ОВЕЧКИН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

Русский пи­са­тель.

Сын мел­ко­го бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. По окон­ча­нии 4 клас­сов тех­нического училища (1919) был под­мас­терь­ем у са­пож­ни­ка, де­ре­вен­ским учи­те­лем. В 1925-1931 годах пред­се­да­тель пер­вой в При­азо­вье сельскохозяйственной ком­му­ны; до 1934 года на партийной ра­бо­те. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал во фрон­то­вой прес­се. Член прав­ле­ния СП СССР (с 1954 года), ред­кол­ле­гии журнала «Но­вый мир» (с 1958 года). С 1963 года жил в Таш­кен­те.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1928 году; пер­вая книга - сборник «Кол­хоз­ные рас­ска­зы» (1935). Опыт во­енных лет на­шёл от­ра­же­ние в по­вес­ти «С фрон­то­вым при­ве­том» (1945). Ши­ро­кую из­вест­ность Овечкину при­нёс цикл очер­ков «Рай­он­ные буд­ни» (1952-1956), на­прав­лен­ный про­тив парт­функ­цио­не­ров и вскры­вав­ший су­ще­ст­вен­ные не­до­чё­ты в по­ли­ти­ке пар­тии в об­лас­ти сельского хозяйства; со­би­ра­тель­ный об­раз 1-го сек­ре­та­ря рай­ко­ма Бор­зо­ва - бю­ро­кра­та и де­ма­го­га - дал жизнь по­ня­тию «бор­зов­щи­на». Очер­ки ста­ли про­грамм­ным про­из­ве­де­ни­ем литературы «от­те­пе­ли», по­ло­жив на­ча­ло де­ре­вен­ской про­зе.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Ба­бье ле­то» (1947), «Нас­тя Ко­ло­со­ва» (1949; 2-я редакция - 1950), «Лет­ние до­ж­ди», «Вре­мя по­жи­нать пло­ды» (обе - поставлены в 1960 году), «Пусть это сбу­дет­ся» (1961); рас­ска­зы. По мо­ти­вам био­гра­фии и твор­че­ст­ва Овечкина соз­да­на пье­са «Го­во­ри…» А.М. Бу­рав­ско­го (поставлена в 1985 году, режиссер В.В. Фо­кин).

Сочинения:

Очер­ки о кол­хоз­ной жиз­ни. 2-е изд. М., 1954;

Пусть это сбу­дет­ся: Пье­сы. М., 1962;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1963. Т. 1–2;

Ста­тьи, днев­ни­ки, пись­ма. М., 1972;

Собр. соч. М., 1989–1990. Т. 1–3.