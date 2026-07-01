ОВСТУГ

ОВСТУГ - се­ло в Жу­ков­ском районе Брян­ской области; Государственный ме­мо­ри­аль­ный ис­то­ри­ко-литературный му­зей-за­по­вед­ник Ф.И. Тют­че­ва.

Се­ло воз­ник­ло не позд­нее XVI века, в конце XVI - начале XVII веков бы­ло раз­де­ле­но на 3 час­ти ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми О. Мя­со­едо­вым, Н. и Л. Ве­прей­ски­ми, а так­же Б. Де­рев­ни­ным. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках в 1610 году, пер­вое под­роб­ное опи­са­ние со­дер­жит­ся в пис­цо­вых кни­гах Брян­ско­го уезда 1626 года. Во 2-й половине XVII - середине XVIII веков основными зем­ле­вла­дель­ца­ми на ов­стуг­ских зем­лях яв­ля­лись Ло­ды­жен­ские, Ве­прей­ские, Лав­ро­вы и Без­обра­зо­вы. В 1762 году усадь­бу Ло­ды­жен­ских при­об­рёл дед Ф.И. Тют­че­ва - Н.А. Тют­чев (около 1735-1797 годов), пе­ре­ехав­ший ту­да вме­сте с же­ной П.Д. Тют­че­вой (уро­ж­дён­ной Па­ню­ти­ной; 1739-1812). По­сте­пен­но в 1760-1780-х годах суп­ру­ги при­об­ре­ли ещё ряд ок­ре­ст­ных вла­де­ний, став са­мы­ми круп­ны­ми по­ме­щи­ка­ми в Ов­сту­ге.

При них на­чал фор­ми­ро­вать­ся уса­деб­ный ком­плекс. В 1760-1770-х годах по­стро­ен главный дом, вы­са­жен фрук­то­вый сад, раз­бит парк с кас­ка­дом пру­дов, воз­ве­де­на ка­мен­ная церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1776). В Овстуге дей­ст­во­ва­ли 2 мель­ни­цы, при­над­ле­жав­шие Тют­че­вым. Существенные из­ме­не­ния про­изош­ли в усадь­бе при от­це по­эта - И.Н. Тют­че­ве (1768, по другим дан­ным, 1776-1846), ко­то­рый в 1810-х годах по­ст­ро­ил гос­те­вой фли­гель, в конце 1830-х - начале 1840-х годов - но­вый главный дом (архитектор Г.Ф. Ге­ра­си­мов), а так­же оран­же­реи и бе­сед­ки в пар­ке, уст­ро­ил близ усадь­бы са­хар­ный (1830-е годы; пе­ре­стро­ен в 1863 году) и кир­пич­ный за­во­ды, ле­со­пил­ку. В середине XIX века был воз­ве­дён дом управ­ляю­ще­го (в 1871 году пе­ре­стро­ен до­черью Ф.И. Тют­че­ва - М.Ф. Би­ри­лё­вой под пер­вую в Брян­ском уезде сель­скую шко­лу).

В Овстуге 23 ноября (05 декабря) 1803 года ро­дил­ся Ф.И. Тют­чев, здесь про­шёл пер­вый год его жиз­ни. За­тем он не­од­но­крат­но бы­вал в Овстуге (про­во­дил лет­ние ме­ся­цы 1805-1811 годов, конец 1812 - ле­то 1813 годов, при­ез­жал ле­том 1819 года, по 6 раз в 1846-1857 и в 1865-1871 годах). В Овстуге Тют­чев на­пи­сал около 20 сти­хо­тво­ре­ний, сре­ди них: «Итак, опять уви­дел­ся я с ва­ми…» (1849), «Ча­ро­дей­кою зи­мою…» (1852), «Эти бед­ные се­ле­нья…» (1855), «При­ро­да - сфинкс. И тем она вер­ней…» (1869), «От жиз­ни той, что бу­ше­ва­ла здесь…» (1871).

По­сле смер­ти по­эта (1873) усадь­ба по­сте­пен­но при­шла в упа­док, главный дом ра­зо­бран в 1912-1914 годах, из кир­пи­ча вы­строе­но зда­ние во­ло­ст­ной упра­вы. В 1942 году, во вре­мя ок­ку­па­ции Брян­щи­ны германскими вой­ска­ми, был унич­то­жен парк и взо­рва­на церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (на её мес­те позд­нее по­стро­ен Дом куль­ту­ры).

Ини­циа­то­ром вос­соз­да­ния усадь­бы Овстуга вы­сту­пил учи­тель русского язы­ка и ли­те­ра­ту­ры ме­ст­ной шко­лы В.Д. Га­мо­лин. При его ак­тив­ном уча­стии 1 января 1957 года в шко­ле Овстуга бы­ла от­кры­та ком­на­та-му­зей Ф.И. Тют­че­ва, в 1961 году у шко­лы ус­та­нов­лен пер­вый в стра­не па­мят­ник Тют­че­ву (скульп­тор Г.Е. Ко­ва­лен­ко, архитектор В.Ф. Си­до­ров). В том же го­ду 4 ию­ня в Овстуге со­сто­ял­ся пер­вый празд­ник - День по­эзии, со­брав­ший по­клон­ни­ков твор­че­ст­ва Тют­че­ва, ис­сле­до­ва­те­лей жиз­ни по­эта и всех лю­би­те­лей по­эзии (про­во­дит­ся еже­год­но, с 1985 года ста­тус все­со­юз­но­го, с 1992 года - все­рос­сий­ско­го).

В 1969 году на­ча­то вос­ста­нов­ле­ние пар­ка, в 1970 году шко­ла в Овстуге пре­вра­ще­на в Му­зей Тют­че­ва, в 1978 года на бе­ре­гу уса­деб­но­го пру­да ус­та­нов­лен ещё один па­мят­ник Тют­че­ву (скульп­тор А.И. Ко­би­ли­нец), в 1978-1979 годах вос­ста­нов­ле­ны въезд­ные во­ро­та и мост к бе­сед­ке на ост­ро­ве. По­сле при­ня­тия Брян­ским об­ла­ст­ным со­ве­том народных де­пу­та­тов 7 марта 1980 года ре­ше­ния «О ме­рах к вос­соз­да­нию и рес­тав­ра­ции в се­ле Ов­стуг до­ма и пар­ка» раз­вер­ну­лось пол­но­мас­штаб­ное вос­ста­нов­ле­ние уса­деб­но­го ком­плек­са. В 1981-1986 годах вос­ста­нов­лен главный дом (про­ект архитектора В.Н. Го­род­ко­ва по изо­бра­зительным ма­те­риа­лам и опи­са­ни­ям середины XIX - начала XX веков), где в 1986 году от­крыт Дом-му­зей по­эта, а в шко­ле - кар­тин­ная га­ле­рея (фи­ли­ал Брян­ско­го об­ла­ст­но­го ху­дожественного му­зея; в 2003 году шко­ла пре­вра­ще­на в му­зей «Шко­ла М.Ф. Би­ри­лё­вой-Тют­че­вой»), в 1989 году соз­дан Ху­дожественно-крае­ведческий му­зей Овстуга (раз­ме­щён в зда­нии во­ло­ст­ной упра­вы). В 1998 году ус­та­нов­лен па­мят­ник на мо­ги­ле от­ца по­эта - И.Н. Тют­че­ва, в 2000-2003 годах на но­вом мес­те вос­соз­да­на церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ар­хи­тек­то­ры О.В. Кле­ма­по­ва, М.Г. Бо­лот­ни­ко­ва, О.А. Гро­зе­ва), в 2001 году вос­ста­нов­ле­на вет­ря­ная мель­ни­ца в Овстуге и ча­сов­ня во Вщи­же, в 2002 году - во­дя­ная мель­ни­ца и гос­те­вой фли­гель.

С 2002 года му­зей­ный ком­плекс в Овстуге по­лучил ста­тус Государственного ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка, с 2003 года современное на­зва­ние. Площадь 6,6 га. Со­б­ра­ние на­счи­ты­ва­ет свыше 6 тысяч единиц хранения. С 2005 года му­зей-за­по­вед­ник ре­гу­ляр­но (с 2006 года - один раз в 2 го­да) про­во­дит на­учную кон­фе­рен­цию.

Близ Овстуга об­на­ру­жен ряд па­мят­ни­ков ар­хео­ло­гии (рас­коп­ки про­во­ди­лись с 1928 года): на западной ок­раи­не - го­ро­ди­ще юх­нов­ской куль­ту­ры, на юго-западной и северо-восточной ок­раи­нах - се­ли­ща V-VII веков. В ок­ре­ст­но­стях Овстуга рас­по­ло­же­но село Вщиж, где со­хра­ни­лись ос­тат­ки де­тин­ца и по­са­да од­но­именного древнерусского го­ро­да, го­ро­ди­ще Бла­го­ве­щен­ская го­ра (ма­те­риа­лы брон­зо­во­го ве­ка, ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, ро­мен­ской куль­ту­ры, древнерусского вре­ме­ни), близ Вщи­жа - кур­ган­ный нек­ро­поль.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)