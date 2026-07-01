ОЗЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ОЗЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, сце­на­рист, народный артист СССР (1977).

Брат Н.Н. Озе­ро­ва. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1944 году окон­чил Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе. В 1945-1946 годах учил­ся на те­ат­ро­ведческом факультете ГИТИСа, в 1951 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская И.А. Сав­чен­ко). Де­бю­ти­ро­вал как ре­жис­сёр ви­до­вым цвет­ным до­ку­мен­таль­ным фильмом «В Ни­кит­ском бо­та­ни­че­ском са­ду» (1952, Озеров так­же ав­тор сце­на­рия), за­тем снял филь­мы-кон­цер­ты «Аре­на сме­лых» (совместно с С.Н. Гу­ро­вым, 1953, премия Мкф в Ве­не­ции) и «В празд­нич­ный ве­чер» (1954). В рус­ле по­ис­ков ки­не­мато­гра­фа 1950-х годах, по­сте­пен­но из­жи­ваю­ще­го штам­пы и дог­мы то­та­ли­та­риз­ма, ока­зал­ся де­бют Озерова в иг­ро­вом ки­но: в оп­ти­ми­стической ки­но­по­вес­ти «Сын» (1956) соц­реа­ли­стический сю­жет о пе­ре­вос­пи­та­нии мо­ло­до­го че­ло­ве­ка со­вме­щал­ся с но­вым, сво­бод­ным ощу­ще­ни­ем жиз­ни. Яв­ле­нием в ис­то­ри­ко-ре­во­люционном жан­ре стал фильм « Ко­чу­бей » (1958), впер­вые в отечественном ки­но де­мон­ст­ри­ро­вав­ший по­ли­ти­ку выс­ше­го ру­ко­во­дства Крас­ной Ар­мии по унич­то­же­нию оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ных ко­ман­ди­ров в кон­це Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов. Фильм «Боль­шая до­ро­га» (1962, совместно с ЧССР) рас­ска­зы­вал о пу­ти ге­роя (пи­са­те­ля Я. Га­ше­ка) на фо­не со­бы­тий Гражданской вой­ны в жан­ре иро­нического аб­сур­да. По рез­ко от­ри­ца­тель­но­му от­но­ше­нию к ре­во­люционному про­шло­му фильм за­ни­ма­ет осо­бое ме­сто в советском ки­не­ма­то­гра­фе, зна­чи­тель­но опе­ре­див своё вре­мя. В конце 1960-х годов. Озеров при­сту­пил к соз­да­нию ки­но­эпо­пей о со­бы­ти­ях Великой Отечественной вой­ны. Пер­вая из них - «Ос­во­бо­ж­де­ние» (в 5 филь­мах, 1968-1972, Озеров - со­ав­тор сце­на­рия; Гран-при Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри; Ле­нин­ская премия СССР, 1972) удач­но от­кры­ла но­вый жанр «дио­ра­мы» в советском ки­не­ма­то­гра­фе. В гран­ди­оз­ном по за­мыс­лу и мощ­ном по ис­пол­не­нию филь­ме, имев­шем ог­ром­ный зри­тель­ский ус­пех, пред­ста­ла официальная ис­то­рия вой­ны, по­дан­ная в яр­кой, вы­ра­зительной ма­не­ре. Вто­рая ки­но­эпо­пея «Сол­да­ты сво­бо­ды» (в 4 филь­мах, 1977, Озеров - со­ав­тор сце­на­рия) по­ве­ст­ву­ет об уча­стии стран восточно-ев­ропейского сою­за в бит­ве про­тив фа­шиз­ма . Сре­ди других филь­мов: «Бит­ва за Мо­ск­ву» (1985), «Ста­лин­град» (1989), «Ан­ге­лы смер­ти» (1993). На ос­но­ве хро­ни­каль­ных кад­ров Озеров снял мон­таж­ные филь­мы «Тра­ге­дия ве­ка» (1993, те­ле­се­ри­ал) и «Ве­ли­кий пол­ко­во­дец Ге­ор­гий Жу­ков» (1995). По­ста­вил до­ку­мен­таль­но-иг­ро­вой фильм «Бал­ла­да о спор­те» (1980) об ис­то­рии Олим­пий­ских игр и до­ку­мен­таль­ный фильм «О, спорт, ты - мир!» о про­ве­де­нии Олим­пиа­ды в Мо­ск­ве в 1980 году (совместно с Б.Н. Рыч­ко­вым и Ф.С. Хит­ру­ком, Озеров - со­ав­тор сце­на­рия, 1981; Государственная премия СССР, 1982). В 1979-1991 годах ру­ко­во­ди­тель ре­жис­сёр­ской мас­тер­ской во ВГИКе, профессор (1982). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1971, 1981).

Сочинения:

Со­рат­ни­ки // А. Алов, В. Нау­мов. М., 1989.