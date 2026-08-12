ОВЕРБЕК ИОГАНН ФРИДРИХ

ОВЕРБЕК ИОГАНН ФРИДРИХ - немецкий жи­во­пи­сец , ри­со­валь­щик.

Ро­дил­ся в се­мье юри­ста, позд­нее бур­го­ми­ст­ра Лю­бе­ка. С 1804 года брал уро­ки ри­со­ва­ния у Й.Н. Пе­рук­са. Ис­пы­тал влия­ние В. Тиш­бей­на, Ф.О. Рун­ге. В 1806-1809 годах учил­ся в вен­ской АХ у А.Х. Мау­ре­ра. В ию­не 1810 года Овербек и его еди­но­мыш­лен­ни­ки (Ф. Пфорр, Л. Фо­гель, И.К. Гот­тин­гер) - чле­ны ос­но­ван­но­го в 1809 году брат­ст­ва ху­дож­ни­ков «Со­юз святого Лу­ки» - пе­ре­еха­ли в Рим, где Овербек ра­бо­тал до кон­ца жиз­ни (в 1813 году пе­ре­шёл в ка­то­ли­че­ст­во). Вско­ре Овербек стал ве­ду­щей фи­гу­рой и од­ним из идео­ло­гов груп­пы на­за­рей­цев. Про­грам­ме на­за­рей­цев близ­ки уже ран­ние про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ка, соз­дан­ные под влия­ни­ем ран­не­ре­нес­санс­ных итальянских мас­те­ров (оз­на­ко­мил­ся с ни­ми бла­го­да­ря книге «Ис­то­рия италь­ян­ской жи­во­пи­си» братьев Ф. и Й. Ри­пен­хау­зен) и от­ме­чен­ные уве­рен­но­стью ри­сун­ка, плав­но­стью кон­ту­ров, яр­ким, но при­ве­дён­ным к еди­ной гар­мо­нии ко­ло­ри­том, тща­тель­ной пе­ре­да­чей воз­душ­ной да­ли в пей­заж­ных фо­нах [«Ис­це­ле­ние от сле­по­ты То­вия», 1806-1808, Му­зей Бен­ха­ус, Лю­бек; «Въезд Хри­ста в Ие­ру­са­лим» для ба­зи­ли­ки Святой Ма­рии в Лю­бе­ке, 1808-1824 (по­гиб­ло в 1942 году); «Су­ла­мифь и Ма­рия», 1811, соб­ра­ние Ше­фе­ра, Швайн­фурт; и др.]. В по­лот­не «Ита­лия и Гер­ма­ния» (1811, до­ра­бо­та­но в 1815-1820 годах, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен) - два жен­ских об­раза в ста­ро­не­мец­ком и ре­нес­санс­ном одея­ни­ях на фо­не пей­за­жа оли­це­тво­ря­ют тра­ди­ции, иду­щие от А. Дю­ре­ра (в нём Овербек ви­дел во­пло­ще­ние ро­ман­ти­ки национального про­шло­го) и Ра­фа­эля (культ его сло­жил­ся под влия­ни­ем В.Г. Ва­кен­ро­де­ра и Ф. Шле­ге­ля). В порт­ре­тах Овербека пы­тал­ся со­еди­нить в рам­ках клас­си­ци­стической эс­те­ти­ки сле­до­ва­ние идеа­лу и на­ту­ре; в трак­тов­ке внут­рен­не­го ми­ра порт­ре­ти­руе­мо­го ощу­ти­мы ро­ман­тические чер­ты (порт­рет Ф. Пфор­ра, 1810, до­пи­сан в 1865 году, Но­вая национальная га­ле­рея, Бер­лин; «Ав­то­порт­рет с Биб­ли­ей», 1809, Му­зей Бен­ха­ус). Изо­бра­жён­ные не­ред­ко пред­ста­ют в ста­ро­не­мец­ких кос­тю­мах на фо­не ре­нес­санс­ной ар­ки или у го­тического ок­на, сквозь ко­то­рые от­кры­ва­ет­ся вид на пей­заж с тон­ки­ми изящ­ны­ми де­рев­ца­ми и воз­душ­ной дым­кой (в ду­хе ум­брий­ской шко­лы Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния), ино­гда в ви­де еван­гель­ских пер­со­на­жей («Ав­то­порт­рет с же­ной и сы­ном», около 1820 года, Му­зей Бен­ха­ус).

В 1816-1817 годах Овербек вме­сте с другими на­за­рей­ца­ми рас­пи­сы­вал Па­лац­цо Дзук­ка­ри, ре­зи­ден­цию прусского кон­су­ла в Ри­ме Я.С. Бар­толь­ди (ны­не фре­ски - в Ста­рой национальной га­ле­рее, Бер­лин; кар­то­ны - в Ште­де­лев­ском институте ис­кусств, Франк­фурт-на-Май­не). Биб­лей­ские сце­ны из жиз­ни Ио­си­фа Овербека трак­ту­ет по­ве­ст­во­ва­тель­но, под­чёр­ки­вая дос­то­вер­ность ис­то­рического ко­ло­ри­та. В 1818-1828 годах при­нял уча­стие так­же в рос­пи­сях Ка­са-Мас­си­мо в Ри­ме; ис­пол­нен­ные им 5 фре­сок на сю­же­ты из «Ос­во­бо­ж­дён­но­го Ие­ру­са­ли­ма» Т. Тас­со вы­да­ют влия­ние ва­ти­кан­ских рос­пи­сей Б. Пинту­рик­кьо и П. Пе­руд­жи­но. Сре­ди позд­них ре­лигиозных про­из­ве­де­ний - про­грамм­ное по­лот­но «Тор­же­ст­во Ре­ли­гии в ис­кус­ствах» (1840, Ште­де­лев­ский институт ис­кусств), ком­по­зи­ция ко­то­ро­го вос­хо­дит к ра­фа­элев­ским рос­пи­сям Станц в Ва­ти­ка­не (ко­ле­но­пре­кло­нён­ные Дю­рер и Ра­фа­эль при­но­сят в дар Ма­дон­не своё пол­ное вы­со­ких ду­хов­ных идеа­лов искусство); ис­пол­нен­ный по за­ка­зу па­пы Пия IX пла­фон для Кви­ри­наль­ско­го двор­ца в Ри­ме на еван­гель­ские сю­же­ты (1857) и цикл «Семь та­инств» (1861; кар­то­ны - Ва­ти­кан­ские му­зеи; кар­ти­ны - Ста­рая национальная га­ле­рея, Бер­лин). Овербек ока­зал боль­шое воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие ев­ропейской религиозной жи­во­пи­си XIX века, в том числе на А.А. Ива­но­ва.