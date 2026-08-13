ОВЧИННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОВЧИННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский композитор и дирижёр, народный артист РСФСР (1986).
В 1962 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции С.С. Богатырёва (дирижированию обучался у Л.М. Гинзбурга), в 1965 году - аспирантуру под руководством Т.Н. Хренникова. В 1957 году исполнением его симфонической поэмы «Фестиваль» в Большом зале Московской консерватории открылся Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Наиболее известен как автор киномузыки, сотрудничал с режиссёрами С.Ф. Бондарчуком, А.С. Кончаловским, А.А. Тарковским, Н.Н. Губенко, Г.Ф. Шпаликовым и др.; написал музыку к фильмам (всего свыше 40): «Иваново детство» (1962), «Война и мир» (4 серии, 1966-1967), «Долгая счастливая жизнь» (1966), «Андрей Рублёв» (1969), «Дворянское гнездо» (1969), «Они сражались за Родину» (1975), «Степь» (1977), «Борис Годунов» (1986) и др. Автор ораторий «Гимны Отечеству» и «Сергий Радонежский» (обе 1986 года), кантаты «Песнь- баллада о строителях БАМа» (1979), симфоний и других сочинений для оркестра, сценической, хоровой, камерной музыки. Как дирижёр дебютировал в 1973 году в Москве, исполнив свою Элегию памяти С.В. Рахманинова; выступал с отечественными и зарубежными оркестрами.