ОЙСТРАХ ДАВИД ФЁДОРОВИЧ
ОЙСТРАХ ДАВИД ФЁДОРОВИЧ - российский скрипач, педагог и дирижёр, народный артист СССР (1953).
С 5 лет учился игре на скрипке у П.С. Столярского, по классу которого окончил в 1926 году Одесский музыкально-драматический институт. В 1927 году исполнил в Киеве Концерт для скрипки с оркестром А.К. Глазунова (дирижировал автор), в 1928 году с успехом выступал в Ленинграде. С 1928 года жил в Москве (в 1929 году дал здесь первый концерт), в 1932-1934 годах и с 1941 года солист Московской филармонии. 1-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Ленинграде (1935). В середине 1930-х годов приобрёл международную известность, став лауреатом конкурсов имени Г. Венявского в Варшаве (1935, 2-я пр.) и имени Э. Изаи в Брюсселе (1937). Один из крупнейших скрипачей XX века, выступал как солист с дирижёрами О. Клемперером, Ю. Орманди, К.П. Кондрашиным, Д. Митропулосом и др., играл в ансамбле с К.Н. Игумновым, Л.Н. Обориным, С.Н. Кнушевицким (в 1943-1963 годах вместе с двумя последними в трио), А.Б. Гольденвейзером, П. Бадура-Скодой и др., в квартете с П.А. Бондаренко, М.Н. Тэрианом и Кнушевицким. Основу обширного репертуара составляла музыка композиторов-классиков и романтиков, сочинения С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Первый исполнитель посвящённых ему скрипичных концертов А.И. Хачатуряна (1940), Шостаковича (№ 1, 1948; № 2, 1967), сонат Прокофьева и Шостаковича, и др. Среди аудиозаписей: Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Л. ван Бетховена (с С.Т. Рихтером и М.Л. Ростроповичем, дирижёр Г. фон Караян, 1969), фортепианное трио «Памяти Соллертинского» Шостаковича (с участием автора, 1947), сонаты для фортепиано и скрипки Бетховена (с Обориным, 1962). Трактовки Ойстраха отличались монументальностью и классическим совершенством. С 1934 года преподавал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, с 1950 года заведующий кафедрой скрипки). Среди учеников: В. Данченко, Л.А. Исакадзе, О.М. Каган, В.А. Климов, Г. Кремер, О.В. Крыса, О.М. Пархоменко, В.А. Пикайзен, С.И. Снитковский. Автор каденций к 1-й части Концерта Хачатуряна, к Концерту G-dur В.А. Моцарта; осуществил редакцию Концерта Чайковского (совместно с К.Г. Мострасом, 1947), переработал для скрипки и фортепиано Сонату для флейты и фортепиано Прокофьева (в сотрудничестве с композитором). В 1958-1974 годах председатель жюри (по специальности «скрипка») Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве. В 1962 году дебютировал в Москве как дирижёр.
Ленинская премия (1960), Государственная премия СССР (1943). Награждён орденом Ленина (1946, 1966).
Его жизни и творчеству посвящены документальные фильмы: «Давид Ойстрах: народный артист?» (1994, режиссер Б. Монсенжон), «Давид Ойстрах. Гений скрипки» (2008, режиссер Н.С. Тихонов). В Москве с 2006 года проводится Международный конкурс скрипачей его имени.
Его сын Игорь Давидович Ойстрах (родился 27.04.1931, Одесса), российский скрипач, народный артист СССР (1989). Окончил Московскую консерваторию (1955) и аспирантуру при ней (1958) по классу своего отца. 1-я премия Международного конкурса имени Г. Венявского в Познани (1952). Играл в дуэте с отцом (1947-1974; среди аудиозаписей - Концерт для 2 скрипок d-moll И.С. Баха), с середины 1950-х годов выступал на крупнейших сценах Западной Европы и США, с 1957 года солист Московской филармонии. В 1958-1975 годах преподавал в Московской консерватории (с 1968 года доцент), среди учеников – З.Н. Брон. В 1968 году дебютировал как дирижёр. С 1996 года живёт в Брюсселе (до 2010 года профессор Королевской консерватории).