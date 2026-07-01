ОЗ АМОС

ОЗ АМОС - еврейский пи­са­тель.

Пи­шет на ив­ри­те. Ро­дил­ся в се­мье вы­ход­цев из Рос­сии. С 1954 года жил в ки­бу­це Хул­да. Изу­чал фи­ло­со­фию и литературу в Еврейском университете (1960-1963) в Ие­ру­са­ли­ме и в Окс­форд­ском университете (1969-1970), ра­бо­тал учи­те­лем в ки­бу­це (до 1986 года). Уча­ст­во­вал в Шес­ти­днев­ной вой­не (1967) и в Вой­не Суд­но­го дня (1973; смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны). С 1987 года профессор, с 1993 года заведующий ка­фед­рой современной еврейской литературы в Университете имени Д. Бен-Гу­рио­на в Бе­эр-Ше­ве. Один из ли­де­ров об­щественной организации «Ша­лом ах­шав» («Мир сей­час»; ос­но­ва­на в 1978 году), вы­сту­паю­щей за мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние ара­бо-из­ра­иль­ско­го кон­флик­та пу­тём тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок. Жи­вёт в городе Арад.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в начале 1960-х годов. Литературную из­вест­ность Озу при­нёс сборник рас­ска­зов «Где во­ют ша­ка­лы» (1965), в ко­то­ром на­ме­ти­лись основные те­мы твор­че­ст­ва пи­са­те­ля: кон­фликт лич­но­сти и об­ще­ст­ва, на­цио­наль­но­го и об­ще­че­ло­ве­че­ско­го, ци­ви­ли­за­ции и при­ро­ды. В ро­ма­не «Мой Ми­ха­эль» (1968, русский перевод 1994 года) под­ня­та про­бле­ма про­ти­во­стоя­ния об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния ми­ру ро­ман­тических чувств. Эпи­сто­ляр­ный ро­ман «Чёр­ный ящик» (1987) за­тра­ги­ва­ет ак­ту­аль­ные во­про­сы по­ли­тической и общественной жиз­ни стра­ны. В ав­то­био­гра­фической «По­вес­ти о люб­ви и тьме» (2002, русский перевод 2006 года) со­бы­тия еврейской ис­то­рии по­ка­за­ны че­рез судь­бы род­ных и близ­ких Оза. Для про­ни­зан­ной иро­ни­ей про­зы Оза ха­рак­тер­ны вни­ма­ние к де­та­лям и афо­ри­стич­ность язы­ка. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Риф­мы жиз­ни и смер­ти» (2007, русский перевод 2008 года), «Фо­то­гра­фии из жиз­ни де­рев­ни» (2009); пуб­ли­ци­сти­ка, эс­се, литературная кри­ти­ка.

Сочинения:

Чу­жой огонь. Ие­ру­са­лим, 1989;

Пу­ти вет­ра. М., 1993. С. 87–109;

По­знать жен­щи­ну. М., 2006;

Уго­то­ван по­кой… М., 2009.