочинения:

Théâtre complet. P., 1901–1912. Vol. 1–7.