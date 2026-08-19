ОЙРАТЫ

ОЙРАТЫ - за­пад­ные мон­го­лы (са­мо­на­зва­ния - ойрд, ойрад; тюрк. кал­мак, кит. вэй­ла­тэ), груп­па монгольских на­ро­дов: дэр­бэ­ты, бая­ты, за­хчи­ны, тор­гу­ты, мян­га­ты, хо­шу­ты, олё­ты (оге­ле­ды), хой­ты.

Жи­вут на за­па­де Мон­го­лии (ай­ма­ки Увс, Ба­ян-Ул­гий и Ховд; 198 тысяч человек - 2010 год, пе­ре­пись) и в Северо-Западном и Северном Ки­тае (провинция Цин­хай, Синь­цзян-Уй­гур­ский ав­то­ном­ный район и за­пад ав­то­ном­но­го района Внутренняя Мон­го­лия; 360 тысяч человек - 2010 год, оцен­ка). Го­во­рят на го­во­рах ой­рат­ско­го языка вет­ви монгольских язы­ков, пе­ре­хо­дят на монгольский язык.

Эт­но­ним «Ойраты» впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Со­кро­вен­ном ска­за­нии» (XIII век). В конце XIV века в Западной Мон­го­лии воз­ник по­ли­тический со­юз Дур­бэн ой­рат («Че­ты­ре ой­ра­та»), в ко­то­рый пер­во­на­чаль­но вхо­ди­ли пред­по­ло­жи­тель­но тор­гу­ты, хо­шу­ты, дэр­бэ­ты, хой­ты. В 1609-1630 годах часть дэр­бэ­тов, тор­гу­тов, хо­шу­тов и хой­тов от­ко­че­ва­ла в ни­зо­вья Вол­ги, став пред­ка­ми кал­мы­ков. В 1635 году воз­ник­ло Джун­гар­ское хан­ст­во (раз­би­то в 1758 году цин­ским Ки­та­ем). В 1860-е годы часть ойратов пе­ре­се­ли­лась в район озера Ис­сык-Куль и при­ня­ла ис­лам (сарт-кал­ма­ки). Ойраты наи­бо­лее пол­но со­хра­ни­ли монгольский эпос (тууль), ис­пол­няе­мый профессиональными пев­ца­ми (тууль­чи). В Мон­го­лии ойраты силь­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны хал­ха.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)