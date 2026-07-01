ОЗЁРНЫЕ АРАБЫ

ОЗЁРНЫЕ АРАБЫ - бо­лот­ные ара­бы (са­мо­на­зва­ние - маа­дан), эт­но­гра­фическая груп­па ара­бов-ирак­цев.

Чис­лен­ность до 0,5 млн. человек (2013, оцен­ка). Тра­ди­ци­он­но оби­та­ли в за­бо­ло­чен­ных пой­мах ни­зо­вий Ти­гра и Ев­фра­та и Шатт-эль-Ара­ба на юге Ира­ка. Го­во­рят на юж­но­ирак­ском диа­лек­те арабского языка Му­суль­ма­не-шии­ты .

Озёрные арабы ве­дут замк­ну­тый об­раз жиз­ни. За­ни­ма­ют­ся зем­ле­де­ли­ем (в основном рис, с середины XX века так­же пше­ни­ца и яч­мень), раз­ве­де­ни­ем буй­во­лов, из­го­тов­ле­ни­ем ци­но­вок из ка­мы­ша, ры­бо­лов­ст­вом. По­се­ле­ния рас­по­ло­же­ны на мно­го­численных ост­ро­вах, пла­ву­чих ост­ро­вах и ис­кусственных плат­фор­мах из ут­рам­бо­ван­но­го тро­ст­ни­ка (ки­ба­ша, ди­бин); со­об­ще­ние ме­ж­ду ни­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на лод­ках (ба­лям, тар­ра­да) и тро­ст­ни­ко­вых пло­тах (зай­ма), по­кры­тых би­ту­мом. Жи­ли­ще из ка­мы­ша и ци­но­вок по­лу­ци­лин­д­рической фор­мы с ароч­ным кар­ка­сом; вы­де­ля­ют­ся раз­ме­ра­ми до­ма шей­ха и гос­те­вые до­ма (мадь­яф). Тра­диционная оде­ж­да - длин­ная ру­ба­ха, ха­лат и го­лов­ное по­кры­ва­ло, пре­им. чёр­но­го, бе­ло­го и свет­ло-ко­рич­не­во­го цве­та. Основная пи­ща - рис, ле­пёш­ки из ри­со­вой му­ки, буй­во­ли­ное мо­ло­ко (его пьют по­дог­ре­тым с са­ха­ром), фи­ни­ки. Со­хра­ня­ют­ся боль­шие се­мьи, де­ле­ние на пле­ме­на во гла­ве с шей­ха­ми, пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (ха­му­ла) и ли­нид­жи (не ме­нее чем до 7 по­ко­ле­ний). Прак­ти­ку­ют­ся ор­то­ку­зен­ные бра­ки. Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - мембранофоны.

В ре­зуль­та­те кам­па­нии 1991-2003 годов по на­сильственному пе­ре­се­ле­нию Озёрных арабов и осу­ше­нию бо­лот большая часть их жи­вёт за пре­де­ла­ми ис­кон­ной тер­ри­то­рии, в со­сед­них го­ро­дах и ла­ге­рях бе­жен­цев в Ира­ке и Ира­не. Ны­не при­род­ная эко­си­сте­ма вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся и Озёрные арабы воз­вра­ща­ют­ся на свои зем­ли (около 100 тысяч человек).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)