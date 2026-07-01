ОВЧИННИКОВА ЛЮСЬЕНА ИВАНОВНА
ОВЧИННИКОВА ЛЮСЬЕНА ИВАНОВНА - аоссийская актриса, заслуженный артист РСФСР (1973).
В 1955 году окончила ГИТИС (курс Г.Г. Конского). В 1955-1972 годах в Московском театре имени Вл. Маяковского: Анечка («Океан» А.П. Штейна), Лоретта («Леди и джентльмены» Л. Хелман), Тамара («Мария» А.Д. Салынского), Валя («Иркутская история» А.Н. Арбузова), Сулико («Кавказский меловой круг» Б. Брехта), Клеопатра («Дума о Британке» Ю.И. Яновского). В 1972-1983 годах в Литературно-драматическом театре Всероссийского театрального общества (Москва), в 1985-1986 годах в Ашхабадском русском драматическом театре имени А.С. Пушкина. В 1990-1999 годах в Театре киноактёра (Москва). В кино начинала с ролей бойких, весёлых, острых на язык простоватых девчонок, успешно преодолевающих все жизненные невзгоды («Отчий дом», «Первый день мира», «Утренние поезда» и др.), широкую популярность принесла роль Кати в фильме «Девчата». Радостного восприятия жизни не утратили и повзрослевшие, часто неустроенные и уставшие героини Овыинниковой («Звонят, откройте дверь», «Верность», «Мама вышла замуж», «Плывут моржи»). Особняком в творчестве Овчинниковой стоит исполненная драматизма роль жены Лопатина - Ксении («Двадцать дней без войны»). Актриса природной органики, искрящегося темперамента, Овчинникова в киноработах выразила особый тип национального женского характера - притягательного своей лёгкостью, чистотой и добросердечностью. Среди других фильмов: «Девичья весна», «Это мы не проходили», «Неприкаянный», «За что?», «Менялы», «Колыбельная для мужчин», т/ф «Большая перемена». Снималась в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль», озвучивала анимационные фильмы.