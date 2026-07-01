ОВЕЧКИН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Русский писатель.
Сын мелкого банковского служащего. По окончании 4 классов технического училища (1919) был подмастерьем у сапожника, деревенским учителем. В 1925-1931 годах председатель первой в Приазовье сельскохозяйственной коммуны; до 1934 года на партийной работе. В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовой прессе. Член правления СП СССР (с 1954 года), редколлегии журнала «Новый мир» (с 1958 года). С 1963 года жил в Ташкенте.
Начал печататься в 1928 году; первая книга - сборник «Колхозные рассказы» (1935). Опыт военных лет нашёл отражение в повести «С фронтовым приветом» (1945). Широкую известность Овечкину принёс цикл очерков «Районные будни» (1952-1956), направленный против партфункционеров и вскрывавший существенные недочёты в политике партии в области сельского хозяйства; собирательный образ 1-го секретаря райкома Борзова - бюрократа и демагога - дал жизнь понятию «борзовщина». Очерки стали программным произведением литературы «оттепели», положив начало деревенской прозе.
Среди других произведений: пьесы «Бабье лето» (1947), «Настя Колосова» (1949; 2-я редакция - 1950), «Летние дожди», «Время пожинать плоды» (обе - поставлены в 1960 году), «Пусть это сбудется» (1961); рассказы. По мотивам биографии и творчества Овечкина создана пьеса «Говори…» А.М. Буравского (поставлена в 1985 году, режиссер В.В. Фокин).
Сочинения:
Очерки о колхозной жизни. 2-е изд. М., 1954;
Пусть это сбудется: Пьесы. М., 1962;
Избр. произведения. М., 1963. Т. 1–2;
Статьи, дневники, письма. М., 1972;
Собр. соч. М., 1989–1990. Т. 1–3.