ОЗАНФАН АМЕДЕ
ОЗАНФАН АМЕДЕ - французский живописец и теоретик искусства.
Учился в художественной школе Сен-Кантена. Первоначально писал акварели и пастели, с 1905 года исполнял пейзажи маслом на пленэре. В 1906 году приехал в Париж, где учился у М. Вернёйя и Ш. Котте; после шестимесячного пребывания в Нидерландах (1906) продолжил обучение в академии «Ла Палетт» у Ж.Э. Бланша. Также посещал лекции А. Пуанкаре и А. Бергсона в Коллеж де Франс. В 1910-1913 годах жил в основном в России. В Париже основал журнал «L’Elan» (1915-1916), посвящённый искусству французского авангардизма; сблизился с П. Пикассо, А. Матиссом, Ж. Липшицем, Г. Аполлинером и М. Жакобом. В 1917 году познакомился с Ш.Э. Жаннере (Ле Корбюзье) и вместе с ним написал брошюру «После кубизма» («Après le cubisme», 1918), которая стала манифестом нового направления - пуризма. Его инициаторы считали, что живописные формы должны быть столь же чёткими и конструктивными, как линии современных технических устройств («можно создать картину, как машину»). Эти положения «машинной эстетики» развивались в основанном Озанфаном и Ле Корбюзье журнале «L’Esprit Nouveau» (1920-1925, при участии поэта П. Дерме) и были обобщены в их книге «Современная живопись» («La peinture moderne», 1924). Наиболее значительная теоретическая работа Озанфана - «Искусство» («Art. Bilan des arts modernes et structure d’un nouvel esprit», 1928). Характерные особенности натюрмортной живописи Озанфана конца 1910-х - 1920-х годов - предельная экономия средств, «архитектурная» пространственность, скупое использование цвета, чёткий графизм плавных контуров, очерчивающих общую схему предмета («Жёлтые скрипки», 1919, Национальный музей современного искусства, Париж; «Графин, гитара, стакан и бутылки на сером столе», 1920, Художественный музей, Базель; «Перламутр № 1», 1922, Национальный музей современного искусства, Париж; «Графика на чёрном фоне», 1928, ГМИИ, и др.). С 1927 году в работах Озанфана вновь появляются изображения человеческой фигуры. Стремясь к синтезу искусств, он создаёт ряд настенных композиций, в том числе «Жизнь» (1931-1938, Национальный музей современного искусства, Париж) и роспись виллы Э. Мендельзона в Берлине (1931).
Большое внимание Озанфан уделял преподавательской деятельности. В Париже в 1924 году он вместе с Ф. Леже основал Академию современного искусства (позднее присоединились М. Лорансен и А.А. Экстер), в 1932 году - академию Озанфана. В 1935-1938 годах жил в Лондоне, где также преподавал в собственной художественной школе; в 1938-1955 годах работал в США, в Нью-Йорке открыл Школу изящных искусств Озанфана. Согласно созданной им в эти годы теории преформизма, образы великого искусства постоянно пребывают в подсознании человечества, ожидая появления художника, способного воплотить их в конкретных произведениях. В 1950-х годах Озанфан отступает от строгих норм пуризма; его живопись передаёт ощущение воздействия среды, колорит обогащается полутонами, появляются тонко разработанные детали.
Сочинения:
Art. P., 1928;
Journey through life: experiences, doubts, certainties, conclusions. L., 1939;
Mémoires, 1886–1962. P., 1968.