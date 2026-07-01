ОЙСТРАХ ДАВИД ФЁДОРОВИЧ

ОЙСТРАХ ДАВИД ФЁДОРОВИЧ - российский скри­пач, педа­гог и ди­ри­жёр, народный артист СССР (1953).

С 5 лет учил­ся иг­ре на скрип­ке у П.С. Сто­ляр­ско­го, по клас­су ко­то­ро­го окон­чил в 1926 году Одес­ский музыкально-дра­ма­тический институт. В 1927 году ис­пол­нил в Кие­ве Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром А.К. Гла­зу­но­ва (ди­ри­жи­ро­вал ав­тор), в 1928 году с ус­пе­хом вы­сту­пал в Ле­нин­гра­де. С 1928 года жил в Мо­ск­ве (в 1929 году дал здесь пер­вый кон­церт), в 1932-1934 годах и с 1941 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии. 1-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Ле­нин­гра­де (1935). В середине 1930-х годов при­об­рёл ме­ж­ду­народную из­вест­ность, став лау­реа­том кон­кур­сов имени Г. Ве­няв­ско­го в Вар­ша­ве (1935, 2-я пр.) и имени Э. Изаи в Брюс­се­ле (1937). Один из круп­ней­ших скри­па­чей XX века, вы­сту­пал как со­лист с ди­ри­жё­ра­ми О. Клем­пе­ре­ром, Ю. Ор­ман­ди, К.П. Кон­д­ра­ши­ным, Д. Ми­тро­пу­ло­сом и др., иг­рал в ан­самб­ле с К.Н. Игум­но­вым, Л.Н. Обо­ри­ным, С.Н. Кну­ше­виц­ким (в 1943-1963 годах вме­сте с дву­мя по­след­ни­ми в трио), А.Б. Голь­ден­вей­зе­ром, П. Ба­ду­ра-Ско­дой и др., в квар­те­те с П.А. Бон­да­рен­ко, М.Н. Тэ­риа­ном и Кну­ше­виц­ким. Ос­но­ву об­шир­но­го ре­пер­туа­ра со­став­ля­ла му­зы­ка ком­по­зи­то­ров-клас­си­ков и ро­ман­ти­ков, со­чи­не­ния С.С. Про­кофь­е­ва и Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча . Пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­ных ему скри­пич­ных кон­цер­тов А.И. Ха­ча­ту­ряна (1940), Шос­та­ко­ви­ча (№ 1, 1948; № 2, 1967), со­нат Про­кофь­е­ва и Шос­та­ко­ви­ча, и др. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: Кон­церт для фортепиано, скрип­ки и вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром Л. ван Бет­хо­ве­на (с С.Т. Рих­те­ром и М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, ди­ри­жёр Г. фон Ка­ра­ян, 1969), фортепианное трио «Па­мя­ти Сол­лер­тин­ско­го» Шос­та­ко­ви­ча (с уча­сти­ем ав­то­ра, 1947), со­на­ты для фортепиано и скрип­ки Бет­хо­ве­на (с Обо­ри­ным, 1962). Трак­тов­ки Ойстраха от­ли­ча­лись мо­ну­мен­таль­но­стью и клас­сическим со­вер­шен­ст­вом. С 1934 года пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1939 года профессор, с 1950 года заведующий ка­фед­рой скрип­ки). Сре­ди уче­ни­ков: В. Дан­чен­ко, Л.А. Иса­кад­зе, О.М. Ка­ган, В.А. Кли­мов, Г. Кре­мер, О.В. Кры­са, О.М. Пар­хо­мен­ко, В.А. Пи­кай­зен, С.И. Снит­ков­ский. Ав­тор ка­ден­ций к 1-й час­ти Кон­цер­та Ха­ча­ту­ря­на, к Кон­цер­ту G-dur В.А. Мо­цар­та; осу­ще­ст­вил ре­дак­цию Кон­цер­та Чай­ков­ско­го (совместно с К.Г. Мос­тра­сом, 1947), пе­ре­ра­бо­тал для скрип­ки и фортепиано Со­на­ту для флей­ты и фортепиано Прокофь­е­ва (в со­труд­ни­че­ст­ве с ком­по­зи­тором). В 1958-1974 годах председатель жю­ри (по спе­циаль­но­сти «скрип­ка») Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве. В 1962 году де­бю­ти­ро­вал в Мо­ск­ве как ди­ри­жёр.

Ле­нин­ская премия (1960), Государственная премия СССР (1943). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1946, 1966).

Его жиз­ни и твор­че­ст­ву по­свя­ще­ны до­ку­мен­таль­ные филь­мы: «Да­вид Ой­ст­рах: на­род­ный ар­тист?» (1994, режиссер Б. Мон­сен­жон), «Да­вид Ой­ст­рах. Ге­ний скрип­ки» (2008, режиссер Н.С. Ти­хо­нов). В Мо­ск­ве с 2006 года про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный кон­курс скри­па­чей его име­ни.

Его сын Игорь Да­ви­до­вич Ой­ст­рах (родился 27.04.1931, Одес­са), российский скри­пач, народный артист СССР (1989). Окон­чил Московскую консерваторию (1955) и ас­пи­ран­ту­ру при ней (1958) по клас­су сво­его от­ца. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Г. Ве­няв­ско­го в По­зна­ни (1952). Иг­рал в ду­эте с от­цом (1947-1974; сре­ди ау­дио­за­пи­сей - Кон­церт для 2 скри­пок d-moll И.С. Ба­ха), с середины 1950-х годов вы­сту­пал на круп­ней­ших сце­нах Западной Ев­ро­пы и США, с 1957 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии. В 1958-1975 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1968 года до­цент), сре­ди уче­ни­ков – З.Н. Брон. В 1968 году де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр. С 1996 года жи­вёт в Брюс­се­ле (до 2010 года профессор Ко­ро­лев­ской консерватории).