«ОЗЁРНАЯ ШКОЛА»
«ОЗЁРНАЯ ШКОЛА» - группа английских поэтов-романтиков конца XVIII - начала XIX веков.
Её основные представители - У. Вордсворт (глава лейкистов), С.Т. Колридж и Р. Саути, некоторое время жившие в так называемом Озёрном крае, расположенном на территории графств Нортамберленд и Камберленд.
Термин «Озёрная школа» впервые употребил в 1817 году в журнале «Эдинбургское обозрение» («Edinburgh Review») критик Ф. Джеффри, который ещё в 1802 году в том же журнале указывал на появление «новой школы», причём отзывался о ней крайне негативно. Ироническим было отношение к лейкистам и Дж. Байрона.
Начало «Озёрной школы» положено в 1794 году, когда Р. Саути и С.Т. Колридж познакомились в Оксфорде. Плодом их совместного творчества стала не имевшая успеха драма «Падение Робеспьера» («The fall of Robespierre», 1794), отразившая отход от республиканских увлечений юности. К 1797 году относится начало дружбы Колриджа с У. Вордсвортом, которые выпустили (анонимно) совместный сборник «Лирические баллады» («Lyrical ballads», 1798). Второе издание сборника (1800) открывалось написанным Вордсвортом предисловием (русский перевод 1980 года) - манифестом раннего этапа английского романтизма, в котором Вордсворт изложил свои взгляды на поэзию, в том числе выступил за реформу поэтического языка (приближение его к разговорной речи).
Ключевым для поэтики «Озёрной школы» стало понятие воображения. Рационализму Просвещения поэты «Озёрной школы» противопоставили созерцательную мечтательность (Колридж), веру в провидение и апологию патриархальных ценностей обыденной жизни (Вордсворт), идеализацию Средневековья (Саути). Основные жанры поэзии лейкистов - баллада и поэма. В силу значительных расхождений творческих установок поэтов «Озёрной школы» правомерность объединения их в одну группу не раз становилась предметом дискуссий.
Издания:
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980;
Поэты «Озерной школы». СПб., 2008.