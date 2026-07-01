ОВАННАВАНК
ОВАННАВАНК - монастырь в центре Армении, в облати Арагацотн.
Расположен в селе Оганаван, к северy от города Аштарак, на краю ущелья реки Касах. По преданию, первую церковь на месте будущей обители в начале IV века основал святой Григорий Просветитель, назначивший настоятелем Сюлиоса (по его имени монастырь назывался Сюливанк). Среди настоятелей монастыря в V веке - историк Лазарь Парбеци и Ованн, по имени которого монастырь стал называться Ованнаванк. Одним из организаторов активного строительства монастыря в начале XIII века был князь Ваче Вачутянц. При монастыре существовали духовная школа и крупный скрипторий; сюда нередко переселялась духовная школа Эчмиадзинского католикосата.
В плане монастырь представляет собой почти правильный прямоугольник. Включает однонефную базилику (V век, верх перестроен в 553 году и после землетрясения 1679 года), с северной стороны которой примыкают руины церкви IV века. Главная церковь Сурб-Карапет (Святого Иоанна Крестителя; 1216-1221) представляет собой храм типа крестово-купольной залы с 2-этажными приделами в 4 углах, близкий собору Святого Иоанна Крестителя в Гандзасарском монастыре в Нагорном Карабахе (1216-1238). 12-гранный барабан с зонтичным куполом разрушен во время землетрясения 1919 года и восстановлен в 1980-е годы. В кладке перемежаются ряды красных и чёрных камней. Стены покрыты надписями и скульптурным декором: на восточном фасаде - резное изображение креста; на западном портале - рельефы 8-конечных звёзд с растительным орнаментом; в тимпане - барельеф с изображением Христа, мудрых и неразумных дев. 4-столпный гавит (1250-1251) около 1274 года увенчан 12-колонной ротондальной звонницей, расположенной над верхним световым отверстием притвора. Монастырь обнесён стеной с башнями (XIII век); справа от западного входа установлена мемориальная 4-ствольная колонна на ступенчатом пьедестале (1311). Лестницей монастырь связан с расположенными в ущелье пещерами.