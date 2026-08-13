ОВЧИННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОВЧИННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр, народный артист РСФСР (1986).

В 1962 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции С.С. Бо­га­ты­рё­ва ( ди­ри­жи­ро­ва­нию обу­чал­ся у Л.М. Гинз­бур­га), в 1965 году - ас­пи­ран­ту­ру под руководством Т.Н. Хрен­ни­ко­ва. В 1957 году ис­пол­не­ни­ем его сим­фо­нической по­эмы «Фес­ти­валь» в Боль­шом зале Московской консерватории от­крыл­ся Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов в Мо­ск­ве. Наи­бо­лее из­вес­тен как ав­тор ки­ному­зы­ки, со­труд­ни­чал с ре­жис­сё­ра­ми С.Ф. Бон­дар­чу­ком, А.С. Кон­ча­лов­ским, А.А. Тар­ков­ским, Н.Н. Гу­бен­ко, Г.Ф. Шпа­ли­ко­вым и др.; на­пи­сал му­зы­ку к филь­мам (все­го свыше 40): «Ива­но­во дет­ст­во» (1962), «Вой­на и мир» (4 се­рии, 1966-1967), «Дол­гая сча­ст­ли­вая жизнь» (1966), «Ан­д­рей Руб­лёв» (1969), «Дво­рян­ское гнез­до» (1969), «Они сра­жа­лись за Ро­ди­ну» (1975), «Степь» (1977), «Бо­рис Го­ду­нов» (1986) и др. Ав­тор ора­то­рий «Гим­ны Оте­че­ст­ву» и «Сер­гий Ра­до­неж­ский» (обе 1986 года), кан­та­ты «Песнь- бал­ла­да о строи­те­лях БАМа» (1979), сим­фо­ний и других со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра , сце­нической, хо­ро­вой, ка­мер­ной му­зы­ки. Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал в 1973 году в Мо­ск­ве, ис­пол­нив свою Эле­гию па­мя­ти С.В. Рах­ма­ни­но­ва ; вы­сту­пал с отечественными и за­ру­беж­ны­ми ор­ке­ст­ра­ми.