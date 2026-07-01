ОВРУЧ
ОВРУЧ - город на севере Украины, административный центр Овручского района Житомирской области.
Население 16,6 тысяч человек (2013). Расположен в южной части Припятского Полесья, на реке Норин (бассейн Припяти). Узел железных [в том числе линии на Коростень, Калинковичи (Белоруссия), Белокоровичи] и автомобильных дорог.
Овруч возник в земле древлян. После их разгрома княгиней Ольгой в 946 году Овруч становится центром волости, судя по всему, целенаправленно создаваемой киевскими князьями на Овручском кряже и в прилегающем Полесье. Здесь в краткие сроки были налажены добыча и обработка сырья, производство изделий из пирофиллитового сланца (часто неправильно называется «шифером») и красного кварцита. Их широко использовали в возникшем на Руси каменном строительстве (от фундаментов до архитектурных деталей и резных панно; активно применялись уже при строительстве Десятинной церкви в Киеве в 990-х годах), изготовлении саркофагов, жерновов, предметов благочестия, украшений, пряслиц и др. (в XI-XIII веках массово распространены на территории Древнерусского государства, затем всех русских земель и княжеств, есть находки в Польше, Волжско-Камской Булгарии, Крыму). Был создан также мощный металлургический комплекс, развивались промыслы, связанные с разработкой лесных богатств. Территория осваивалась в основном славянами при участии переселённых балтских и тюркоязычных групп. На этой основе сформировалось и овручское околичное боярство (шляхта), игравшее заметную военно-политическую роль на протяжении Средневековья.
В 969/970-977 годах центр владений князя Олега Святославича. Впервые упомянут в «Повести временных лет» под 977 годом как Вручий (позднее Веручий, Вручев, Уручий, Овручов, Овручево и т. п.). В XII-XIII веках один из важных экономических и политических центров Киевского княжества. Центр владений (1160-е годы - 1179 год), один из главных опорных пунктов (1179-1210) князя Рюрика Ростиславича. При нём Овруч был укреплён (детинец располагался на современной Замковой горе; общая площадь города - не менее 20 га). В 1240 году в ходе монголо-татарского нашествия Овруч подвергся разрушению.
В 1321 году после ожесточённого сопротивления Овруч захвачен литовским князем Гедимином (город сильно пострадал, сюда и в волость были приведены поселенцы из Литвы), позднее входил во владения его сына князя Ольгерда и внука - Владимира Ольгердовича. В 1394 году Овруч захвачен Витовтом и отдан во владение Скиргайлу. В 1399 году разрушен ордынскими войсками Едигея после битвы на реке Ворскла, но вскоре восстановлен. С 1470-1471 годов центр Овручского староства Великого княжества Литовского. В 1506 году частично разрушен во время набега крымских татар. Восстановлен, замок укреплён и перестроен в 1520-1540-х годах. После заключения Люблинской унии 1569 года Овруч находился в составе Польши, поветовый город Киевского воеводства. В 1641 году получил магдебургское право и герб. Подвергался татарским набегам в начале XVII века.
В 1648 году, во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, занят казаками полковника И. Голоты. Полковой город Овручского полка (1648-1649, 1657-1667), сотенный город Киевского полка (1649-1657). По Андрусовскому перемирию 1667 года Овруч возвращён в состав Речи Посполитой. После разорений 1-й половины - середины XVII века начинается экономический упадок Овруча. Жители Овруча и его округи активно поддерживали антипольские движения С.Ф. Палия (1702-1704), гайдамаков (1720, в Овруче разгромлены замок, костёл, доминиканский монастырь; 1750), Колиивщину.
После 2-го раздела Речи Посполитой (1793) Овруч вошёл в состав Российской империи; уездный город Изяславской губернии (1793-1795), Волынской губернии (1795-1923; до 1796 года Волынское наместничество). Часть жителей Овруча и округи во главе с уездным маршалком (предводителем дворянства) В. Головинским участвовали в Польском восстании 1830-1831 годов. Согласно планам 1837 и 1876 годов, в Овруче появилась регулярная (с прямоугольной сетью улиц) планировка. В 1863 году Овруч сильно пострадал от пожара. В 1915 году открыто движение по железнодорожной линии Калинковичи - Овруч, в 1916 году построена железнодорожная линия Овруч - Коростень.
В декабре 1917 года для управления Овручем прибыли представители Центральной рады. 9 (22) января 1918 года установлена советская власть. В феврале 1918 года оккупирован германскими войсками. В ходе восстания 1 декабря 1918 года в Овруче была восстановлена советская власть; до лета 1919 года около 20 раз переходил под контроль Украинской директории, советской власти и других сил. В ходе советско-польской войны 1920 года, в апреле - июне, оккупирован польскими войсками; 21 июня освобождён частями РККА.
Районный центр Коростенского округа Волынской губернии УССР (1923-1925), Коростенского округа УССР (1925-1930), УССР (1930-1932), Киевской области УССР (1932-1935), Коростенского округа Киевской области УССР (1935-1937), с 1937 года Житомирской области УССР (с 1991 года Украины). В 1930 году введена в строй железнодорожная линия Чернигов - Овруч, в 1935 году - Овруч - Белокоровичи. В Великую Отечественую войну оккупирован германскими войсками 22 августа 1941 года. Освобождён частями Красной Армии 17 ноября 1943 года в результате Овручской партизанской операции.
В центре Овруча расположена церковь Святого Василия Великого, построенная князем Рюриком Ростиславичем (в крещении Василием) около 1190 года (граффити на штукатурке с датой 1192; приписывается зодчему Петру Милонегу; следы фресок конца XII века), - кирпичный с использованием пирофиллита 4-столпный 3-апсидный крестово-купольный храм с двумя круглыми в плане башнями, примыкающими к западному фасаду. Фасады украшены профилированными лопатками с полуколонками и каменными вставками. Первоначально в церкви существовали деревянные хоры, обходные галереи у северных и южных стен; своды предположительно ступенчато повышались к высоко поднятому барабану. Сильно пострадала от войск Гедимина в 1321 году; в 1842 году при раскопках фундамента рухнула верхняя часть стен. В 1908-1910 годах, после обследования храма П.П. Покрышкиным, реконструирован по проекту 1904-1906 годов А.В. Щусева с изменением верхней части здания; укреплён с применением железных связей. В 1910-1911 годах расписан А.П. Блазновым (при участии К.М. Савенюка; отдельные композиции исполнены К.С. Петровым-Водкиным, Д.С. Стеллецким, Ф.К. Волковым). В 1911 году церковь освящена в присутствии императора Николая II и стала собором Свято-Васильевского женского монастыря (учреждён в 1910 году, закрывался в 1929 и 1958 годах, восстанавливался в 1941 и 1991 годах), в котором также были построены корпус келий, трапезная и колокольня в формах псковской архитектуры (1907-1909, архитектор В.Н. Максимов). В храме - рака и часть мощей святого Макария Овручского (родился в Овруче в 1605 году). На Замковой горе, на месте Овручского замка и католического костёла конца XVII века (с конца 1870-х годов - православный Преображенский собор; взорван в 1937 году), возвышается православный 5-главый Спасо-Преображенский собор (1990-2001).
Памятники: на месте первоначального захоронения князя Олега Святославича (1962; первый вариант построен на средства офицеров Волынского ополчения в 1812 году), Героям Советского Союза Я. Налепке (1963) и генерал-майору А.Н. Сабурову (1976), освобождавшим город в 1943 году, и др. Историко-краеведческий музей.
Предприятия пищевой (в том числе молочно-консервный комбинат, консервный завод) и лёгкой (льноперерабатывающий завод) промышленности; производство весовых дозаторов. Близ Овруча, в поселке городского типа Першотравневое, - Овручский ГОК «Кварцит» (кварцитовая продукция для металлургии, щебень и др. стройматериалы).
Овруч и окрестности - один из наиболее археологически изученных регионов Украины (спорадические раскопки с 1840-х годов; систематические комплексные исследования А.П. Томашевского и др. с 1990-х годов). Известны памятники начиная с позднего палеолита; находки бронзового, раннего железного веков и I тысячелетия н. э. немногочисленны; реконструирована система заселения, хозяйственного освоения со 2-й половины X века до позднего Средневековья.