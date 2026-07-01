Озд

Озд - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Венг­рии, в об­лас­ти (ме­дье) Бор­шод-Аба­уй-Зем­плен.

Население 36,7 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен к се­ве­ру от гор­но­го мас­си­ва Бюкк, близ гра­ни­цы со Сло­ва­ки­ей. Че­рез Озд про­хо­дит ре­гио­наль­ная ав­то­до­ро­га (Ке­ре­ченд - Эгер - Бан­ре­ве / гра­ни­ца со Сло­ва­ки­ей) - от­ветв­ле­ние ав­то­трас­сы Бу­да­пешт - Ми­школьц. Железнодорожная стан­ция . Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - «Фе­ри­хедь» (в Бу­да­пеш­те).

В письменных ис­точ­ни­ках впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1272 году под названием Ovzd. В 1843 году в Озде ос­но­ван один из пер­вых ме­тал­лур­гических за­во­дов Венг­рии, по­ло­жив­ший на­ча­ло раз­ви­тию го­ро­да как цен­тра чёр­ной ме­тал­лур­гии и до­бы­чи бу­ро­го уг­ля. В XX веке бы­ст­ро рас­ши­рял­ся за счёт при­сое­ди­не­ния близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов (в 1940 году - сёл Бой­ок и Шай­о­вар­конь, в 1978 году - по­сёл­ков Цен­тер, Хо­дош­че­пань, Шу­ша, Сент­ши­мон, Урай). Ста­тус го­ро­да с 1949 года. В 1950-1980-х годах один из главных промышленных цен­тров се­ве­ро-вос­то­ка Венг­рии (на­ря­ду с тра­диционными в Озде по­лу­чи­ли раз­ви­тие швей­ное, ме­бель­ное про­изводство и др.); за этот пе­ри­од чис­лен­ность на­се­ле­ния воз­рос­ла поч­ти в 2 раза (с 24,8 тысяч человек в 1949 году до 48,6 тысяч человек в 1981 году). В 1990-х годах в свя­зи с за­кры­ти­ем ря­да пред­при­ятий эко­но­мическое зна­че­ние Озда сни­зи­лось, на­чал­ся от­ток эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния (ны­не около 1/3 жи­те­лей го­ро­да - пен­сио­не­ры).

В ис­то­рическом цен­тре Озда рас­по­ло­жен ка­то­лический со­бор Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (1891-1893). В го­ро­де - при­ход­ские ка­толические церк­ви: Святого Си­мо­на (XIII века, пе­ре­строе­на в го­тическом сти­ле в XIV-XV веках, фре­ски - 1423), Святого Ни­ко­лая (XIII век, пе­ре­строе­на в 1780 году в ба­роч­ном сти­ле), Не­пороч­но­го за­ча­тия Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (XV век, пе­ре­строе­на в XIX-XX веках) и др. Час­тич­но со­хра­ни­лась за­строй­ка жи­лых квар­та­лов для ра­бот­ни­ков ме­тал­лур­гического за­во­да, в том числе дом управ­ляю­щих в сти­ле не­оре­нес­санс (так называемое зда­ние ка­зи­но; 1884). Сре­ди по­стро­ек начала XX века - нео­го­ти­че­ские лю­те­ран­ская (1902) и каль­ви­ни­ст­ская (1905) церк­ви, зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции (1900-е годы). Греческая пра­во­слав­ная цер­ковь (2000). Па­мят­ни­ки: Ш. Пе­тё­фи, уча­ст­ни­кам 1-й и 2-й ми­ро­вых войн. Городской му­зей (1971; в его со­ста­ве - экс­по­зи­ция ис­то­рии ме­тал­лур­гического за­во­да, кол­лек­ции ми­не­ра­лов и пред­метов де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства XIX века).

Озд - один из ста­рей­ших в Венг­рии цен­тров чёр­ной ме­тал­лур­гии. Бывшее гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ме­тал­лур­гический ком­би­нат пол­но­го цик­ла «Ózdi Acélmű­vek Kft.» (ÓAM), в 1-й половине 1980-х годов про­из­во­дил 1,4 млн. т ста­ли в год; с 1997 года в соб­ст­вен­но­сти германской ком­па­нии «Max Aicher»; в начале 2010-х годов функ­цио­ни­ру­ет как пред­при­ятие пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии (про­изводство ар­ма­ту­ры, за­го­то­вок для про­во­ло­ки и др. го­ря­че­ка­та­но­го сор­то­во­го про­ка­та; 0,4 млн. т в 2009 году); от­хо­ды про­изводства пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся в строй­ма­те­риа­лы на за­во­де ком­па­нии «Aicher Beton Kft.». Не­боль­шие пред­при­ятия вто­рич­ной ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (вы­пус­ка­ют свар­ные тру­бы, про­мыш­лен­ные и бы­то­вые ме­ти­зы). Про­изводство элек­тро­тех­нической про­дук­ции (за­во­ды американской ком­па­нии «General Electric» - уст­рой­ст­ва за­щи­ты элек­трических сис­тем, в том числе ав­то­ма­тические вы­клю­ча­те­ли; швейцарской «Saia-Burgess Controls» – про­грам­ми­руе­мые кон­трол­ле­ры и другие электрические уст­рой­ст­ва), сельскохозяйственной тех­ни­ки и пла­ст­мас­со­вых из­де­лий. Пред­при­ятия пи­ще­вой (му­ко­моль­ная, хле­бо­бу­лоч­ная, кон­ди­тер­ская) промышленности.

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