ОВРУЧ

ОВРУЧ - го­род на се­ве­ре Ук­раи­ны, административный центр Ов­руч­ско­го района Жи­то­мир­ской области.

Население 16,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в южной час­ти При­пят­ско­го По­ле­сья, на реке Но­рин (бас­сейн При­пя­ти). Узел же­лез­ных [в том числе ли­нии на Ко­ро­стень, Ка­лин­ко­ви­чи (Бе­ло­рус­сия), Бе­ло­ко­ро­ви­чи] и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Овруч возник в зем­ле древ­лян . Пос­ле их раз­гро­ма княгиней Оль­гой в 946 году Овруч ста­но­вит­ся цен­тром во­лос­ти, су­дя по все­му, це­ле­на­прав­лен­но соз­да­вае­мой ки­ев­ски­ми князь­я­ми на Ов­руч­ском кря­же и в при­ле­гаю­щем По­ле­сье. Здесь в крат­кие сро­ки бы­ли на­ла­же­ны до­бы­ча и об­ра­бот­ка сы­рья, про­изводство из­де­лий из пи­ро­фил­ли­то­во­го слан­ца (час­то не­пра­виль­но на­зы­ва­ет­ся «ши­фе­ром») и крас­но­го квар­ци­та. Их ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли в воз­ник­шем на Ру­си ка­мен­ном строи­тель­ст­ве (от фун­да­мен­тов до ар­хитектурных де­та­лей и рез­ных пан­но; ак­тив­но при­ме­ня­лись уже при строи­тель­ст­ве Де­ся­тин­ной церк­ви в Кие­ве в 990-х годах), из­го­тов­ле­нии сар­ко­фа­гов, жер­но­вов, пред­ме­тов бла­го­чес­тия, ук­ра­ше­ний, пряс­лиц и др. (в XI-XIII веках мас­со­во рас­про­стра­не­ны на тер­ри­то­рии Древнерусского государства, за­тем всех русских зе­мель и кня­жеств, есть на­ход­ки в Поль­ше, Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии, Кры­му). Был создан так­же мощ­ный ме­тал­лур­гический ком­плекс, раз­ви­ва­лись про­мыс­лы, свя­зан­ные с раз­ра­бот­кой лес­ных бо­гатств. Тер­ри­то­рия ос­ваи­ва­лась в основном сла­вя­на­ми при уча­стии пе­ре­се­лён­ных балт­ских и тюр­коя­зыч­ных групп. На этой ос­но­ве сфор­ми­ро­ва­лось и ов­руч­ское око­лич­ное бо­яр­ст­во (шлях­та), иг­рав­шее за­мет­ную во­енно-по­ли­тическую роль на про­тя­же­нии Сред­не­ве­ко­вья.

В 969/970-977 годах центр вла­де­ний князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча. Впер­вые упо­мя­нут в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 977 годом как Вру­чий (позд­нее Ве­ру­чий, Вру­чев, Уру­чий, Ов­ру­чов, Ов­ру­че­во и т. п.). В XII-XIII веках один из важ­ных эко­но­мических и по­ли­тических цен­тров Ки­ев­ско­го кня­же­ст­ва. Центр вла­де­ний (1160-е годы - 1179 год), один из главных опор­ных пунк­тов (1179-1210) князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча. При нём Овруч был ук­ре­п­лён (де­ти­нец рас­по­ла­гал­ся на современной Зам­ко­вой го­ре; об­щая пло­щадь го­ро­да - не ме­нее 20 га). В 1240 году в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия Овруч под­верг­ся раз­ру­ше­нию.

В 1321 году по­сле ожес­то­чён­но­го со­про­тив­ле­ния Овруч за­хва­чен ли­товским князем Ге­ди­ми­ном (го­род силь­но по­стра­дал, сю­да и в во­лость бы­ли при­ве­де­ны по­се­лен­цы из Лит­вы), позд­нее вхо­дил во вла­де­ния его сы­на князя Оль­гер­да и вну­ка - Вла­ди­ми­ра Оль­гер­до­ви­ча. В 1394 году Овруч за­хва­чен Ви­тов­том и от­дан во вла­де­ние Скир­гай­лу. В 1399 году раз­ру­шен ор­дын­ски­ми вой­ска­ми Еди­гея по­сле бит­вы на реке Вор­ск­ла, но вско­ре вос­ста­нов­лен. С 1470-1471 годов центр Ов­руч­ско­го ста­рос­тва Великого княжества Ли­тов­ско­го. В 1506 году час­тич­но раз­ру­шен во вре­мя на­бе­га крым­ских та­тар. Вос­ста­нов­лен, за­мок ук­ре­п­лён и пе­ре­стро­ен в 1520-1540-х годах. По­сле за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии 1569 года Овруч на­хо­дил­ся в со­ста­ве Поль­ши, по­ве­то­вый го­род Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва. В 1641 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во и герб. Под­вер­гал­ся та­тар­ским на­бе­гам в начале XVII века.

В 1648 году, во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов , за­нят ка­за­ка­ми полковника И. Го­ло­ты. Пол­ко­вой го­род Ов­руч­ско­го пол­ка (1648-1649, 1657-1667), со­тен­ный го­род Ки­ев­ско­го пол­ка (1649-1657). По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года Овруч воз­вра­щён в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. По­сле ра­зо­ре­ний 1-й половины - середины XVII века на­чи­на­ет­ся эко­но­мический упа­док Овруча. Жи­те­ли Овруча и его ок­ру­ги ак­тив­но под­дер­жи­ва­ли ан­ти­поль­ские дви­же­ния С.Ф. Па­лия (1702-1704), гай­да­ма­ков (1720, в Овруче раз­гром­ле­ны за­мок, кос­тёл, до­ми­ни­кан­ский мо­на­стырь; 1750), Ко­ли­ив­щи­ну.

По­сле 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793) Овруч во­шёл в со­став Российской им­пе­рии; уезд­ный го­род Изя­слав­ской губернии (1793-1795), Во­лын­ской губернии (1795-1923; до 1796 года Во­лын­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Часть жи­те­лей Овруча и ок­ру­ги во гла­ве с уезд­ным мар­шал­ком (пред­во­ди­те­лем дво­рян­ст­ва) В. Го­ло­вин­ским уча­ст­во­ва­ли в Поль­ском вос­ста­нии 1830-1831 годов. Со­глас­но пла­нам 1837 и 1876 годов, в Овруче по­яви­лась ре­гу­ляр­ная (с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц) пла­ни­ров­ка. В 1863 году Овруч силь­но по­стра­дал от по­жа­ра. В 1915 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ка­лин­ко­ви­чи - Ов­руч, в 1916 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Ов­руч - Ко­ро­стень.

В декабре 1917 года для управ­ле­ния Овручем при­бы­ли пред­ста­ви­те­ли Цен­траль­ной ра­ды. 9 (22) января 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В феврале 1918 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. В хо­де вос­ста­ния 1 декабря 1918 года в Овруче бы­ла вос­ста­нов­ле­на советская власть; до ле­та 1919 года около 20 раз пе­ре­хо­дил под кон­троль Украинской ди­рек­то­рии, советской вла­сти и других сил. В хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года, в ап­ре­ле - ию­не, ок­ку­пи­ро­ван польскими вой­ска­ми; 21 ию­ня ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми РККА.

Рай­он­ный центр Ко­ро­стен­ско­го округа Во­лын­ской губернии УССР (1923-1925), Ко­ро­стен­ско­го округа УССР (1925-1930), УССР (1930-1932), Ки­ев­ской области УССР (1932-1935), Ко­ро­стен­ско­го округа Ки­ев­ской области УССР (1935-1937), с 1937 года Жи­то­мир­ской области УССР (с 1991 года Ук­раи­ны). В 1930 году вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Чер­ни­гов - Ов­руч, в 1935 году - Ов­руч - Бе­ло­ко­ро­ви­чи. В Великую Отечественую вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 22 августа 1941 года. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 17 ноября 1943 года в ре­зуль­та­те Ов­руч­ской пар­ти­зан­ской опе­ра­ции.

В цен­тре Овруча рас­по­ло­же­на церковь Святого Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, по­стро­ен­ная князем Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем (в кре­ще­нии Ва­си­ли­ем) около 1190 года (граф­фи­ти на шту­ка­тур­ке с да­той 1192; при­пи­сы­ва­ет­ся зод­че­му Пет­ру Ми­ло­не­гу; сле­ды фре­сок конца XII века), - кир­пич­ный с ис­поль­зо­ва­ни­ем пи­ро­фил­ли­та 4-столп­ный 3-ап­сид­ный кре­сто­во-ку­поль­ный храм с дву­мя круг­лы­ми в пла­не баш­ня­ми, при­мы­каю­щи­ми к западному фа­са­ду. Фа­са­ды ук­ра­ше­ны про­фи­ли­ро­ван­ны­ми ло­пат­ка­ми с по­лу­ко­лон­ка­ми и ка­мен­ны­ми встав­ка­ми. Пер­во­на­чаль­но в церк­ви су­ще­ст­во­ва­ли де­ревянные хо­ры, об­ход­ные га­ле­реи у северных и южных стен; сво­ды пред­по­ло­жи­тель­но сту­пен­ча­то по­вы­ша­лись к вы­со­ко под­ня­то­му ба­ра­ба­ну. Силь­но по­стра­да­ла от войск Ге­ди­ми­на в 1321 году; в 1842 году при рас­коп­ках фун­да­мен­та рух­ну­ла верх­няя часть стен. В 1908-1910 годах, по­сле об­сле­до­ва­ния хра­ма П.П. По­крыш­ки­ным, ре­кон­ст­руи­ро­ван по про­ек­ту 1904-1906 годов А.В. Щу­се­ва с из­ме­не­ни­ем верх­ней час­ти зда­ния; ук­реп­лён с при­ме­не­ни­ем же­лез­ных свя­зей. В 1910-1911 годах рас­пи­сан А.П. Блаз­но­вым (при уча­стии К.М. Са­ве­ню­ка; отдельные ком­по­зи­ции ис­пол­не­ны К.С. Пет­ро­вым-Вод­ки­ным, Д.С. Стел­лец­ким, Ф.К. Вол­ко­вым). В 1911 году цер­ковь ос­вя­ще­на в при­сут­ст­вии императора Ни­ко­лая II и ста­ла со­бо­ром Свя­то-Ва­силь­ев­ско­го жен­ско­го монастыря (уч­ре­ж­дён в 1910 году, за­кры­вал­ся в 1929 и 1958 годах, вос­ста­нав­ли­вал­ся в 1941 и 1991 годах), в ко­то­ром так­же бы­ли по­строе­ны кор­пус ке­лий, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня в фор­мах псков­ской ар­хи­тек­ту­ры (1907-1909, архитектор В.Н. Мак­си­мов). В хра­ме - ра­ка и часть мо­щей святого Ма­ка­рия Ов­руч­ско­го (ро­дил­ся в Овруче в 1605 году). На Зам­ко­вой го­ре, на мес­те Ов­руч­ско­го зам­ка и ка­то­лического кос­тё­ла конца XVII века (с конца 1870-х годов - пра­во­слав­ный Пре­об­ра­жен­ский со­бор; взо­рван в 1937 году), воз­вы­ша­ет­ся пра­во­слав­ный 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1990-2001).

Па­мят­ни­ки: на мес­те пер­во­на­чаль­но­го за­хо­ро­не­ния князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча (1962; пер­вый ва­ри­ант по­стро­ен на сред­ст­ва офи­це­ров Во­лын­ско­го опол­че­ния в 1812 году), Ге­ро­ям Советского Сою­за Я. На­леп­ке (1963) и генерал-майору А.Н. Са­бу­ро­ву (1976), ос­во­бо­ж­дав­шим го­род в 1943 году, и др. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей.

Пред­при­ятия пи­ще­вой (в том числе мо­лоч­но-кон­серв­ный ком­би­нат, кон­серв­ный за­вод) и лёг­кой (льно­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод) промышленности; про­изводство ве­со­вых до­за­то­ров. Близ Овруча, в поселке городского ти­па Пер­шо­трав­не­вое, - Ов­руч­ский ГОК «Квар­цит» (квар­ци­то­вая про­дук­ция для ме­тал­лур­гии, ще­бень и др. строй­ма­те­риа­лы).

Овруч и ок­ре­ст­но­сти - один из наи­бо­лее ар­хео­ло­ги­че­ски изу­чен­ных ре­гио­нов Ук­раи­ны (спо­ра­ди­че­ские рас­коп­ки с 1840-х годов; си­сте­ма­тические ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния А.П. То­ма­шев­ско­го и др. с 1990-х годов). Из­вест­ны па­мят­ни­ки на­чи­ная с позд­не­го па­лео­ли­та; на­ход­ки брон­зо­во­го, ран­не­го же­лез­но­го ве­ков и I тысячелетия н. э. не­мно­го­чис­лен­ны; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на сис­те­ма за­се­ле­ния, хо­зяй­ст­вен­но­го ос­вое­ния со 2-й половины X века до позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)