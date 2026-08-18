ОЯМА ИВАО

ОЯМА ИВАО - японский военный и государственный деятель, маршал Японии (1898).

Из древнего самурайского рода. Военное образование получил во Франции и Швейцарии (1871-1874 годы). После буржуазной Революции 1867-1868 годов сыграл важную роль в создании новой японской армии по европейскому образцу. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов находился при прусских войсках, изучая опыт военных действий. В 1877-1878 годах, командуя бригадой, участвовал в подавлении мятежа самураев в Сацума. В 1879 году назначен замистителем министра внутренних дел и начальником столичной полиции. С 1880 года министр армии (военный министр), а с 1882 года начальник ГШ. В 1883 году совершил поездку в Европу для изучения организации армий европейских стран. Во время китайско-японской войны 1894-1895 годов командовал 2-й армией, захватившей южную часть Ляодунского полуострова и порт Вэйхайвэй. После войны член тайного совета при японском императоре, военный министр (1896-1899 годы), проводил политику милитаризации страны.

В 1899-1904 годах вновь начальник ГШ. Благодаря усилиям Оямы к концу 1903 года Япония располагала сравнительно небольшой, но современной, хорошо оснащённой новейшим оружием армией. Под его личным руководством был разработан план войны с Российской империей. В ходе русско-японской войны 1904-1905 годов главнокомандующий сухопутными войсками в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове. Осуществлял непосредственную подготовку и руководство японскими войсками в ходе Ляоянского сражения 1904 года, Шахэйского сражения 1904 года, Мукденского сражения 1905 года, осады и взятия Порт-Артура (смотри Порт-Артура оборона 1904-1905 годов).

В 1907 году пожалован титулом князя. С 1912 года (по другим данным, с 1914 года) входил в состав совещательного органа при японском императоре (смотри Гэнро ) и являлся хранителем императорской печати.