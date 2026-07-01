ОВЕРНЬ
ОВЕРНЬ - историческая область и административный регион в центре Франции.
Получила название по имени одного из самых сильных галльских племён - арвернов, возглавивших под руководством Верцингеторига сопротивление Гаю Юлию Цезарю в 52 году до н. э. В том же году Овернь подчинилась римлянам, после чего была сильно романизирована. Главным городом Оверни стал Августонеметум, располагавшийся на месте современного города Клермон-Ферран. В период принципата Овернь входила в состав Аквитании, в период домината - в состав Галльского диоцеза, называлась 1-й Лугдунской провинцией. Не позднее IV века н. э. в Оверни на́чало распространяться христианство [первый достоверно известный епископ - святой Иллидий (умер в 385 году)]. Одна из последних провинций, удерживавшихся римлянами в Галлии в период варварских вторжений. Под руководством Сидония Аполлинария Овернь сопротивлялась германцам вплоть до 475 года, затем вошла в состав Вестготского королевства. В 507 году после битвы при Пуатье, в которой овернцы сражались на стороне вестготов, в составе Франкского государства. Вплоть до походов Пипина Короткого в 761 и 767 годах сохраняла значительную автономию. В середине IX века входила в состав королевства, затем герцогства Аквитания. В 864 году графы Оверни стали прямыми вассалами французских королей, но в дальнейшем не раз приносили вассальную присягу герцогам Аквитании. В середине IX - начале X веков Овернь подвергалась нападениям норманнов и венгров, в X веке была ареной частых междоусобных феодальных войн, вызвавших к жизни движение за «Божий мир» (обязательное по предписанию Церкви прекращение на сравнительно длительный срок военных действий в той или иной области). В 1095 году в Клермоне состоялся церковный собор, на котором папа Урбан II призвал к крестовому походу против мусульман. С отъездом в 1147 году в Палестину для участия во 2-м крестовом походе (смотри Крестовые походы) графа Оверни - Гильома VII (умер в 1169 году) французская корона начала вмешательство в дела региона. В 1189 году Ричард Львиное Сердце отказался от претензий на Овернь в качестве герцога Аквитанского. В 1212 году французский король Филипп II Август конфисковал графство Овернь за нападение графа Ги II (1194-1222) на королевское аббатство Мозак.
До начала XVI века Овернь не составляла единого политического и культурного целого. В Оверни говорили на разных диалектах окситанского языка. Правовые различия между её частями были весьма велики (единая кутюма была создана лишь в 1510 году). Север Оверни (Бурбонне) и юго-восток (Веле) долгое время не считались её частями: Бурбонне составлял особое графство, с 1327 года - герцогство; Веле было церковным княжеством во главе с епископами Ле-Пюи, вошло в королевский домен в 1307 году.
В 1360 году графство Овернь получило статус герцогства и было выделено в апанаж 3-му сыну короля Иоанна II Доброго Жану Беррийскому (1340-1416). После его смерти в 1416 году герцогство Овернь отошло к его младшей дочери Марии, в 3-м браке жене герцога Бурбонского Жана (1410-1434), принадлежавшего к боковой ветви Капетингов. В результате Овернь, Бурбонне, а позднее также соседние графства Ла-Марш и Форе оказались в руках представителей дома Бурбонов. В 1523 году после измены герцога Шарля де Бурбона овернские земли были конфискованы; в 1531 году Овернь окончательно присоединена к королевскому домену. В 1542 году учреждены женералите Оверни с центром в городе Рьом и 3 сенешальства (Рьом, Клермон, Сен-Флур). Графство Веле составило отдельное сенешальство (с 1377 года оно входило в женералите Лангедок с центром в городе Монпелье). Во время Религиозных (гугенотских) войн (1562-1598) Овернь стала местом ожесточённых столкновений между католиками и протестантами (оплотом последних был город Исуар, 5 раз переходивший из рук в руки). В Оверни долгое время сохранялись тяжёлые для крестьян сеньориальные порядки. В 1665 году Людовик XIV учредил в Клермоне и Ле-Пюи специальный выездной суд (Grands Jours d’Auvergne) для разбора многочисленных жалоб на злоупотребления со стороны местных сеньоров. XVIII век был отмечен в Оверни экономическим ростом (производство сыра, мяса, шерсти, металлов, стекла). В 1790 году Овернь была разделена на 4 департамента: Алье, Верхняя Луара, Канталь и Пюи-де-Дом. Во время 2-й мировой войны, после капитуляции Франции, в июне 1940 года. Овернь осталась в неоккупированной зоне; на её территории, в городе Виши, разместилось коллаборационистское правительство А.Ф. Петена (смотри «Виши»). В ноябре 1942 года Овернь была занята германскими войсками, летом 1944 года освобождена американскими войсками и французскими партизанами. В результате административных реформ (1964-1986) Овернь оформилась в особый административный регион в составе 4 указанных департаментов с центром в Клермон-Ферране.