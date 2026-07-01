ОВЧАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ОВЧАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский режиссёр, сценарист, художник, заслуженный деятель искусств РФ (1994).
В 1970-е годы работал в различных театральных студиях Москвы. В 1976 году окончил кинофотофакультет Московского института культуры (мастерская Г.Л. Рошаля), в 1979 году - Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Г.А. Панфилова). Дебютировав короткометражными фильмами «Нескладуха» (1980) и «Барабаниада» (т/ф, 1981), режиссёр чётко обозначил авторский стиль, тяготеющий к острому гротеску и клоунаде, продолжающий традиции немых комических лент начала XX века. Первый полнометражный фильм «Небывальщина» (1983) и фильм «Левша» (1986) демонстрировали принципиально новый взгляд на русское фольклорно-мифологическое пространство, до тех пор не выходившее за рамки добродушных сказок и былин про Иванов-дураков, богатырей и различную нечисть, стоящую у них на пути. Эти фильмы предвосхитили появление в 1989 году масштабного киноромана «Оно», где в стиле фарса с апокалиптическим финалом представлена вся история Российского государства. Авторской рефлексией на абсурд российских событий начала 1990-х годов стал полнометражный фильм «Барабаниада» (1993, премия Мкф в Москве). Цикл короткометражных фильмов-клоунад «Мифы» (1998-2000, Овчаров также художник; Гран-при Мкф в Берлине) - декоративный мир лубка, близкий по стилю к анимационному кино (актёры-марионетки действуют в абсолютно условном пространстве). В 2000-х годах Овчаров выпустил две карнавально-фантасмагорические экранизации: «Сказ про Федота-стрельца» по сказке «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л.А. Филатова (2001) и «Сад» по пьесе «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (2008). Автор сценариев всех своих фильмов. С 2006 года преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения (СПбГУКиТ) и одновременно (с 2009 года) в Высшей школе режиссёров и сценаристов (при киностудии «Ленфильм»).