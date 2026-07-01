ОЙО
ОЙО - государство йоруба в средние века и Новое время на территории современной Нигерии.
Столица - Ойо (на современных картах - Олд-Ойо или Ойо-Иле, на европейских картах XIX века - Катунга). Сложилось в XII-XIV веках. Согласно устным дворцовым хроникам и преданиям, создателями государства Ойо были выходцы из города Ифе (Иле-Ифе). Большая часть населения Ойо составляли лично свободные общинники-земледельцы. Власть царя-правителя (оба), носившего титул алафина, была ограничена советом родовой знати; города возглавляли местные наследственные правители или наместники из числа царских рабов. Одним из главных источников обогащения алафинов и знати Ойо была продажа рабов европейцам, способствовавшая на первых порах укреплению центральной власти и расширению территории государства. В период своего становления Ойо вело борьбу с соседними Нупе и Боргу. К концу XVI - началу XVII веков относятся упоминания об экспансии Ойо в направлении побережья Гвинейского залива. Продвижение Ойо на юго-восток приостановил Бенин. В 1680-х годах Ойо неоднократно нападало на Дагомею, Алладу и другие государства. В 1720-х годах начались йоруба-дагомейские войны. Первый раз Ойо сломила дагомейское сопротивление в 1730 году; Дагомея стала данником Ойо. В XVII-XVIII веках держава Ойо достигла вершины политического могущества, превратившись в крупнейшее государственное образование в лесной части Западной Африки: её территория простиралась от реки Нигер на севере и северо-востоке до территории современной Ганы на западе. Политические и социальные институты Ойо, достижения в области материальной культуры и военного дела были восприняты многими соседними народами. В XVIII веке в условиях возвышения работорговых государств в западной части Верхнегвинейского побережья началось ослабление Ойо, не имевшего выхода к морю. В 1836 году войска халифата Сокото захватили и разграбили столицу Ойо. В середине XIX века южные и центральные территории Ойо попали под власть так называемой Ибаданской империи (смотри в статье Ибадан). В 1893 году Ойо включено в британский протекторат (с 1900 года протекторат Южная Нигерия). Смотри также Йоруба государства.