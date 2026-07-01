ОЗЕРСКИЙ АДРИАН ИВАНОВИЧ

ОЗЕРСКИЙ АДРИАН ИВАНОВИЧ - российский кол­лек­цио­нер, цер­ков­ный дея­тель .

Из се­мьи ста­ро­об­ряд­цев. Был же­нат на Тать­я­не Ива­нов­не Хлу­до­вой (1811 - не ра­нее 1857 года), се­ст­ре А.И. Хлу­до­ва (1818-1882; смотри Хлу­до­вы). В 1829 году пе­ре­шёл из ме­щан­ско­го в ку­печеское со­сло­вие (3-я гиль­дия) и по­лу­чил от городского ма­ги­ст­ра­та раз­ре­ше­ние име­но­вать­ся фа­ми­ли­ей Озер­ский. В 1840-х годах при­сое­ди­нил­ся к официальной Церк­ви. Вёл по­ле­мические бе­се­ды со ста­ро­об­ряд­ца­ми. Как мис­сио­нер поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем митрополита Мо­с­ков­ско­го Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва), уде­ляв­ше­го боль­шое вни­ма­ние при­сое­ди­не­нию ста­ро­об­ряд­цев к официальной Церк­ви. Озерский был ста­рос­той церкви Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня на Бол­ва­нов­ке (1837-1849), По­кров­ско­го со­бо­ра на Крас­ной площади (смотри Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм) (с 1848 года и по мень­шей ме­ре до 1857 года).

По­лу­чил из­вест­ность как со­би­ра­тель ста­рин­ных ру­ко­пис­ных книг (главным образом цер­ков­ных, ко­то­рые бы­ли не­об­хо­ди­мы ему для по­ле­ми­ки со ста­ро­об­ряд­ца­ми). Ини­ции­ро­вал и на­пра­вил кол­лек­цио­нер­скую дея­тель­ность А.И. Хлу­до­ва, книж­ное со­б­ра­ние ко­то­ро­го по древ­но­сти и цен­но­сти па­мят­ни­ков ста­ло од­ним из луч­ших в Рос­сии. Озерский за­ве­щал Хлу­до­ву с ус­ло­ви­ем «не скры­вать под спу­дом, а упот­реб­лять на поль­зу пра­во­сла­вия » свою кол­лек­цию, ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву хлу­дов­ско­го со­б­ра­ния. Впо­след­ст­вии Хлу­дов су­ще­ст­вен­но по­пол­нил со­б­ра­ние Озерского, при­об­ре­тая главным образом па­мят­ни­ки, имею­щие от­но­ше­ние к ис­то­рии ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. По­сколь­ку Озерский не поль­зо­вал­ся экс­либ­ри­сом, пер­во­на­чаль­но при­над­ле­жав­шие ему ру­ко­пи­си рас­тво­ри­лись в об­шир­ном со­б­ра­нии Хлу­до­ва. Хлу­дов за­ве­щал своё со­б­ра­ние московскому Ни­коль­ско­му еди­но­верческому монастырю, при ко­то­ром с 1872 года ве­лись ак­тив­ные со­бе­се­до­ва­ния со ста­ро­об­ряд­ца­ми (по­сле за­кры­тия мо­на­сты­ря в 1917 году его ру­ко­пис­ное со­б­ра­ние пе­ре­да­но в ГИМ).

Сочинения:

Вы­пис­ки из ста­ро­пись­мен­ных, ста­ро­пе­чат­ных и дру­гих книг, сви­де­тель­ст­вую­щие о свя­то­сти со­бор­ной и апо­столь­ской церк­ви и о не­об­хо­ди­мо­сти по­ко­рять­ся ее ус­та­вам, для дос­ти­же­ния спа­се­ния. 6-е издание. М., 1914. Части 1-2.

Исторические ис­точники:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии мо­с­ков­ско­го ку­пе­че­ст­ва. М., 1888. Т. 7. С. 172; М., 1889. Т. 8. С. 188; Т. 9. С. 162.