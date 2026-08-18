ОВАНЕСЯН НАР МИХАЙЛОВИЧ

ОВАНЕСЯН НАР МИХАЙЛОВИЧ - армянский пе­вец (бас-ба­ри­тон) и пе­да­гог , народный артист СССР (1964).

Сын пи­са­те­ля Нар-До­са. В 1941 окон­чил Тби­лис­скую конс. по клас­су Е.А. Врон­ско­го. Со­лист Гру­зин­ско­го (1945-1951), за­тем Ар­мян­ско­го (1951-1970) те­ат­ров опе­ры и ба­ле­та. Вы­сту­пал в клас­сическом рус­ском и западно-ев­ро­пей­ском, а так­же в национальном опер­ном репер­туа­ре, сре­ди мно­го­численных пар­тий: Ко­чу­бей («Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го ), Кон­чак («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Дон Ба­зи­лио («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Ме­фи­сто­фель («Фа­уст» Ш. Гу­но), Да­вид-бек (од­но­именная опе­ра А.Т. Ти­гра­ня­на), На­дир-шах («Ал­маст» А.А. Спен­диа­ро­ва). Из­вест­ный ка­мер­ный пе­вец, га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом. В 1954-1963 годах пре­по­да­вал в Ере­ван­ской консерватории. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .