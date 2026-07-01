ОЙО

ОЙО - го­су­дар­ст­во йо­ру­ба в сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя на тер­ри­то­рии современной Ни­ге­рии.

Сто­ли­ца - Ойо (на современных кар­тах - Олд-Ойо или Ойо-Иле, на ев­ропейских кар­тах XIX века - Ка­тун­га). Сло­жи­лось в XII-XIV веках. Со­глас­но уст­ным двор­цо­вым хро­ни­кам и пре­да­ни­ям, соз­да­те­ля­ми государства Ойо бы­ли вы­ход­цы из города Ифе (Иле-Ифе). Большая часть на­се­ле­ния Ойо со­став­ля­ли лич­но сво­бод­ные об­щин­ни­ки-зем­ле­дель­цы. Власть ца­ря-пра­ви­те­ля (оба), но­сив­ше­го ти­тул ала­фи­на, бы­ла ог­ра­ни­че­на со­ве­том ро­до­вой зна­ти; го­ро­да воз­глав­ля­ли ме­ст­ные на­следственные пра­ви­те­ли или на­ме­ст­ни­ки из чис­ла цар­ских ра­бов. Од­ним из главных ис­точ­ни­ков обо­га­ще­ния ала­фи­нов и зна­ти Ойо бы­ла про­да­жа ра­бов ев­ро­пей­цам, спо­соб­ст­во­вав­шая на пер­вых по­рах ук­ре­п­ле­нию центральной вла­сти и рас­ши­ре­нию тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва. В пе­ри­од сво­его ста­нов­ле­ния Ойо ве­ло борь­бу с со­сед­ни­ми Ну­пе и Бор­гу. К концу XVI - началу XVII веков от­но­сят­ся упо­ми­на­ния об экс­пан­сии Ойо в на­прав­ле­нии по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го залива. Про­дви­же­ние Ойо на юго-вос­ток при­ос­тано­вил Бе­нин. В 1680-х годах Ойо не­од­нократ­но на­па­да­ло на Да­го­мею, Ал­ла­ду и другие го­су­дар­ст­ва . В 1720-х годах на­ча­лись йо­ру­ба-да­го­мей­ские вой­ны. Пер­вый раз Ойо сло­ми­ла да­го­мей­ское со­про­тив­ле­ние в 1730 году; Да­го­мея ста­ла дан­ни­ком Ойо. В XVII-XVIII веках дер­жа­ва Ойо дос­тиг­ла вер­ши­ны поли­тического мо­гу­ще­ст­ва, пре­вра­тив­шись в круп­ней­шее государственное об­ра­зо­ва­ние в лес­ной час­ти Западной Аф­ри­ки: её тер­ри­то­рия про­сти­ра­лась от реки Ни­гер на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке до тер­ри­то­рии современной Га­ны на за­па­де. По­ли­тические и со­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты Ойо, дос­ти­же­ния в об­лас­ти ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры и во­енного де­ла бы­ли вос­при­ня­ты многими со­сед­ни­ми на­ро­да­ми. В XVIII веке в ус­ло­ви­ях воз­вы­ше­ния ра­бо­тор­го­вых го­су­дарств в западной час­ти Верх­не­гви­ней­ско­го по­бе­ре­жья на­ча­лось ос­лаб­ле­ние Ойо, не имев­ше­го вы­хо­да к мо­рю. В 1836 году вой­ска ха­ли­фа­та Со­ко­то за­хва­ти­ли и раз­гра­би­ли сто­ли­цу Ойо. В середине XIX века южные и центральные тер­ри­то­рии Ойо по­па­ли под власть так называемой Иба­дан­ской им­пе­рии (смотри в статье Иба­дан). В 1893 году Ойо вклю­че­но в британский про­тек­то­рат (с 1900 года про­тек­то­рат Южная Ни­ге­рия). Смотри так­же Йо­ру­ба го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)