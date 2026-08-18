ОЙКЕН РУДОЛЬФ
ОЙКЕН РУДОЛЬФ - немецкий философ.
Отец В. Ойкена. Учился в университетах Гёттингена (у Г. Тейхмюллера и Р.Г. Лотце) и Берлина (у Ф. Тренделенбурга). Профессор в университетах Базеля (1871-1874) и Йены (1874-1920). Противник позитивистского натурализма и «интеллектуалистического пантеизма», Ойкен разрабатывал «метафизику духа», опираясь на традиции платонизма и немецкого классического идеализма и сочетая при этом этический «активизм» И.Г. Фихте («личностное» начало как нравственная основа деятельного соучастия в творческом становлении вечной духовной «всежизни») с идеей «обновлённого» христианства, религиозного преображения мира и достижения его «невидимой гармонии» («Смысл и ценность жизни» - «Der Sinn und Wert des Lebens», 1908, русский перевод 1911 года). Популярность идей Ойкена в начале XX века в Германии, Великобритании, США, Японии, Скандинавских странах была связана прежде всего с его проповедническим пафосом и борьбой против «обезличивающей культуры».
Сочинения:
Die Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein und That der Menschheit. Lpz., 1888;
Der Wahrheitsgehalt der Religion. Lpz., 1901;
Einführung in die Philosophie des Geisteslebens. Lpz., 1908;
Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. 3. Aufl. Lpz., 1919;
Geistige Strömungen der Gegenwart. 6. Aufl. В., 1920;
Die Lebensanschauungen der großen Denker. 18. Aufl. B., 1922;
Смысл и ценность жизни. М., 2008.