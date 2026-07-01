ОЗЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОЗЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский режиссёр, сценарист, народный артист СССР (1977).
Брат Н.Н. Озерова. Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1945-1946 годах учился на театроведческом факультете ГИТИСа, в 1951 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И.А. Савченко). Дебютировал как режиссёр видовым цветным документальным фильмом «В Никитском ботаническом саду» (1952, Озеров также автор сценария), затем снял фильмы-концерты «Арена смелых» (совместно с С.Н. Гуровым, 1953, премия Мкф в Венеции) и «В праздничный вечер» (1954). В русле поисков кинематографа 1950-х годах, постепенно изживающего штампы и догмы тоталитаризма, оказался дебют Озерова в игровом кино: в оптимистической киноповести «Сын» (1956) соцреалистический сюжет о перевоспитании молодого человека совмещался с новым, свободным ощущением жизни. Явлением в историко-революционном жанре стал фильм «Кочубей» (1958), впервые в отечественном кино демонстрировавший политику высшего руководства Красной Армии по уничтожению оппозиционно настроенных командиров в конце Гражданской войны 1917-1922 годов. Фильм «Большая дорога» (1962, совместно с ЧССР) рассказывал о пути героя (писателя Я. Гашека) на фоне событий Гражданской войны в жанре иронического абсурда. По резко отрицательному отношению к революционному прошлому фильм занимает особое место в советском кинематографе, значительно опередив своё время. В конце 1960-х годов. Озеров приступил к созданию киноэпопей о событиях Великой Отечественной войны. Первая из них - «Освобождение» (в 5 фильмах, 1968-1972, Озеров - соавтор сценария; Гран-при Мкф в Карлови-Вари; Ленинская премия СССР, 1972) удачно открыла новый жанр «диорамы» в советском кинематографе. В грандиозном по замыслу и мощном по исполнению фильме, имевшем огромный зрительский успех, предстала официальная история войны, поданная в яркой, выразительной манере. Вторая киноэпопея «Солдаты свободы» (в 4 фильмах, 1977, Озеров - соавтор сценария) повествует об участии стран восточно-европейского союза в битве против фашизма. Среди других фильмов: «Битва за Москву» (1985), «Сталинград» (1989), «Ангелы смерти» (1993). На основе хроникальных кадров Озеров снял монтажные фильмы «Трагедия века» (1993, телесериал) и «Великий полководец Георгий Жуков» (1995). Поставил документально-игровой фильм «Баллада о спорте» (1980) об истории Олимпийских игр и документальный фильм «О, спорт, ты - мир!» о проведении Олимпиады в Москве в 1980 году (совместно с Б.Н. Рычковым и Ф.С. Хитруком, Озеров - соавтор сценария, 1981; Государственная премия СССР, 1982). В 1979-1991 годах руководитель режиссёрской мастерской во ВГИКе, профессор (1982). Награждён орденами Ленина (1971, 1981).
Сочинения:
Соратники // А. Алов, В. Наумов. М., 1989.