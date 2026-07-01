«ОЗЁРНАЯ ШКОЛА»

«ОЗЁРНАЯ ШКОЛА» - груп­па английских по­этов-ро­ман­ти­ков конца XVIII - начала XIX веков.

Её основные пред­ста­ви­те­ли - У. Вор­дс­ворт (гла­ва лей­ки­стов), С.Т. Кол­ридж и Р. Сау­ти, не­ко­то­рое вре­мя жив­шие в так называемом Озёр­ном крае, рас­по­ло­жен­ном на тер­ри­то­рии графств Нор­там­бер­ленд и Кам­бер­ленд.

Тер­мин «Озёрная школа» впер­вые упот­ре­бил в 1817 году в журнале «Эдин­бург­ское обо­зре­ние» («Edinburgh Review») кри­тик Ф. Джеф­фри, ко­то­рый ещё в 1802 году в том же жур­на­ле ука­зы­вал на по­яв­ле­ние «но­вой шко­лы», при­чём от­зы­вал­ся о ней край­не не­га­тив­но. Иро­ни­че­ским бы­ло от­но­ше­ние к лей­ки­стам и Дж. Бай­ро­на .

На­ча­ло «Озёрной школы» по­ло­же­но в 1794 году, ко­гда Р. Сау­ти и С.Т. Кол­ридж по­знако­ми­лись в Окс­фор­де. Пло­дом их со­вме­ст­но­го твор­че­ст­ва ста­ла не имев­шая ус­пе­ха дра­ма «Па­де­ние Ро­бес­пь­е­ра» («The fall of Robespierre», 1794), от­ра­зив­шая от­ход от рес­пуб­ли­кан­ских ув­ле­че­ний юно­сти. К 1797 году от­но­сит­ся на­ча­ло друж­бы Кол­рид­жа с У. Вор­дс­вор­том, которые вы­пус­ти­ли (ано­ним­но) со­вме­ст­ный сборник «Ли­ри­че­ские бал­ла­ды» («Lyrical ballads», 1798). Вто­рое из­да­ние сборника (1800) от­кры­ва­лось на­пи­сан­ным Вор­дс­вор­том пре­ди­сло­ви­ем (русский перевод 1980 года) - ма­ни­фе­стом ран­не­го эта­па английского ро­ман­тиз­ма, в ко­то­ром Ворд­с­ворт из­ло­жил свои взгля­ды на по­эзию , в том числе вы­сту­пил за ре­фор­му по­этического язы­ка (при­бли­же­ние его к разговорной ре­чи).

Клю­че­вым для по­эти­ки «Озёрной школы» ста­ло по­ня­тие во­об­ра­же­ния. Ра­цио­на­лиз­му Про­све­ще­ния по­эты «Озёрной школы» про­ти­во­по­ста­ви­ли со­зер­ца­тель­ную меч­та­тель­ность (Кол­ридж), ве­ру в про­ви­де­ние и апо­ло­гию пат­ри­ар­халь­ных цен­но­стей обы­ден­ной жиз­ни (Вор­дс­ворт), идеа­ли­за­цию Сред­не­ве­ко­вья (Сау­ти). Основные жан­ры по­эзии лей­ки­стов - бал­ла­да и по­эма. В си­лу зна­чительных рас­хо­ж­де­ний творческих ус­та­но­вок по­этов «Озёрной школы» пра­во­мер­ность объ­е­ди­не­ния их в од­ну груп­пу не раз ста­но­ви­лась пред­ме­том дис­кус­сий.

Издания:

Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты за­пад­но­ев­ро­пей­ских ро­ман­ти­ков. М., 1980;

По­эты «Озер­ной шко­лы». СПб., 2008.

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