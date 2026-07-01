ОЗАЛ ТУРГУТ

ОЗАЛ ТУРГУТ - турецкий государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. В 1950 году окон­чил Стам­буль­ский тех­нический университет по спе­ци­аль­но­сти ин­же­нер-элек­трик, в 1952 году ста­жи­ро­вал­ся в США в Те­хас­ском тех­ническом университете, по­сле че­го ра­бо­тал на ро­ди­не в научно-исследовательском цен­тре элек­тро­тех­нической промышленности. С 1959 года ру­ко­во­ди­тель сек­ре­та­риа­та но­вооб­ра­зо­ван­но­го Государственного ве­дом­ст­ва пла­ни­ро­ва­ния (ГВП), с 1961 года пре­по­да­вал так­же в Ближ­не­во­сточ­ном тех­ническом университете в Ан­ка­ре. С 1966 года со­вет­ник пре­мьер-ми­ни­ст­ра по во­про­сам тех­ни­ки. В 1971 году при­гла­шён Все­мир­ным бан­ком на долж­ность ру­ко­во­ди­те­ля про­ек­тов в сфе­ре промышленности и гор­но­го де­ла. По воз­вра­ще­нии в Тур­цию (1973) за­ни­мал ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в ря­де ча­ст­ных промышленных ком­па­ний, в том числе в кор­по­ра­ции Са­банд­жи. В 1977 году из­бран пред­се­да­те­лем ис­пол­нительного со­ве­та национального Со­ю­за пред­при­ни­ма­те­лей ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. В 1979 году со­вет­ник пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 12 сентября 1980 года заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра, от­ве­чал за эко­но­мическое раз­ви­тие, раз­ра­бо­тал пя­ти­лет­ний эко­но­мический план, ба­зи­ро­вав­ший­ся на рас­ши­ре­нии эк­спор­та и про­ве­де­нии при­ва­ти­за­ции. В 1982 году по­дал в от­став­ку, ос­но­вал пра­во­ли­бе­раль­ную пар­тию Оте­че­ст­во. По­сле её ус­пе­ха на вы­бо­рах в но­ябре 1983 года за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (ос­та­вал­ся в этой долж­но­сти до 1989 года). В ию­не 1988 года ра­нен в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния. 31 октября 1989 года из­бран Великим национальным со­б­ра­ни­ем пре­зи­ден­том Тур­ции.

В го­ды пре­бы­ва­ния у вла­сти Озал про­вёл ли­бе­раль­ные эко­но­мические ре­фор­мы, ото­шёл от тра­ди­ци­он­ной для Тур­ции эта­тист­ской мо­де­ли эко­но­мического раз­ви­тия, при­ва­ти­зи­ро­вал многие государственные пред­при­ятия. Ре­зуль­та­том этих ре­форм стал бы­ст­рый рост турецкой лёг­кой промышленности, сельского хозяйства, сфе­ры услуг. Вме­сте с тем уве­ли­чи­лась за­ви­си­мость Тур­ции от западных ин­ве­сти­ций. Озал пред­при­нял по­пыт­ку най­ти пу­ти ре­ше­ния курд­ско­го во­про­са, для че­го ини­ции­ро­вал пе­ре­го­во­ры с ли­де­ра­ми курд­ско­го национального дви­же­ния, а так­же с ру­ко­во­дством Курд­ской ра­бо­чей пар­тии о пре­кра­ще­нии воо­руженного про­ти­во­бор­ст­ва. В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки Озал про­во­дил курс на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с США и тес­ную ин­те­гра­цию Тур­ции в ев­ропейские эко­но­мические и по­ли­тические струк­ту­ры. По­сле рас­па­да СССР про­во­дил ли­нию на уси­ле­ние влия­ния Тур­ции в ро­ли ре­гио­наль­но­го ли­де­ра в бывших советских среднеазиатских рес­пуб­ли­ках и Азер­бай­джа­не.

Озал скон­чал­ся, со­глас­но официальному за­клю­че­нию, от ин­фарк­та мио­кар­да. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла так­же вер­сия о его от­рав­ле­нии турецкими спец­служ­ба­ми с це­лью со­рвать пе­ре­го­во­ры по курд­ско­му во­про­су.