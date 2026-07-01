ОЗЁРНЫЕ АРАБЫ
ОЗЁРНЫЕ АРАБЫ - болотные арабы (самоназвание - маадан), этнографическая группа арабов-иракцев.
Численность до 0,5 млн. человек (2013, оценка). Традиционно обитали в заболоченных поймах низовий Тигра и Евфрата и Шатт-эль-Араба на юге Ирака. Говорят на южноиракском диалекте арабского языка Мусульмане-шииты.
Озёрные арабы ведут замкнутый образ жизни. Занимаются земледелием (в основном рис, с середины XX века также пшеница и ячмень), разведением буйволов, изготовлением циновок из камыша, рыболовством. Поселения расположены на многочисленных островах, плавучих островах и искусственных платформах из утрамбованного тростника (кибаша, дибин); сообщение между ними осуществляется на лодках (балям, таррада) и тростниковых плотах (займа), покрытых битумом. Жилище из камыша и циновок полуцилиндрической формы с арочным каркасом; выделяются размерами дома шейха и гостевые дома (мадьяф). Традиционная одежда - длинная рубаха, халат и головное покрывало, преим. чёрного, белого и светло-коричневого цвета. Основная пища - рис, лепёшки из рисовой муки, буйволиное молоко (его пьют подогретым с сахаром), финики. Сохраняются большие семьи, деление на племена во главе с шейхами, патрилинейные роды (хамула) и линиджи (не менее чем до 7 поколений). Практикуются ортокузенные браки. Основные музыкальные инструменты - мембранофоны.
В результате кампании 1991-2003 годов по насильственному переселению Озёрных арабов и осушению болот большая часть их живёт за пределами исконной территории, в соседних городах и лагерях беженцев в Ираке и Иране. Ныне природная экосистема восстанавливается и Озёрные арабы возвращаются на свои земли (около 100 тысяч человек).