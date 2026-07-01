ОВЧАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ОВЧАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский ре­жис­сёр, сце­на­рист, ху­дож­ник, заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1994).

В 1970-е годы ра­бо­тал в различных те­ат­раль­ных сту­ди­ях Мо­ск­вы. В 1976 году окон­чил ки­но­фо­то­фа­куль­тет Московского института куль­ту­ры (мас­тер­ская Г.Л. Ро­ша­ля), в 1979 году - Выс­шие кур­сы сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров (мас­тер­ская Г.А. Пан­фи­ло­ва). Де­бю­ти­ро­вав ко­рот­ко­мет­раж­ны­ми филь­ма­ми «Не­скла­ду­ха» (1980) и «Ба­ра­ба­ниа­да» (т/ф, 1981), ре­жис­сёр чёт­ко обо­зна­чил ав­тор­ский стиль, тя­го­тею­щий к ост­ро­му гро­те­ску и кло­уна­де, про­дол­жаю­щий тра­ди­ции не­мых ко­мических лент начала XX века. Пер­вый пол­но­мет­раж­ный фильм «Не­бы­валь­щи­на» (1983) и фильм «Лев­ша» (1986) де­мон­ст­ри­ро­ва­ли прин­ци­пи­аль­но но­вый взгляд на русское фольк­лор­но-ми­фо­ло­гическое про­стран­ст­во, до тех пор не вы­хо­див­шее за рам­ки доб­ро­душ­ных ска­зок и бы­лин про Ива­нов-ду­ра­ков, бо­га­ты­рей и различную не­чисть, стоя­щую у них на пу­ти. Эти филь­мы пред­вос­хи­ти­ли по­яв­ле­ние в 1989 году мас­штаб­но­го ки­но­ро­ма­на «Оно», где в сти­ле фар­са с апо­ка­лип­тическим фи­на­лом пред­став­ле­на вся ис­то­рия Российского государства. Ав­тор­ской реф­лек­си­ей на аб­сурд российских со­бы­тий начала 1990-х годов стал пол­но­мет­раж­ный фильм «Ба­ра­ба­ниа­да» (1993, премия Мкф в Мо­ск­ве). Цикл ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов-кло­унад «Ми­фы» (1998-2000, Овчаров так­же ху­дож­ник; Гран-при Мкф в Бер­ли­не) - де­ко­ра­тив­ный мир луб­ка, близ­кий по сти­лю к ани­ма­ци­он­но­му ки­но (ак­тё­ры-ма­рио­нет­ки дей­ст­ву­ют в аб­со­лют­но ус­лов­ном про­стран­ст­ве). В 2000-х годах Овчаров вы­пус­тил две кар­наваль­но-фан­тас­ма­го­рические эк­ра­ни­за­ции: «Сказ про Фе­до­та-стрель­ца» по сказ­ке «Про Фе­до­та-стрель­ца, уда­ло­го мо­лод­ца» Л.А. Фи­ла­то­ва (2001) и «Сад» по пье­се «Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва (2008). Ав­тор сце­на­ри­ев всех сво­их филь­мов. С 2006 года пре­по­да­ёт в Санкт-Пе­тербургском государственном университете ки­но и те­ле­ви­де­ния (СПбГУ­КиТ) и од­но­вре­мен­но (с 2009 года) в Выс­шей шко­ле ре­жис­сё­ров и сце­на­ри­стов (при ки­но­сту­дии «Лен­фильм»).