Озд
Озд - город на северо-востоке Венгрии, в области (медье) Боршод-Абауй-Земплен.
Население 36,7 тысяч человек (2013). Расположен к северу от горного массива Бюкк, близ границы со Словакией. Через Озд проходит региональная автодорога (Кереченд - Эгер - Банреве / граница со Словакией) - ответвление автотрассы Будапешт - Мишкольц. Железнодорожная станция. Ближайший международный аэропорт - «Ферихедь» (в Будапеште).
В письменных источниках впервые упоминается в 1272 году под названием Ovzd. В 1843 году в Озде основан один из первых металлургических заводов Венгрии, положивший начало развитию города как центра чёрной металлургии и добычи бурого угля. В XX веке быстро расширялся за счёт присоединения близлежащих населённых пунктов (в 1940 году - сёл Бойок и Шайоварконь, в 1978 году - посёлков Центер, Ходошчепань, Шуша, Сентшимон, Урай). Статус города с 1949 года. В 1950-1980-х годах один из главных промышленных центров северо-востока Венгрии (наряду с традиционными в Озде получили развитие швейное, мебельное производство и др.); за этот период численность населения возросла почти в 2 раза (с 24,8 тысяч человек в 1949 году до 48,6 тысяч человек в 1981 году). В 1990-х годах в связи с закрытием ряда предприятий экономическое значение Озда снизилось, начался отток экономически активного населения (ныне около 1/3 жителей города - пенсионеры).
В историческом центре Озда расположен католический собор Воздвижения Святого Креста (1891-1893). В городе - приходские католические церкви: Святого Симона (XIII века, перестроена в готическом стиле в XIV-XV веках, фрески - 1423), Святого Николая (XIII век, перестроена в 1780 году в барочном стиле), Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (XV век, перестроена в XIX-XX веках) и др. Частично сохранилась застройка жилых кварталов для работников металлургического завода, в том числе дом управляющих в стиле неоренессанс (так называемое здание казино; 1884). Среди построек начала XX века - неоготические лютеранская (1902) и кальвинистская (1905) церкви, здание городской администрации (1900-е годы). Греческая православная церковь (2000). Памятники: Ш. Петёфи, участникам 1-й и 2-й мировых войн. Городской музей (1971; в его составе - экспозиция истории металлургического завода, коллекции минералов и предметов декоративно-прикладного искусства XIX века).
Озд - один из старейших в Венгрии центров чёрной металлургии. Бывшее градообразующее предприятие - металлургический комбинат полного цикла «Ózdi Acélművek Kft.» (ÓAM), в 1-й половине 1980-х годов производил 1,4 млн. т стали в год; с 1997 года в собственности германской компании «Max Aicher»; в начале 2010-х годов функционирует как предприятие передельной металлургии (производство арматуры, заготовок для проволоки и др. горячекатаного сортового проката; 0,4 млн. т в 2009 году); отходы производства перерабатываются в стройматериалы на заводе компании «Aicher Beton Kft.». Небольшие предприятия вторичной металлургии и металлообработки (выпускают сварные трубы, промышленные и бытовые метизы). Производство электротехнической продукции (заводы американской компании «General Electric» - устройства защиты электрических систем, в том числе автоматические выключатели; швейцарской «Saia-Burgess Controls» – программируемые контроллеры и другие электрические устройства), сельскохозяйственной техники и пластмассовых изделий. Предприятия пищевой (мукомольная, хлебобулочная, кондитерская) промышленности.