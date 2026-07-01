ОЗ АМОС
ОЗ АМОС - еврейский писатель.
Пишет на иврите. Родился в семье выходцев из России. С 1954 года жил в кибуце Хулда. Изучал философию и литературу в Еврейском университете (1960-1963) в Иерусалиме и в Оксфордском университете (1969-1970), работал учителем в кибуце (до 1986 года). Участвовал в Шестидневной войне (1967) и в Войне Судного дня (1973; смотри Арабо-израильские войны). С 1987 года профессор, с 1993 года заведующий кафедрой современной еврейской литературы в Университете имени Д. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Один из лидеров общественной организации «Шалом ахшав» («Мир сейчас»; основана в 1978 году), выступающей за мирное урегулирование арабо-израильского конфликта путём территориальных уступок. Живёт в городе Арад.
Дебютировал в печати в начале 1960-х годов. Литературную известность Озу принёс сборник рассказов «Где воют шакалы» (1965), в котором наметились основные темы творчества писателя: конфликт личности и общества, национального и общечеловеческого, цивилизации и природы. В романе «Мой Михаэль» (1968, русский перевод 1994 года) поднята проблема противостояния общества потребления миру романтических чувств. Эпистолярный роман «Чёрный ящик» (1987) затрагивает актуальные вопросы политической и общественной жизни страны. В автобиографической «Повести о любви и тьме» (2002, русский перевод 2006 года) события еврейской истории показаны через судьбы родных и близких Оза. Для пронизанной иронией прозы Оза характерны внимание к деталям и афористичность языка. Среди других произведений: романы «Рифмы жизни и смерти» (2007, русский перевод 2008 года), «Фотографии из жизни деревни» (2009); публицистика, эссе, литературная критика.
Сочинения:
Чужой огонь. Иерусалим, 1989;
Пути ветра. М., 1993. С. 87–109;
Познать женщину. М., 2006;
Уготован покой… М., 2009.