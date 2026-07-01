ОЗЕРОВ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ

ОЗЕРОВ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ - российский эко­но­мист, пуб­ли­цист, пред­при­ни­ма­тель , ли­те­ра­тор, действительный статский советник (1914).

Из кре­сть­ян. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1893), уче­ник И.И. Ян­жу­ла. В 1895-1898 годах изу­чал сис­те­му на­ло­го­об­ло­же­ния в Западной Ев­ро­пе (ав­тор книг «По­до­ход­ный на­лог в Анг­лии», 1898; «Глав­ней­шие те­че­ния в раз­ви­тии пря­мо­го об­ло­же­ния в Гер­ма­нии в свя­зи с эко­но­ми­че­ски­ми и об­ще­ст­вен­ны­ми ус­ло­вия­ми», 1899). Пре­по­да­вал в Московском (1895-1917) и Санкт-Пе­тербургском (1907-1911) университетах, ря­де других учеб­ных за­ве­де­ний. Ав­тор учеб­ни­ка «Ос­но­вы фи­нан­со­вой нау­ки» (выпуски 1-2, 1905, 5-е издание, выпуск 1, 1917; 4-е издание, выпуск 2, 1914; по­след­нее издание, 2008; премия имени С.А. Грей­га Пе­тербургской АН, 1910). Вёл эко­но­мическое обо­зре­ние в журнале «Эко­но­мист Рос­сии» (с 1909 года), газете «Бир­же­вые ве­до­мо­сти» (с 1910 года) и др. Вы­сту­пал с лек­ция­ми для ра­бо­чих в Мо­ск­ве (1903-1918), один из раз­ра­бот­чи­ков ус­та­ва московского Общества вза­им­но­го вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ра­бо­чих в ме­ха­ническом производстве, ор­га­ни­зо­ван­но­го под руководством С.В. Зу­ба­то­ва. В 1909-1917 годах член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам от АН и университетов (вхо­дил в ле­вую груп­пу; с 1912 года - про­грес­сив­ная груп­па). Уча­ст­ник «Эко­но­ми­че­ских бе­сед» у П.П. Ря­бу­шин­ско­го (1909-1912). По по­ру­че­нию Министерства тор­гов­ли и промышленности об­сле­до­вал гор­но­за­вод­скую промышленность Ура­ла (ито­ги из­ло­жил в книге «Гор­ные за­во­ды Ура­ла», 1910). С 1912 года член, с 1915 года заместитель председателя прав­ле­ния Лен­ско­го зо­ло­то­про­мыш­лен­но­го товарищества, член прав­ле­ний ря­да других ак­цио­нер­ных об­ществ, член со­ве­та Русско-Ази­атского бан­ка, его пред­ста­ви­тель в Русско-Американской тор­го­вой па­ла­те (в 1913 году то­ва­рищ председатель па­ла­ты). Ини­циа­тор со­зы­ва 1-го Все­российского съез­да пред­ста­ви­те­лей бан­кир­ских до­мов и кон­тор (Пет­ро­град, 1916).

Ак­тив­ный сто­рон­ник ин­ду­ст­риа­ли­за­ции Рос­сии, при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла. Вме­сте с тем оп­по­ни­ро­вал по­ли­ти­ке фор­си­ро­ван­но­го на­са­ж­де­ния круп­ной промышленности. Бо­лее проч­ной ос­но­вой эко­но­мического бла­го­по­лу­чия Рос­сии счи­тал бла­го­сос­тоя­ние сель­ско­го на­се­ле­ния, ём­кий внутренний ры­нок, раз­ви­тие кус­тар­но­го и мел­ко­го про­изводства. Вы­сту­пал за час­тич­ное от­чу­ж­де­ние по­ме­щичь­ей зем­ли за вы­куп для пе­ре­да­чи кре­сть­я­нам, пре­дос­тав­ле­ние арен­да­то­рам зем­ли воз­мож­но­сти вы­ку­пать её по льгот­ной це­не. Один из идео­ло­гов коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния (ав­тор книги «Что та­кое об­ще­ст­во по­тре­би­телей, как его ос­но­вать и вес­ти», 1896, 3-е издание, 1909; зо­ло­тая ме­даль на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же). Один из ос­но­ва­те­лей Мо­с­ков­ско­го сою­за по­тре­би­тель­ских об­ществ (1898). Сто­рон­ник вве­де­ния по­до­ход­но­го на­ло­га, су­ще­ст­вен­но­го рас­ши­ре­ния ком­пе­тен­ции Государственного кон­тро­ля. В 1914 году в за­пис­ке к императору Ни­ко­лаю II вы­дви­нул про­грам­му «аме­ри­ка­ни­за­ции» Рос­сии: пред­ла­гал раз­вер­нуть про­па­ган­ду пред­при­ни­ма­тель­ст­ва в пе­ча­ти, при­учить пуб­ли­ку к ди­ви­денд­ным бу­ма­гам, об­лег­чить от­кры­тие ак­цио­нер­ных ком­па­ний, соз­дать но­вую сырь­е­вую ба­зу для хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности.

Под псевдонимом З. Ихо­ров опуб­ли­ко­вал ху­дожественные про­из­ве­де­ния: «Ис­по­ведь че­ло­ве­ка на ру­бе­же XX ве­ка» (1904), «За­пис­ки са­мо­убий­цы» (1911), «Пес­ни без­дом­но­го: Фан­та­зии в про­зе» (1912), ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой ли­рический мо­но­лог, ли­шён­ный со­бы­тий­но­го сю­же­та.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года бе­жал на Юг Рос­сии, в 1918 году кон­суль­тант пра­ви­тель­ст­ва гет­ма­на П.П. Ско­ро­пад­ско­го. В 1919 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, в ав­гу­сте по по­ли­тическим мо­ти­вам под­верг­ся крат­ко­вре­мен­но­му аре­сту (реа­би­ли­ти­ро­ван Ге­не­раль­ной про­ку­ра­то­рой РФ в 2012 году. Со­труд­ни­чал в журнале «Эко­но­мист». В августе 1922 года вновь аре­сто­ван, по ука­за­нию В.И. Ле­ни­на вклю­чён в «Спи­сок ак­тив­ной ан­ти­со­вет­ской ин­тел­ли­ген­ции», под­ле­жав­шей вы­сыл­ке из стра­ны, но ре­ше­ни­ем Ко­мис­сии по пе­ре­смот­ру спи­сков вы­сы­лае­мых ин­тел­ли­ген­тов (председатель - Ф.Э. Дзер­жин­ский) вы­сыл­ка бы­ла при­ос­та­нов­ле­на «до рас­по­ря­же­ния», а Озеров ос­во­бо­ж­дён (реа­би­ли­ти­ро­ван Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­рой РФ в 2000 году). Ра­бо­тал в нар­ко­ма­тах пу­тей со­об­ще­ния и свя­зи, пре­по­да­вал. В 1930 году кол­ле­ги­ей ОГПУ при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му 10 го­да­ми ли­ше­ния сво­бо­ды, на­прав­лен в Со­ло­вец­кий ла­герь осо­бо­го на­зна­че­ния. В 1933 году из-за бо­лез­ни ос­во­бо­ж­дён (реа­би­ли­ти­ро­ван Про­кура­ту­рой СССР в 1991 году). Ав­тор вос­поми­на­ний (не опубликованы). Умер от го­ло­да во вре­мя бло­ка­ды Ле­нин­гра­да в Великую Отечественную вой­ну.

Сочинения:

Ито­ги эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия XIX в. СПб., 1902;

Из жиз­ни тру­да. М., 1904. Вып. 1–2;

Зем­ское об­ло­же­ние и в чем долж­на со­сто­ять его ре­фор­ма. М., 1906;

Ну­ж­ды ра­бо­че­го клас­са в Рос­сии. М., 1906;

По­ли­ти­ка по ра­бо­че­му во­про­су в Рос­сии за по­след­ние го­ды. М., 1906;

Как рас­хо­ду­ют­ся в Рос­сии на­род­ные день­ги? М., 1907. М., 2005;

Че­му учит нас Аме­ри­ка? М., 1908;

Ат­лас диа­грамм по эко­но­ми­че­ским во­про­сам: В 8 вып. М., 1908–1909;

Что де­лать? М., 1913.