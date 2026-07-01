ОВЧИННИКОВА ЛЮСЬЕНА ИВАНОВНА

ОВЧИННИКОВА ЛЮСЬЕНА ИВАНОВНА - аоссийская ак­три­са, заслуженный артист РСФСР (1973).

В 1955 году окон­чи­ла ГИТИС (курс Г.Г. Кон­ско­го). В 1955-1972 годах в Московском те­ат­ре имени Вл. Мая­ков­ско­го : Анеч­ка («Оке­ан» А.П. Штей­на), Ло­рет­та («Ле­ди и джент­ль­ме­ны» Л. Хел­ман), Та­ма­ра («Ма­рия» А.Д. Са­лын­ско­го), Ва­ля («Ир­кут­ская ис­то­рия» А.Н. Ар­бу­зо­ва), Су­ли­ко («Кав­каз­ский ме­ло­вой круг» Б. Брех­та), Кле­о­пат­ра («Ду­ма о Бри­тан­ке» Ю.И. Янов­ско­го). В 1972-1983 годах в Ли­те­ра­тур­но-дра­матическом те­ат­ре Все­российского те­ат­раль­но­го общества (Мо­ск­ва), в 1985-1986 годах в Аш­ха­бад­ском русском драматическом те­ат­ре имени А.С. Пуш­ки­на . В 1990-1999 годах в Те­ат­ре ки­но­ак­тё­ра (Мо­ск­ва). В ки­но на­чи­на­ла с ро­лей бой­ких, ве­сё­лых, ост­рых на язык про­сто­ва­тых дев­чо­нок, ус­пеш­но пре­одо­ле­ваю­щих все жиз­нен­ные не­взго­ды («От­чий дом», «Пер­вый день ми­ра», «Ут­рен­ние по­ез­да» и др.), ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­нес­ла роль Ка­ти в фильме «Дев­ча­та». Ра­до­ст­но­го вос­при­ятия жиз­ни не ут­ра­ти­ли и по­взрос­лев­шие, час­то не­уст­ро­ен­ные и ус­тав­шие ге­рои­ни Овыинниковой («Зво­нят, от­крой­те дверь», «Вер­ность», «Ма­ма вы­шла за­муж», «Плы­вут мор­жи»). Особ­ня­ком в твор­че­ст­ве Овчинниковой сто­ит ис­пол­нен­ная дра­ма­тиз­ма роль же­ны Ло­па­ти­на - Ксе­нии («Два­дцать дней без вой­ны»). Ак­три­са при­род­ной ор­га­ни­ки, ис­кря­ще­го­ся тем­пе­ра­мен­та, Овчинникова в ки­но­ра­бо­тах вы­ра­зи­ла осо­бый тип национального жен­ско­го ха­рак­те­ра - при­тя­га­тель­но­го сво­ей лёг­ко­стью, чис­то­той и доб­ро­сер­деч­но­стью. Сре­ди других филь­мов: «Де­ви­чья вес­на», «Это мы не про­хо­ди­ли», «Не­при­ка­ян­ный», «За что?», «Ме­ня­лы», «Ко­лы­бель­ная для муж­чин», т/ф «Боль­шая пе­ре­ме­на». Сни­ма­лась в ки­но­жур­на­лах «Ера­лаш» и «Фи­тиль», оз­ву­чи­ва­ла ани­мационные филь­мы.