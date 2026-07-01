ОЗАЛ ТУРГУТ
ОЗАЛ ТУРГУТ - турецкий государственный и политический деятель.
Из семьи банковского служащего. В 1950 году окончил Стамбульский технический университет по специальности инженер-электрик, в 1952 году стажировался в США в Техасском техническом университете, после чего работал на родине в научно-исследовательском центре электротехнической промышленности. С 1959 года руководитель секретариата новообразованного Государственного ведомства планирования (ГВП), с 1961 года преподавал также в Ближневосточном техническом университете в Анкаре. С 1966 года советник премьер-министра по вопросам техники. В 1971 году приглашён Всемирным банком на должность руководителя проектов в сфере промышленности и горного дела. По возвращении в Турцию (1973) занимал руководящие должности в ряде частных промышленных компаний, в том числе в корпорации Сабанджи. В 1977 году избран председателем исполнительного совета национального Союза предпринимателей металлообрабатывающей промышленности. В 1979 году советник премьер-министра. После государственного переворота 12 сентября 1980 года заместитель премьер-министра, отвечал за экономическое развитие, разработал пятилетний экономический план, базировавшийся на расширении экспорта и проведении приватизации. В 1982 году подал в отставку, основал праволиберальную партию Отечество. После её успеха на выборах в ноябре 1983 года занял пост премьер-министра (оставался в этой должности до 1989 года). В июне 1988 года ранен в результате покушения. 31 октября 1989 года избран Великим национальным собранием президентом Турции.
В годы пребывания у власти Озал провёл либеральные экономические реформы, отошёл от традиционной для Турции этатистской модели экономического развития, приватизировал многие государственные предприятия. Результатом этих реформ стал быстрый рост турецкой лёгкой промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Вместе с тем увеличилась зависимость Турции от западных инвестиций. Озал предпринял попытку найти пути решения курдского вопроса, для чего инициировал переговоры с лидерами курдского национального движения, а также с руководством Курдской рабочей партии о прекращении вооруженного противоборства. В вопросах внешней политики Озал проводил курс на развитие сотрудничества с США и тесную интеграцию Турции в европейские экономические и политические структуры. После распада СССР проводил линию на усиление влияния Турции в роли регионального лидера в бывших советских среднеазиатских республиках и Азербайджане.
Озал скончался, согласно официальному заключению, от инфаркта миокарда. Широкое распространение получила также версия о его отравлении турецкими спецслужбами с целью сорвать переговоры по курдскому вопросу.