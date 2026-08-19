ОЙУНСКИЙ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

ОЙУНСКИЙ ​ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ - якутский пи­са­тель .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил Якутскую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1917). Председатель Губ­рев­ко­ма (1921-1922) и Сов­нар­ко­ма (1922) Яку­тии, нар­ком про­све­ще­ния и здра­во­охра­не­ния Яку­тии (1928-1929), председатель Якут­из­да­та (1929-1931); ди­рек­тор НИИ язы­ка и куль­ту­ры при СНК Якут. АССР (1935-1937). Пе­ча­тал­ся с 1917 года. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись ре­во­люционные пес­ни Ойунского, в том числе «Пес­ня сво­бо­ды» и «Да вос­тор­же­ст­ву­ет сла­ва» [во­шли в сборник «Сти­хи, пес­ни» («Ырыа-хоhоон», 1923)]. Ав­тор по­эм «Крас­ный ша­ман» («Кыhыл Ой­уун», 1925, русский перевод 1930 года), ос­но­ван­ной на ми­фо­ло­гическом сю­же­те, и «Нюр­гун Бо­отур Стре­ми­тель­ный» («Дьу­лу­руй­ар Ньур­гун Бо­отур», 1930-1931, русский перевод 1963 года) по мо­ти­вам бы­лин­но­го эпо­са яку­тов (олон­хо). Ввёл в якутскую по­эзию сил­ла­бото­нический стих. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть «Ос­во­бо­ж­де­ние из ти­ны» («Дьэ­бэ­рэт­тэн тах­сыы», 1936, русский перевод 1963 года), дра­ма «Боль­ше­вик» («Бас­са­быык», 1926); «Рус­ско-якут­ский тер­ми­но-ор­фо­гра­фи­че­ский сло­варь» (1935); рас­ска­зы; ра­бо­ты по якутскому языку и фольк­ло­ру; пе­ре­во­ды. Ре­прес­си­ро­ван 3 февраля 1938 года, реа­би­ли­ти­ро­ван в 1955 году.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. Якутск, 1958–1962. Т. 1–7;

Избр. про­из­ве­де­ния: В 3 т. Якутск, 1992 (все на якут. яз.);

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. М., 1993.