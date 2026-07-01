ОЗЕРОВ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ
ОЗЕРОВ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ - российский экономист, публицист, предприниматель, литератор, действительный статский советник (1914).
Из крестьян. Окончил юридический факультет Московского университета (1893), ученик И.И. Янжула. В 1895-1898 годах изучал систему налогообложения в Западной Европе (автор книг «Подоходный налог в Англии», 1898; «Главнейшие течения в развитии прямого обложения в Германии в связи с экономическими и общественными условиями», 1899). Преподавал в Московском (1895-1917) и Санкт-Петербургском (1907-1911) университетах, ряде других учебных заведений. Автор учебника «Основы финансовой науки» (выпуски 1-2, 1905, 5-е издание, выпуск 1, 1917; 4-е издание, выпуск 2, 1914; последнее издание, 2008; премия имени С.А. Грейга Петербургской АН, 1910). Вёл экономическое обозрение в журнале «Экономист России» (с 1909 года), газете «Биржевые ведомости» (с 1910 года) и др. Выступал с лекциями для рабочих в Москве (1903-1918), один из разработчиков устава московского Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве, организованного под руководством С.В. Зубатова. В 1909-1917 годах член Государственного совета по выборам от АН и университетов (входил в левую группу; с 1912 года - прогрессивная группа). Участник «Экономических бесед» у П.П. Рябушинского (1909-1912). По поручению Министерства торговли и промышленности обследовал горнозаводскую промышленность Урала (итоги изложил в книге «Горные заводы Урала», 1910). С 1912 года член, с 1915 года заместитель председателя правления Ленского золотопромышленного товарищества, член правлений ряда других акционерных обществ, член совета Русско-Азиатского банка, его представитель в Русско-Американской торговой палате (в 1913 году товарищ председатель палаты). Инициатор созыва 1-го Всероссийского съезда представителей банкирских домов и контор (Петроград, 1916).
Активный сторонник индустриализации России, привлечения иностранного капитала. Вместе с тем оппонировал политике форсированного насаждения крупной промышленности. Более прочной основой экономического благополучия России считал благосостояние сельского населения, ёмкий внутренний рынок, развитие кустарного и мелкого производства. Выступал за частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп для передачи крестьянам, предоставление арендаторам земли возможности выкупать её по льготной цене. Один из идеологов кооперативного движения (автор книги «Что такое общество потребителей, как его основать и вести», 1896, 3-е издание, 1909; золотая медаль на Всемирной выставке 1900 года в Париже). Один из основателей Московского союза потребительских обществ (1898). Сторонник введения подоходного налога, существенного расширения компетенции Государственного контроля. В 1914 году в записке к императору Николаю II выдвинул программу «американизации» России: предлагал развернуть пропаганду предпринимательства в печати, приучить публику к дивидендным бумагам, облегчить открытие акционерных компаний, создать новую сырьевую базу для хлопчатобумажной промышленности.
Под псевдонимом З. Ихоров опубликовал художественные произведения: «Исповедь человека на рубеже XX века» (1904), «Записки самоубийцы» (1911), «Песни бездомного: Фантазии в прозе» (1912), которые представляют собой лирический монолог, лишённый событийного сюжета.
После Октябрьской революции 1917 года бежал на Юг России, в 1918 году консультант правительства гетмана П.П. Скоропадского. В 1919 году вернулся в Москву, в августе по политическим мотивам подвергся кратковременному аресту (реабилитирован Генеральной прокураторой РФ в 2012 году. Сотрудничал в журнале «Экономист». В августе 1922 года вновь арестован, по указанию В.И. Ленина включён в «Список активной антисоветской интеллигенции», подлежавшей высылке из страны, но решением Комиссии по пересмотру списков высылаемых интеллигентов (председатель - Ф.Э. Дзержинский) высылка была приостановлена «до распоряжения», а Озеров освобождён (реабилитирован Генеральной прокуратурой РФ в 2000 году). Работал в наркоматах путей сообщения и связи, преподавал. В 1930 году коллегией ОГПУ приговорён к расстрелу, заменённому 10 годами лишения свободы, направлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1933 году из-за болезни освобождён (реабилитирован Прокуратурой СССР в 1991 году). Автор воспоминаний (не опубликованы). Умер от голода во время блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.
Сочинения:
Итоги экономического развития XIX в. СПб., 1902;
Из жизни труда. М., 1904. Вып. 1–2;
Земское обложение и в чем должна состоять его реформа. М., 1906;
Нужды рабочего класса в России. М., 1906;
Политика по рабочему вопросу в России за последние годы. М., 1906;
Как расходуются в России народные деньги? М., 1907. М., 2005;
Чему учит нас Америка? М., 1908;
Атлас диаграмм по экономическим вопросам: В 8 вып. М., 1908–1909;
Что делать? М., 1913.