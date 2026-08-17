«ОВЕРЛОРД» ОПЕРАЦИЯ

«ОВЕРЛОРД» ОПЕРАЦИЯ - ко­до­вое на­име­но­ва­ние пла­на опе­ра­ции по втор­же­нию воо­руженных сил США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и их со­юз­ни­ков в Северо-Западную Фран­цию во 2-й ми­ро­вой вой­не в ию­не - ию­ле 1944 года.

Вы­пол­няя ре­ше­ния Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года , пра­ви­тель­ст­ва США и Ве­ли­ко­бри­та­нии при­сту­пи­ли к не­по­средственной под­го­тов­ке от­кры­тия вто­ро­го фрон­та в Ев­ро­пе. Объ­е­ди­нён­ный бри­та­но-американский штаб в начале 1944 года раз­ра­бо­тал план, ко­то­рым пре­ду­смат­ри­ва­лось осу­ще­ст­вить пе­ре­бро­ску мо­рем бри­та­но-американских войск че­рез пролив Ла-Манш (опе­ра­ция «Неп­тун»), за­хва­тить плац­дарм в Нор­ман­дии (Нор­манд­ская де­сант­ная опе­ра­ция) и вый­ти на ру­беж рек Се­на и Луа­ра. На­ча­ло операции «Оверлорд» пла­ни­ро­ва­лось на пер­вые чис­ла мая, за­тем бы­ло пе­ре­не­се­но на 6 ию­ня.

К на­ча­лу ию­ня 1944 года по­бе­ре­жье Ни­дер­лан­дов, Бель­гии и Северной Фран­ции обо­ро­ня­ла груп­пи­ров­ка германских войск, вклю­чав­шая груп­пу ар­мий «Б», ко­ман­до­ва­ние ар­мей­ской груп­пы «Г» ко­ман­до­ва­ния За­па­да [ко­мандующий - генерал-фельдмаршал Г. фон Рун­дш­тедт, со 2 ию­ля генерал-фельдмаршал Г.Г. фон Клю­ге; все­го 58 (по другим данным, 59) ди­ви­зий]. Из её со­ста­ва для про­ти­во­дей­ст­вия си­лам втор­же­ния со­юз­ни­ков пред­на­зна­ча­лись груп­па ар­мий «Б», 1-я по­ле­вая ар­мия и тан­ко­вая ди­ви­зия ко­ман­до­ва­ния ар­мей­ской груп­пы «Г» и ре­зерв ко­ман­до­ва­ния За­па­да - все­го 49 ди­ви­зий, на­счи­ты­вав­ших 528 тысяч человек, 2 тысячи тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, 6,7 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов. Их под­дер­жи­ва­ли 3-й воздушный флот (около 160 са­мо­лё­тов), часть сил ВМС ко­ман­до­ва­ния За­па­да (259 ко­раб­лей и ка­те­ров). На уча­ст­ке по­бе­ре­жья залива Се­ны, на­ме­чен­ном со­юз­ным ко­ман­до­ва­ни­ем для вы­сад­ки, за­ни­ма­ли обо­ро­ну 3 германских пехотных ди­ви­зии (две из них ста­цио­нар­ные - без ав­то­транс­пор­та). Для про­ве­де­ния операции «Оверлорд» на тер­ри­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии бы­ли со­сре­до­то­че­ны со­юз­ные экс­пе­диционной си­лы (вер­хов­ный глав­но­ко­мандующий - американский генерал ар­мии Д.Д. Эй­зен­хау­эр ), вклю­чав­шие 21-ю груп­пу ар­мий (британский генерал Б.Л. Монт­го­ме­ри; американская 1-я ар­мия, британская 2-я ар­мия, ка­надская 1-я ар­мия; все­го около 1,6 млн. человек, 6 тысяч тан­ков и САУ, 15 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов), со­юз­ные экс­пе­диционные ВВС (английский главный мар­шал авиа­ции Т. Ли-Мэл­ло­ри; американская 9-я воздушная ар­мия, британская 2-я так­тическая воздушная ар­мия), со­юз­ную стра­те­гическую авиа­цию (британское бом­бар­ди­ро­воч­ное ко­ман­до­ва­ние, американская 8-я воздушная ар­мия стра­те­гической авиа­ции), со­юз­ные экс­пе­диционные ВМС (английский адмирал Б. Рам­сей). Все­го в них на­счи­ты­ва­лось около 2,9 млн. человек, около 10,9 тысяч бое­вых и 2,3 тысяч транс­порт­ных са­мо­лё­тов, 2,6 тысяч пла­нё­ров, свыше 1,2 тысяч бое­вых ко­раб­лей и ка­те­ров, свыше 4,1 тысяч де­сант­ных су­дов и вы­са­доч­ных средств, 736 вспо­мо­гательных су­дов, 864 тор­го­вых суд­на.

Экс­пе­диционные си­лы со­юз­ни­ков в штор­мо­вую по­го­ду вне­зап­но для германского ко­ман­до­ва­ния и при пол­ном гос­под­стве на мо­ре и в воз­ду­хе в ночь на 6 ию­ня вы­са­дили в Нор­ман­дии морской и воздушный де­сан­ты и к 12 ию­ня со­сре­до­то­чи­ли на плац­дарме до 12 ди­ви­зий. В ре­зуль­та­те бо­ёв к 30 ию­ня со­юз­ные вой­ска рас­ши­ри­ли плац­дарм до 100 км по фрон­ту и 20-40 км в глу­би­ну, а к ис­хо­ду 24 ию­ля вы­шли на ру­беж Ле­се, юж­нее Сен-Ло, Ко­мо­на, Ка­на.

В ре­зуль­та­те операции «Оверлорд» со­юз­ные вой­ска за­хва­ти­ли стра­те­гический плац­дарм (Нор­манд­ская де­сант­ная опе­ра­ция - са­мая круп­ная де­сант­ная опе­ра­ция 2-й ми­ро­вой вой­ны), от­кры­ли вто­рой фронт в Ев­ро­пе, ко­то­рый стал важ­ным фак­то­ром ус­пеш­но­го ве­де­ния во­енных дей­ст­вий стра­на­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции на за­вер­шаю­щем эта­пе вой­ны про­тив Гер­ма­нии. Ус­пе­ху операции «Оверлорд» так­же спо­соб­ст­во­ва­ло на­сту­п­ле­ние войск РККА в Бе­ло­рус­сии (смотри Бе­ло­рус­ская опе­ра­ция 1944 года), не по­зво­лив­шее германскому ко­ман­до­ва­нию пе­ре­бро­сить ре­зер­вы с советско-германского фрон­та на за­пад. По­те­ри германских войск со­ста­ви­ли 113 тысяч человек уби­ты­ми, ра­не­ны­ми и плен­ны­ми, свыше 2,1 тысяч тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, 7 ПЛ, 57 над­вод­ных ко­раб­лей и ка­те­ров, 913 са­мо­лё­тов; со­юз­ных войск - 122 тысячи человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, около 2,4 тысяч тан­ков и САУ, 65 над­вод­ных ко­раб­лей и су­дов, свыше 1,5 тысяч са­мо­лё­тов (на 30 ию­ня); около 800 су­дов при вы­сад­ке де­сан­та во вре­мя штор­ма бы­ли вы­бро­ше­ны на бе­рег и по­вре­ж­де­ны.

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