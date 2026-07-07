ОВИДИЙ, Публий Назон (лат. Publius Ovidius Naso)

Римский поэт «золотого века» римской литературы.

Овидий родился в италийском г. Сульмоне в зажиточной всаднической семье. Отец мечтал о политической карьере для сына, позаботился о том, чтобы тот получил хорошее риторическое образование в Риме. Овидию пришлось стать мелким полицейским чиновником, « триумвиром по уголовным делам »; он мог и дальше двигаться по служебной лестнице, получить звание квестора, войти в сенат, но отказался от дальнейшей карьеры – его влекла поэзия. Поэтический дар проявился в нем с юных лет: слова сами слагались в стихи, как потом он напишет в своей «Автобиографии» (Trist., XXVIII). В ранней молодости (ок. 25 г. до н.э.) Овидий предпринял путешествие в Грецию и Малую Азию, примерно год прожил в Сицилии. Вернувшись в Рим, будучи человеком обеспеченным и свободным от государственной службы, Овидий ведет беззаботный, а иногда и беспутный образ жизни; эти легкомысленные моменты проникали и в его поэзию, вступая в антагонизм с чопорной политикой Августа, направленной на возрождение традиционных римских добродетелей и «нравов предков» (mores maiorum). В этот период Овидий входит в поэтический кружок Мессалы Корвина.

Около 15 г. до н.э. поэт создает «Любовные элегии» (Amores), главная героиня – Коринна (вероятно, не конкретная возлюбленная поэта, а условно-поэтический собирательный образ). В «Героидах», или «Посланиях» поэт написал за мифологических и исторических героинь письма к возлюбленным, которые их бросили или оставили, например: Пенелопы к Одиссею, Деяниры к Гераклу , Дидоны – к Энею и т.д., а также три послания героев с ответом на них героинь, например, Париса к Елене и Елены к Парису). Своеобразной теорией любви стала его «Наука любви» (Ars amatoria). В первых книгах поэт давал советы мужчинам, как найти и завоевать, а затем удержать любимую; в третьей делился советами уже с женщинами – как привлекать и обманывать мужей. Как избавиться от несчастной страсти, он рассказал в «Лекарстве от любви» (Remedia amoris). Свой цикл любовной поэзии Овидий завершил ок. 2 г. н.э. В это время Овидий был уже вовсе не ветреным повесой: ему было за сорок; он женился в третий раз, у него росла дочь. По общему признанию, он был тогда первым поэтом Рима. Он написал и поставил трагедию «Медея» (не дошла до нас). Главное же – работал над большой поэмой на мифологические сюжеты – «Метаморфозы» (но не успел издать). Написал он также 6 книг (примерно половина из запланированного) ученой поэмы «Фасты» – календарь, в котором поэт разъяснял, откуда взялись праздники и священные дни, отмечаемые в Риме.

В 8 г. случился скандал в императорской семье, в результате была сослана Юлия Младшая, внучка Августа, обвиненная по Юлиеву закону о прелюбодействе. Овидий, автор «Науки любви», был самым выразительным воплощением легкомысленных нравов, адюльтера, он и оказался «козлом отпущения»: по распоряжению императора поэт был отправлен в ссылку. Ему надлежало отбыть немедленно, оставив дом и семью. Свое потрясение и переживания поэт потом живописал в одной из элегий сборника «Тристий» – «Последняя ночь в Риме». Причина ссылка Овидия – загадка, разгадать которую пытались многие ученые. Сам поэт говорит об этом крайне туманно, указывая на «carmen et error» (стихи и проступок») как на причину гнева принцепса. «Стихи» – это, очевидно, «Ars amatoria», а вот, в чем заключалась «ошибка» или «проступок», – неясно. В одной из «Тристий» Овидий опять же туманно заявляет, что он видел некое преступление, и его грех состоит в том, что у него есть глаза (Trist. II, 5, 49). Возможно, поэт действительно был замешан в интригах Юлии Младшей, а может, и нет, и его ссылка призвана была отвлечь внимание от скандала в императорской семье. Перед отправлением в ссылку (местом пребывания поэту был определен городок Томы на берегу Черного моря – нынешняя Румыния) Овидий в отчаянии бросил в огонь почти законченные «Метаморфозы», текст которых был потом восстановлен благодаря хранившимся у друзей спискам поэмы. Метаморфозы (т.е. превращения) – один из любимейших жанров эллинистической литературы. Овидий начинает свое повествование от первого превращения – сотворения мира, а заканчивает вознесением на небо и превращением в комету Юлия Цезаря (несомненная лесть Августу). Поэма Овидия – бесценный источник наших познаний по античной мифологии.

Томы, в которых оказался поэт (кстати, во время плавания корабль попал в бурю и едва не погиб), был маленьким городишком, по латыни там почти никто не говорил, большинство населения – из варваров (сарматов), меньшинство – греки. Поэт, привыкший к комфорту и удобствам жизни в главном городе Империи, с трудом приспосабливался к своему новому бытию, к суровому климату. В письмах к жене и друзьям он умоляет их хлопотать за него перед принцепсом. В ссылке Овидий создает «Скорбные элегии», или «Тристии» (Tristia, 9-12 гг.) и еще позже – «Письма с Понта» (Epistulae ex Ponto). Из первой книги «Скорбных элегий» наиболее известны элегии вторая (описание бури), во время которой поэт чуть не погиб) и третья («Прощальная ночь в Риме»); вторая и третья книги – мольбы, обращенные к Августу, сетования на свою тяжкую долю, описания ужасов сарматской зимы (III, 10) и т.п. Четвертая книга кончается знаменитой «Автобиографией» (Trist., IV, 10). «Письма с Понта» (элегии в четырех книгах) также полны жалоб на судьбу, просьб о помиловании, большая часть из элегий обращена к конкретным лицам – друзьям опального поэта.

В 14 г. умирает Август, но перемен в участи поэта не происходит. Овидий возлагал надежды на Германика, племянника нового императора Тиберия, который вроде бы по пути из Германии в Рим должен был проехать через Томы. Поэт рассчитывал поднести ему «Фасты» с посвящением (над переработкой этой поэмы-календаря он работал в последнее время). Но Овидий так и не дождался Германика: в конце 17 или начале 18 г. он умер.

Сочинения:

Ovidius. Carmina Amatoria. Amores. Medicamina faciei femineae. Ars amatoria. Remedia amoris. München; Leipzig: B. G. Teubner, 2006;

P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Leipzig: B. G. Teubner, 1977;

P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex. Stuttgart; Leipzig: B. G. Teubner, 1997;

P. Ovidi Nasonis Tristia. Stuttgart; Leipzig: B. G. Teubner, 1995;

P. Ovidi Nasonis Ex Ponto libri quattuor. Stuttgart; Leipzig: B. G. Teubner, 1990;

Ovid. Heroides, Amores; Art of Love, Cosmetics, Remedies for Love, Ibis, Walnut-tree, Sea Fishing, Consolation; Metamorphoses; Fasti; Tristia, Ex Ponto. Vol. I-VI. Cambridge, Mass.; London, 1977-1989 (Loeb Classical Library);

Овидий. Собр. соч. Т. 1-2 . СПб., 1994.

Иллюстрация :

А. фон Вернер (1843-1915). Публий Овидий Назон.