ОВАННАВАНК

ОВАННАВАНК - мо­на­стырь в цен­тре Ар­ме­нии, в облати Ара­га­цотн.

Рас­по­ло­жен в селе Ога­на­ван, к се­ве­рy от города Аш­та­рак, на краю уще­лья реки Ка­сах. По пре­да­нию, пер­вую цер­ковь на мес­те бу­ду­щей оби­те­ли в начале IV века ос­но­вал святой Гри­го­рий Про­све­ти­тель , на­зна­чив­ший на­стоя­те­лем Сю­лио­са (по его име­ни мо­на­стырь на­зы­вал­ся Сю­ли­ванк). Сре­ди на­стоя­те­лей мо­на­сты­ря в V веке - ис­то­рик Ла­зарь Пар­бе­ци и Ованн, по име­ни ко­то­ро­го мо­настырь стал на­зы­вать­ся Ованнаванк. Од­ним из ор­га­ни­за­то­ров ак­тив­но­го строи­тель­ст­ва мо­на­сты­ря в начале XIII века был князь Ва­че Ва­чу­тянц. При мо­на­сты­ре су­ще­ст­во­ва­ли ду­хов­ная шко­ла и круп­ный скрип­то­рий; сю­да не­ред­ко пе­ре­се­ля­лась ду­хов­ная шко­ла Эч­ми­ад­зин­ско­го ка­то­ли­ко­са­та.

В пла­не мо­на­стырь пред­став­ля­ет со­бой поч­ти пра­виль­ный пря­мо­уголь­ник. Вклю­ча­ет од­но­не­фную ба­зи­ли­ку (V век, верх пе­ре­стро­ен в 553 году и по­сле зем­ле­трясе­ния 1679 года), с северной сто­ро­ны ко­то­рой при­мы­ка­ют руи­ны церк­ви IV века. Глав­ная церковь Сурб-Ка­ра­пет (Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля; 1216-1221) пред­став­ля­ет со­бой храм ти­па кре­сто­во-ку­поль­ной за­лы с 2-этаж­ны­ми при­де­ла­ми в 4 уг­лах, близ­кий собо­ру Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в Ганд­за­сар­ском монастыре в На­гор­ном Ка­ра­ба­хе (1216-1238). 12-гран­ный ба­ра­бан с зон­тич­ным ку­по­лом раз­ру­шен во вре­мя зем­ле­тря­се­ния 1919 года и вос­ста­нов­лен в 1980-е годы. В клад­ке пе­ре­ме­жа­ют­ся ря­ды крас­ных и чёр­ных кам­ней. Сте­ны по­кры­ты над­пи­ся­ми и скульп­тур­ным де­ко­ром: на восточном фа­са­де - рез­ное изо­бра­же­ние кре­ста; на западном пор­та­ле - рель­е­фы 8-ко­неч­ных звёзд с рас­тительным ор­на­мен­том ; в тим­па­не - ба­рель­еф с изо­бра­же­ни­ем Хри­ста, муд­рых и не­ра­зум­ных дев. 4-столп­ный га­вит (1250-1251) около 1274 года увен­чан 12-ко­лон­ной ро­тон­даль­ной звон­ни­цей, рас­по­ло­жен­ной над верх­ним све­то­вым от­вер­сти­ем при­тво­ра. Мо­на­стырь об­не­сён сте­ной с баш­ня­ми (XIII век); спра­ва от западного вхо­да ус­та­нов­ле­на ме­мо­ри­аль­ная 4-стволь­ная ко­лон­на на сту­пен­ча­том пье­де­ста­ле (1311). Ле­ст­ни­цей мо­на­стырь свя­зан с рас­по­ло­жен­ны­ми в уще­лье пе­ще­ра­ми.

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