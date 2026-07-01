ОЗАНФАН АМЕДЕ

ОЗАНФАН АМЕДЕ - французский жи­во­пи­сец и тео­ре­тик ис­кус­ст­ва.

Учил­ся в ху­дожественной шко­ле Сен-Кан­те­на. Пер­во­на­чаль­но пи­сал ак­ва­ре­ли и пас­те­ли, с 1905 года ис­пол­нял пей­за­жи мас­лом на пле­нэ­ре. В 1906 году прие­хал в Па­риж, где учил­ся у М. Вер­нёйя и Ш. Кот­те; по­сле шес­ти­ме­сяч­но­го пре­бы­ва­ния в Ни­дер­лан­дах (1906) про­дол­жил обу­че­ние в ака­де­мии «Ла Па­летт» у Ж.Э. Блан­ша. Так­же по­се­щал лек­ции А. Пу­ан­ка­ре и А. Берг­со­на в Кол­леж де Франс. В 1910-1913 годах жил в основном в Рос­сии. В Па­ри­же ос­но­вал журнал «L’Elan» (1915-1916), по­свя­щён­ный искусству французского аван­гар­диз­ма; сбли­зил­ся с П. Пи­кас­со , А. Ма­тис­сом, Ж. Лип­ши­цем, Г. Апол­ли­не­ром и М. Жа­ко­бом. В 1917 году по­зна­ко­мил­ся с Ш.Э. Жан­не­ре (Ле Кор­бю­зье) и вме­сте с ним на­пи­сал бро­шю­ру «По­сле ку­биз­ма » («Après le cubisme», 1918), ко­то­рая ста­ла ма­ни­фе­стом но­во­го на­прав­ле­ния - пу­риз­ма. Его ини­циа­то­ры счи­та­ли, что жи­во­пис­ные фор­мы долж­ны быть столь же чёт­ки­ми и кон­струк­тив­ны­ми, как ли­нии современных технических уст­ройств («мож­но соз­дать кар­ти­ну, как ма­ши­ну»). Эти по­ло­же­ния «ма­шин­ной эс­те­ти­ки» раз­ви­ва­лись в ос­но­ван­ном Озанфаном и Ле Кор­бю­зье журнале «L’Esprit Nou­veau» (1920-1925, при уча­стии по­эта П. Дер­ме) и бы­ли обоб­ще­ны в их книге «Со­вре­мен­ная жи­во­пись» («La peinture moderne», 1924). Наи­бо­лее зна­чительная тео­ре­тическая ра­бо­та Озанфана - «Ис­кус­ст­во» («Art. Bilan des arts modernes et structure d’un nouvel ­esprit», 1928). Ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти на­тюр­морт­ной жи­во­пи­си Озанфана конца 1910-х - 1920-х годов - пре­дель­ная эко­но­мия средств, «ар­хи­тек­тур­ная» про­стран­ст­вен­ность, ску­пое ис­поль­зо­ва­ние цве­та, чёт­кий гра­физм плав­ных кон­ту­ров, очер­чи­ваю­щих об­щую схе­му пред­ме­та («Жёл­тые скрип­ки», 1919, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Гра­фин, ги­та­ра, ста­кан и бу­тыл­ки на се­ром сто­ле», 1920, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель; «Пер­ла­мутр № 1», 1922, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Гра­фи­ка на чёр­ном фо­не», 1928, ГМИИ, и др.). С 1927 году в ра­бо­тах Озанфана вновь по­яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры. Стре­мясь к син­те­зу ис­кусств, он соз­да­ёт ряд на­стен­ных ком­по­зи­ций, в том числе «Жизнь» (1931-1938, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж) и рос­пись вил­лы Э. Мен­дель­зо­на в Бер­ли­не (1931).

Боль­шое вни­ма­ние Озанфан уде­лял пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти. В Па­ри­же в 1924 году он вме­сте с Ф. Ле­же ос­но­вал Ака­де­мию современного искусства (позд­нее при­сое­ди­ни­лись М. Ло­ран­сен и А.А. Экс­тер), в 1932 году - ака­де­мию Озан­фа­на. В 1935-1938 годах жил в Лон­до­не, где так­же пре­по­да­вал в собственной ху­дожественной шко­ле; в 1938-1955 годах ра­бо­тал в США, в Нью-Йор­ке от­крыл Шко­лу изящ­ных ис­кусств Озан­фа­на. Со­глас­но соз­дан­ной им в эти го­ды тео­рии пре­фор­миз­ма, об­ра­зы ве­ли­ко­го искусства по­сто­ян­но пре­бы­ва­ют в под­соз­на­нии че­ло­ве­че­ст­ва, ожи­дая по­яв­ле­ния ху­дож­ни­ка, спо­соб­но­го во­пло­тить их в кон­крет­ных про­из­ве­де­ни­ях. В 1950-х годах Озанфан от­сту­пает от стро­гих норм пу­риз­ма; его жи­во­пись пе­ре­да­ёт ощу­ще­ние воздействия сре­ды, ко­ло­рит обо­га­ща­ет­ся по­лу­то­на­ми, по­яв­ля­ют­ся тон­ко раз­ра­бо­тан­ные де­та­ли.

Сочинения:

Art. P., 1928;

Journey through life: ex­periences, doubts, certainties, conclusions. L., 1939;

Mémoires, 1886–1962. P., 1968.