Ойра́тское ха́нство

Ойра́тское ха́нство — историографи­ческое наименование объединения четырех племен Зап. Монголии («дурбэн ойрат») в XV — 1‑й половине XVII в. Пользуясь кризисом власти в Монголии, возникшим после падения империи Юань, предводители рода чорос стали поддерживать одних потомков Чингисхана против других, занимая при них высокие посты и получая в жены ханских дочерей. Один из таких лидеров, Хуухай-­Тайу, в конце 1390‑х был убит ханом Элбэгом, но его сыновья Махаму (Батула-­чингсанг) и Угэчи-­Хашиг (Гуйличи) сумели удержать власть. Последний, по некоторым сведениям, провозгласил себя ойратским ханом, заключив союз с китайской империей Мин. Угэчи-­Хашиг был убит в 1408, а Махаму — в 1416. Сын последнего, Тогон, устранил других претендентов на власть над ойратами и около 1437 стал фактическим основателем О. х., сохраняя при этом пост министра при поддерживаемых им монгольских ханах. В 1439 он планировал занять трон Монгольского ханства, но умер при таинственных обстоятельствах. Его сын (от чингисидской царевны) и наследник Эсен-тайши сначала также занимал пост министра при монгольских ханах. Укрепив свои позиции после ряда военных побед над ханами Могулистана , киргизами Токмока и империей Мин в 1440‑х, Эсен в 1453 организовал заговор, в результате которого были убиты хан Дайсунг и его наследники. Эсен принял ханский титул, провозгласив государство Да Юань («Великая Юань»), тем самым предъявив претензии на восстановление власти и над Китаем. В 1454 он был разгромлен и убит ойратскими вождями, недовольными его отказом уступить им главенство над О. х. Его сыновья пытались сохранить О. х., но вскоре оно превратилось в конгломерат племен, окончательно распавшийся в начале XVI в. В XVI — начале XVII в. предпринимались попытки восстановить О. х., но создаваемые объединения (традиционно сохранявшие название «дурбэн ойрат») были недолговечны. В 1630‑х О. х. было возрождено как Джунгарское ханство .

Ист. : Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники / Пер. А. В. Бадмаева. Элиста, 2003; Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII веков / Сост. В. П. Санчиров. Элиста, 2016.

Лит. : Эрдниев У. Э. Историческая судьба ойратов. Элиста, 1993; Кукеев Д. Г. История ойратов до создания Джунгарского ханства (XIII–XVI вв.). Диссертация канд. ист. наук. СПб., 2008. Р. Ю. Почекаев.