ОВЬЕДО-И-ВАЛЬДЕС ФЕРНАНДЕС ДЕ ГОНСАЛО
ОВЬЕДО-И-ВАЛЬДЕС ФЕРНАНДЕС ДЕ ГОНСАЛО - испанский королевский чиновник, историк, писатель.
Из астурийских дворян. Воспитывался при дворе Фернандо II и Изабеллы I, служил при дворе их сына принца Хуана, в 1497-1502 годах находился в Италии. В 1514 году отправился в Америку, где провёл около 30 лет (с перерывами); в разное время занимал должности губернатора Санта-Марты, Картахены, алькальда Санто-Доминго и др. В 1526 году опубликовал «Краткую естественную историю Индий», которая вскоре была переведена на английский, итальянский и латинский языки. В 1532 году стал официальным хронистом Индий, получив право получать всю информацию о новооткрытых землях. В 1535 году вышла 1-я часть его главного труда - «Всеобщей и естественной истории Индий»; 2-я и 3-я части опубликованы в 1851-1855 годах. Овьедо-и-Вальдес взял за образец «Естественную историю» Плиния Старшего и создал своего рода энциклопедию Нового Света, содержащую ценнейшие сведения о географии, геологии, флоре, фауне, этнографии Америки, а также о её открытии и завоевании. Овьедо-и-Вальдес опирался на документы и сведения, полученные от участников событий, а также на богатый собственный опыт, однако в то же время разделял тягу своего времени ко всему чудесному - нередко приводил рассказы о сиренах, великанах и т. д. Приверженец имперской идеологии, Овьедо-и-Вальдес считал испанцев богоизбранным народом, утверждал их право владеть Новым Светом, дабы выполнить высокую духовную миссию христианизации индейцев, которых он считал неполноценными людьми. В то же время Овьедо-и-Вальдес осуждал жестокости испанских конкистадоров и должностных лиц. Деятельность и сочинения Овьедо-и-Вальдеса подверглись резкой критике со стороны Б. де Лас Касаса.
Среди других сочинений: «Книга Королевской палаты принца дона Хуана, должностей его дома и порядка службы в нём» (опубликована в 1870 году), в которой Овьедо-и-Вальдес описал двор принца Хуана; рыцарский роман «Книга о могучем и непобедимом рыцаре удачи по имени Дон Кларибальте...» («Libro del muy esforçado inuencible cauallero dela fortuna propiamete llamado Don Claribalte...», 1519); труды об аристократии, генеалогии и геральдике. Ему также принадлежит описание пребывания в Испании Франциска I, пленённого в 1525 году в битве при Павии.
Сочинения:
Libro de la Cámara real del Prínçipe Don Juan, é officios de su casa e serviçio ordinario. Madrid, 1870;
Historia general y natural de las Indias. Madrid, 1959. Vol. 1–5;
Batallas y quinquagenas. Madrid, 1983–2002. Vol. 1–4;
Всеобщая и натуральная история Индий (Фрагмент) / Пер. Е. Лысенко // Латинская Америка. 1992. № 2/3;
Всеобщая и естественная история Индий, Островов и Материка моря-океана. Фрагменты / Пер. А. М. Косс, В. Б. Дубина // Хроники открытия Америки. М., 1998. Кн. 1;
Claribalte. Alcalá de Henares, 2002;
Sumario de la natural historia de las Indias. Madrid, 2010.