ОЗЕРСКИЙ АДРИАН ИВАНОВИЧ
ОЗЕРСКИЙ АДРИАН ИВАНОВИЧ - российский коллекционер, церковный деятель.
Из семьи старообрядцев. Был женат на Татьяне Ивановне Хлудовой (1811 - не ранее 1857 года), сестре А.И. Хлудова (1818-1882; смотри Хлудовы). В 1829 году перешёл из мещанского в купеческое сословие (3-я гильдия) и получил от городского магистрата разрешение именоваться фамилией Озерский. В 1840-х годах присоединился к официальной Церкви. Вёл полемические беседы со старообрядцами. Как миссионер пользовался расположением митрополита Московского Филарета (Дроздова), уделявшего большое внимание присоединению старообрядцев к официальной Церкви. Озерский был старостой церкви Преображения Господня на Болвановке (1837-1849), Покровского собора на Красной площади (смотри Василия Блаженного храм) (с 1848 года и по меньшей мере до 1857 года).
Получил известность как собиратель старинных рукописных книг (главным образом церковных, которые были необходимы ему для полемики со старообрядцами). Инициировал и направил коллекционерскую деятельность А.И. Хлудова, книжное собрание которого по древности и ценности памятников стало одним из лучших в России. Озерский завещал Хлудову с условием «не скрывать под спудом, а употреблять на пользу православия» свою коллекцию, которая легла в основу хлудовского собрания. Впоследствии Хлудов существенно пополнил собрание Озерского, приобретая главным образом памятники, имеющие отношение к истории старообрядчества. Поскольку Озерский не пользовался экслибрисом, первоначально принадлежавшие ему рукописи растворились в обширном собрании Хлудова. Хлудов завещал своё собрание московскому Никольскому единоверческому монастырю, при котором с 1872 года велись активные собеседования со старообрядцами (после закрытия монастыря в 1917 году его рукописное собрание передано в ГИМ).
Сочинения:
Выписки из старописьменных, старопечатных и других книг, свидетельствующие о святости соборной и апостольской церкви и о необходимости покоряться ее уставам, для достижения спасения. 6-е издание. М., 1914. Части 1-2.
Исторические источники:
Материалы для истории московского купечества. М., 1888. Т. 7. С. 172; М., 1889. Т. 8. С. 188; Т. 9. С. 162.