ОВЕРНЬ

ОВЕРНЬ - историческая об­ласть и административный ре­ги­он в цен­тре Фран­ции.

По­лу­чи­ла название по име­ни од­но­го из са­мых силь­ных галль­ских пле­мён - ар­вер­нов, воз­гла­вив­ших под руководством Вер­цин­ге­то­ри­га со­про­тив­ле­ние Гаю Юлию Це­за­рю в 52 году до н. э. В том же го­ду Овернь под­чи­ни­лась рим­ля­нам, по­сле че­го бы­ла силь­но ро­ма­ни­зи­ро­ва­на. Главным го­ро­дом Оверни стал Ав­гу­сто­не­ме­тум, рас­по­лагавшийся на мес­те современного города Клер­мон-Фер­ран. В пе­ри­од прин­ци­па­та Овернь вхо­ди­ла в со­став Ак­ви­та­нии, в пе­ри­од до­ми­на­та - в со­став Галль­ско­го дио­це­за, на­зы­ва­лась 1-й Лу­гдун­ской про­вин­ци­ей. Не позд­нее IV века н. э. в Оверни на́ча­ло рас­про­стра­нять­ся хри­сти­ан­ст­во [пер­вый до­сто­вер­но из­вест­ный епис­коп - святой Ил­ли­дий (умер в 385 году)]. Од­на из по­след­них про­вин­ций, удер­жи­вав­ших­ся рим­ля­на­ми в Гал­лии в пе­ри­од вар­вар­ских втор­же­ний. Под руководством Си­до­ния Апол­ли­на­рия Овернь со­про­тив­ля­лась гер­ман­цам вплоть до 475 года, за­тем во­шла в со­став Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 507 году по­сле бит­вы при Пу­а­тье, в ко­то­рой оверн­цы сра­жа­лись на сто­ро­не вест­го­тов, в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. Вплоть до по­хо­дов Пи­пи­на Ко­рот­ко­го в 761 и 767 годах со­хра­ня­ла зна­чительную ав­то­но­мию. В середине IX века вхо­ди­ла в со­став ко­ро­лев­ст­ва, за­тем гер­цог­ст­ва Ак­ви­та­ния. В 864 году гра­фы Оверни ста­ли пря­мы­ми вас­са­ла­ми французских ко­ро­лей, но в даль­ней­шем не раз при­но­си­ли вас­саль­ную при­ся­гу гер­цо­гам Ак­ви­та­нии. В середине IX - начале X веков Овернь под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям нор­ман­нов и венг­ров, в X веке бы­ла аре­ной час­тых меж­до­усоб­ных феодальных войн, вы­звав­ших к жиз­ни дви­же­ние за «Бо­жий мир» (обя­за­тель­ное по пред­пи­са­нию Церк­ви пре­кра­ще­ние на срав­ни­тель­но дли­тель­ный срок во­енных дей­ст­вий в той или иной об­лас­ти). В 1095 году в Клер­мо­не со­сто­ял­ся цер­ков­ный со­бор, на ко­то­ром па­па Ур­бан II при­звал к кре­сто­во­му похо­ду про­тив му­суль­ман. С отъ­ез­дом в 1147 году в Па­ле­сти­ну для уча­стия во 2-м кре­сто­вом по­хо­де (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды) гра­фа Оверни - Гиль­о­ма VII (умер в 1169 году) французская ко­ро­на на­ча­ла вме­ша­тель­ст­во в де­ла ре­гио­на. В 1189 году Ри­чард Льви­ное Серд­це от­ка­зал­ся от пре­тен­зий на Овернь в ка­че­ст­ве гер­цо­га Ак­ви­тан­ско­го. В 1212 году французский ко­роль Фи­липп II Ав­густ кон­фи­ско­вал граф­ст­во Овернь за на­па­де­ние графа Ги II (1194-1222) на ко­ро­лев­ское аб­бат­ст­во Мо­зак.

До начала XVI века Овернь не со­став­ля­ла еди­но­го по­ли­тического и куль­тур­но­го це­ло­го. В Оверни го­во­ри­ли на раз­ных диа­лек­тах ок­си­тан­с­ко­го язы­ка. Пра­во­вые раз­ли­чия ме­ж­ду её час­тя­ми бы­ли весь­ма ве­ли­ки (еди­ная ку­тю­ма бы­ла соз­да­на лишь в 1510 году). Се­вер Оверни (Бур­бон­не) и юго-вос­ток (Ве­ле) дол­гое вре­мя не счи­та­лись её час­тя­ми: Бур­бон­не со­став­лял осо­бое граф­ст­во, с 1327 года - гер­цог­ст­во; Ве­ле бы­ло цер­ков­ным кня­же­ст­вом во гла­ве с епи­ско­па­ми Ле-Пюи, во­шло в ко­ро­лев­ский до­мен в 1307 году.

В 1360 году граф­ст­во Овернь по­лу­чи­ло ста­тус гер­цог­ст­ва и бы­ло вы­де­ле­но в апа­наж 3-му сы­ну ко­ро­ля Ио­ан­на II Доб­ро­го Жа­ну Бер­рий­ско­му (1340-1416). По­сле его смер­ти в 1416 году гер­цог­ст­во Овернь ото­шло к его млад­шей до­че­ри Ма­рии, в 3-м бра­ке же­не гер­цо­га Бур­бон­ско­го Жа­на (1410-1434), при­над­ле­жав­ше­го к бо­ко­вой вет­ви Ка­пе­тин­гов. В ре­зуль­та­те Овернь, Бур­бон­не, а позд­нее так­же со­сед­ние граф­ст­ва Ла-Марш и Фо­ре ока­за­лись в ру­ках пред­ста­ви­те­лей до­ма Бур­бо­нов. В 1523 году по­сле из­ме­ны гер­цо­га Шар­ля де Бур­бона оверн­ские зем­ли бы­ли кон­фи­ско­ва­ны; в 1531 году Овернь окон­ча­тель­но при­со­еди­не­на к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну. В 1542 году уч­ре­ж­де­ны же­не­ра­ли­те Оверни с цен­тром в городе Рьом и 3 се­не­шаль­ст­ва (Рьом, Клер­мон, Сен-Флур). Граф­ст­во Ве­ле со­ста­ви­ло отдельное се­не­шаль­ст­во (с 1377 года оно вхо­ди­ло в же­не­ра­ли­те Лан­ге­док с цен­тром в городе Мон­пе­лье). Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн (1562-1598) Овернь ста­ла ме­стом ожес­то­чён­ных столк­но­ве­ний ме­ж­ду ка­то­ли­ка­ми и про­тес­тан­та­ми (оп­ло­том по­след­них был город Ису­ар, 5 раз пе­ре­хо­див­ший из рук в ру­ки). В Оверни дол­гое вре­мя со­хра­ня­лись тя­жё­лые для кре­сть­ян сень­о­ри­аль­ные по­ряд­ки. В 1665 году Лю­до­вик XIV уч­ре­дил в Клер­мо­не и Ле-Пюи специальный вы­езд­ной суд (Grands Jours d’Auvergne) для раз­бо­ра мно­го­численных жа­лоб на зло­упот­реб­ле­ния со сто­ро­ны ме­ст­ных сень­о­ров. XVIII век был от­ме­чен в Оверни эко­но­мическим рос­том (про­изводство сы­ра, мя­са, шер­сти, ме­тал­лов, стек­ла). В 1790 году Овернь бы­ла раз­де­ле­на на 4 департамента: Алье, Верх­няя Луа­ра, Кан­таль и Пюи-де-Дом. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, по­сле ка­пи­ту­ля­ции Фран­ции, в ию­не 1940 года. Овернь ос­та­лась в не­ок­ку­пи­ро­ван­ной зо­не; на её тер­ри­то­рии, в городе Ви­ши, раз­мес­ти­лось кол­ла­бо­ра­цио­ни­ст­ское пра­ви­тель­ст­во А.Ф. Пе­те­на (смотри «Ви­ши»). В но­ябре 1942 года Овернь бы­ла за­ня­та германскими вой­ска­ми, ле­том 1944 года ос­во­бо­ж­де­на американскими вой­ска­ми и французскими пар­ти­за­на­ми. В ре­зуль­та­те административных ре­форм (1964-1986) Овернь офор­ми­лась в осо­бый административный ре­ги­он в со­ста­ве 4 ука­зан­ных де­пар­та­мен­тов с цент­ром в Клер­мон-Фер­ра­не.

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