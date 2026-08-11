ОВЬЕДО-И-ВАЛЬДЕС ФЕРНАНДЕС ДЕ ГОНСАЛО

ОВЬЕДО-И-ВАЛЬДЕС ФЕРНАНДЕС ДЕ ГОНСАЛО - испанский ко­ро­лев­ский чи­нов­ник, ис­то­рик, пи­са­тель.

Из ас­ту­рий­ских дво­рян . Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре Фер­нан­до II и Иза­бел­лы I, слу­жил при дво­ре их сы­на прин­ца Хуа­на, в 1497-1502 годах на­хо­дил­ся в Ита­лии. В 1514 году от­пра­вил­ся в Аме­ри­ку, где про­вёл около 30 лет (с пе­ре­ры­ва­ми); в раз­ное вре­мя за­ни­мал долж­но­сти гу­бер­на­то­ра Сан­та-Мар­ты, Кар­та­хе­ны, аль­каль­да Сан­то-До­мин­го и др. В 1526 году опуб­ли­ко­вал «Крат­кую ес­те­ст­вен­ную ис­то­рию Ин­дий», ко­то­рая вско­ре бы­ла пе­ре­ве­де­на на английский, итальянский и латинский язы­ки. В 1532 году стал официальным хро­ни­стом Ин­дий, по­лу­чив пра­во по­лу­чать всю ин­фор­ма­цию о но­во­от­кры­тых зем­лях. В 1535 году вы­шла 1-я часть его главного тру­да - «Все­об­щей и ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии Ин­дий»; 2-я и 3-я час­ти опуб­ли­ко­ва­ны в 1851-1855 годах. Овьедо-и-Вальдес взял за об­ра­зец «Ес­те­ст­вен­ную ис­то­рию» Пли­ния Стар­ше­го и соз­дал сво­его ро­да эн­цик­ло­пе­дию Но­во­го Све­та, со­дер­жа­щую цен­ней­шие све­де­ния о гео­гра­фии, гео­ло­гии, фло­ре, фау­не, эт­но­гра­фии Аме­ри­ки, а так­же о её от­кры­тии и за­вое­ва­нии. Овьедо-и-Вальдес опи­рал­ся на до­ку­мен­ты и све­де­ния, по­лу­чен­ные от уча­ст­ни­ков со­бы­тий, а так­же на бо­га­тый собственный опыт, од­на­ко в то же вре­мя раз­де­лял тя­гу сво­его вре­ме­ни ко все­му чу­дес­но­му - не­ред­ко при­во­дил рас­ска­зы о си­ре­нах, ве­ли­ка­нах и т. д. При­вер­же­нец им­пер­ской идео­ло­гии, Овьедо-и-Вальдес счи­тал ис­пан­цев бо­го­из­бран­ным на­ро­дом, ут­вер­ждал их пра­во вла­деть Но­вым Све­том, да­бы вы­пол­нить вы­со­кую ду­хов­ную мис­сию хри­стиа­ни­за­ции ин­дей­цев, ко­то­рых он счи­тал не­пол­но­цен­ны­ми людь­ми. В то же вре­мя Овьедо-и-Вальдес осу­ж­дал жес­то­ко­сти испанских кон­ки­ста­до­ров и долж­но­ст­ных лиц. Дея­тель­ность и со­чи­не­ния Овьедо-и-Вальдеса под­верг­лись рез­кой кри­ти­ке со сто­ро­ны Б. де Лас Ка­са­са.

Сре­ди других со­чи­не­ний: «Кни­га Ко­ро­лев­ской па­ла­ты прин­ца до­на Хуа­на, долж­но­стей его до­ма и по­ряд­ка служ­бы в нём» (опубликована в 1870 году), в ко­то­рой Овьедо-и-Вальдес опи­сал двор прин­ца Хуа­на; ры­цар­ский ро­ман «Кни­га о мо­гу­чем и не­по­бе­ди­мом ры­ца­ре уда­чи по име­ни Дон Кла­ри­баль­те...» («Libro del muy es­forçado inuen­cible cauallero dela fortuna propiamete lla­mado Don Claribalte...», 1519); тру­ды об ари­сто­кра­тии, ге­неа­ло­гии и ге­раль­ди­ке. Ему так­же при­над­ле­жит опи­са­ние пре­бы­ва­ния в Ис­па­нии Фран­ци­ска I, пле­нён­но­го в 1525 году в бит­ве при Па­вии.

Сочинения:

Libro de la Cámara real del Prínçipe Don Juan, é officios de su casa e serviçio ordinario. Madrid, 1870;

Historia general y natural de las Indias. Madrid, 1959. Vol. 1–5;

Batallas y quinquagenas. Madrid, 1983–2002. Vol. 1–4;

Все­об­щая и на­ту­раль­ная ис­то­рия Ин­дий (Фраг­мент) / Пер. Е. Лы­сен­ко // Ла­тин­ская Аме­ри­ка. 1992. № 2/3;

Все­об­щая и ес­те­ст­вен­ная ис­то­рия Ин­дий, Ост­ро­вов и Ма­те­ри­ка мо­ря-океа­на. Фраг­мен­ты / Пер. А. М. Косс, В. Б. Ду­би­на // Хро­ни­ки от­кры­тия Аме­ри­ки. М., 1998. Кн. 1;

Claribalte. Alcalá de He­na­res, 2002;

Sumario de la natural historia de las Indias. Madrid, 2010.