ОВСТУГ
ОВСТУГ - село в Жуковском районе Брянской области; Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева.
Село возникло не позднее XVI века, в конце XVI - начале XVII веков было разделено на 3 части между помещиками О. Мясоедовым, Н. и Л. Вепрейскими, а также Б. Деревниным. Впервые упоминается в письменных источниках в 1610 году, первое подробное описание содержится в писцовых книгах Брянского уезда 1626 года. Во 2-й половине XVII - середине XVIII веков основными землевладельцами на овстугских землях являлись Лодыженские, Вепрейские, Лавровы и Безобразовы. В 1762 году усадьбу Лодыженских приобрёл дед Ф.И. Тютчева - Н.А. Тютчев (около 1735-1797 годов), переехавший туда вместе с женой П.Д. Тютчевой (урождённой Панютиной; 1739-1812). Постепенно в 1760-1780-х годах супруги приобрели ещё ряд окрестных владений, став самыми крупными помещиками в Овстуге.
При них начал формироваться усадебный комплекс. В 1760-1770-х годах построен главный дом, высажен фруктовый сад, разбит парк с каскадом прудов, возведена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы (1776). В Овстуге действовали 2 мельницы, принадлежавшие Тютчевым. Существенные изменения произошли в усадьбе при отце поэта - И.Н. Тютчеве (1768, по другим данным, 1776-1846), который в 1810-х годах построил гостевой флигель, в конце 1830-х - начале 1840-х годов - новый главный дом (архитектор Г.Ф. Герасимов), а также оранжереи и беседки в парке, устроил близ усадьбы сахарный (1830-е годы; перестроен в 1863 году) и кирпичный заводы, лесопилку. В середине XIX века был возведён дом управляющего (в 1871 году перестроен дочерью Ф.И. Тютчева - М.Ф. Бирилёвой под первую в Брянском уезде сельскую школу).
В Овстуге 23 ноября (05 декабря) 1803 года родился Ф.И. Тютчев, здесь прошёл первый год его жизни. Затем он неоднократно бывал в Овстуге (проводил летние месяцы 1805-1811 годов, конец 1812 - лето 1813 годов, приезжал летом 1819 года, по 6 раз в 1846-1857 и в 1865-1871 годах). В Овстуге Тютчев написал около 20 стихотворений, среди них: «Итак, опять увиделся я с вами…» (1849), «Чародейкою зимою…» (1852), «Эти бедные селенья…» (1855), «Природа - сфинкс. И тем она верней…» (1869), «От жизни той, что бушевала здесь…» (1871).
После смерти поэта (1873) усадьба постепенно пришла в упадок, главный дом разобран в 1912-1914 годах, из кирпича выстроено здание волостной управы. В 1942 году, во время оккупации Брянщины германскими войсками, был уничтожен парк и взорвана церковь Успения Пресвятой Богородицы (на её месте позднее построен Дом культуры).
Инициатором воссоздания усадьбы Овстуга выступил учитель русского языка и литературы местной школы В.Д. Гамолин. При его активном участии 1 января 1957 года в школе Овстуга была открыта комната-музей Ф.И. Тютчева, в 1961 году у школы установлен первый в стране памятник Тютчеву (скульптор Г.Е. Коваленко, архитектор В.Ф. Сидоров). В том же году 4 июня в Овстуге состоялся первый праздник - День поэзии, собравший поклонников творчества Тютчева, исследователей жизни поэта и всех любителей поэзии (проводится ежегодно, с 1985 года статус всесоюзного, с 1992 года - всероссийского).
В 1969 году начато восстановление парка, в 1970 году школа в Овстуге превращена в Музей Тютчева, в 1978 года на берегу усадебного пруда установлен ещё один памятник Тютчеву (скульптор А.И. Кобилинец), в 1978-1979 годах восстановлены въездные ворота и мост к беседке на острове. После принятия Брянским областным советом народных депутатов 7 марта 1980 года решения «О мерах к воссозданию и реставрации в селе Овстуг дома и парка» развернулось полномасштабное восстановление усадебного комплекса. В 1981-1986 годах восстановлен главный дом (проект архитектора В.Н. Городкова по изобразительным материалам и описаниям середины XIX - начала XX веков), где в 1986 году открыт Дом-музей поэта, а в школе - картинная галерея (филиал Брянского областного художественного музея; в 2003 году школа превращена в музей «Школа М.Ф. Бирилёвой-Тютчевой»), в 1989 году создан Художественно-краеведческий музей Овстуга (размещён в здании волостной управы). В 1998 году установлен памятник на могиле отца поэта - И.Н. Тютчева, в 2000-2003 годах на новом месте воссоздана церковь Успения Пресвятой Богородицы (архитекторы О.В. Клемапова, М.Г. Болотникова, О.А. Грозева), в 2001 году восстановлена ветряная мельница в Овстуге и часовня во Вщиже, в 2002 году - водяная мельница и гостевой флигель.
С 2002 года музейный комплекс в Овстуге получил статус Государственного историко-культурного музея-заповедника, с 2003 года современное название. Площадь 6,6 га. Собрание насчитывает свыше 6 тысяч единиц хранения. С 2005 года музей-заповедник регулярно (с 2006 года - один раз в 2 года) проводит научную конференцию.
Близ Овстуга обнаружен ряд памятников археологии (раскопки проводились с 1928 года): на западной окраине - городище юхновской культуры, на юго-западной и северо-восточной окраинах - селища V-VII веков. В окрестностях Овстуга расположено село Вщиж, где сохранились остатки детинца и посада одноименного древнерусского города, городище Благовещенская гора (материалы бронзового века, раннего железного века, роменской культуры, древнерусского времени), близ Вщижа - курганный некрополь.