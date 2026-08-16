ОВСЯННИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1991), профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики МПГУ имени В.И. Ленина.

Родился в 1950 году в городе Озёры Московской области. В 1971 году окончил МОПИ имени Н.К. Крупской по кафедре новой и новейшей истории. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советская американистика (возникновение, становление, основные проблемы)». С 1984 года работает в МГГУ имени М.А. Шолохова, с 1989 года – проректор по научной работе. В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-политическая мысль Росссии в середине XIX в. о массовых движениях и перспективах развития стран Азии». Основатель и с 1995 года директор Межвузовского центра дистанционного образования. В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы». C 2003 года – действительный член и академик-секретарь Секции психолого-педагогических основ дистанционного образования Международной академии открытого образования. Член союза журналистов Москвы. Участвовал в трех исследовательских проектах Минобразования РФ: «Научно-методическое обеспечение дистанционного образования» (1999 г.), «Создание системы открытого образования» (2001—2004 гг.), "Модернизация системы образования (2004); НИР «Исследование фундаментальных основ психологии ДО» (2000—2005).

Автор многочисленных научных публикаций, в том числе посвященным вопросам дистанционным образовательным технологиям. Подготовил 3 кандидатов и одного доктора наук. Автор художественной прозы, в том числе романа «На взлете», а также повестей и рассказов.

Сочинения:

Введение в дистанционное образование. Коллективная монография. М.: изд-во ж. «Педагогика», 2006.

Избранные историографические произведения. М., 2000.

История стран Азии в эпоху колониализма (XVI – перв. пол. XIX вв. ) (Курс лекции). РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова. М., 2014 г.

Массовое движение народов Азии: поиск будущего в прошлом (середина XIX в.) (Курс лекций). РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова. М., 2015г.

Наука и образование: переоценка ценностей. Дайджест. М.: изд-во ж. «Социально-политические знания», 2007.

«Некапиталистический» путь развития: миф или реальная перспектива движение освободившихся стран к социализму. (научная статья). Принята к публикации во втором номере журнала «Социально-гуманитарные знания», 2016 г.

Политическая история стран Азии и Северной Африки. ХХ век. Коллективное учебное пособие. Т. I. М.: Кентавр, 1998.