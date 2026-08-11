ОВАНДО НИКОЛАС ДЕ

Ранние годы и рыцарство

Точная дата рождения Николаса де Овандо-и-Касереса неизвестна. Указывается период около 1460 г. Место рождения – г. Бросас. Представитель знатной испанской семьи. Отец – Диего Фернандеса де Касереса-и-Овандо, мать – Изабелла Флорес де Лас Варильяс.

Как представитель знати стал рыцарем ордена Алькантара. Орденский командор. Участвовал в борьбе ордена с испанскими маврами.

Занял высокое место в ордене – был командором де Лариса (одно из высших степеней в ордене). Ему покровительствовал испанский король Фердинанд Арагонский и королева Изабелла Кастильская.

Губернатор

Поддержка монаршей семьи позволила О., несмотря на недовольство его действиями со стороны Х. Колумба, стать в 1501 г. третьим губернатором Эспаньолы и капитан-генералом Индии. К месту службы О. отправился в феврале 1502 г. Его путь лежал через Вест-Индию. В походе участвовало тридцать судов с 2,5 тыс. колонистов.

В Новом свете О. прославился своей жестокостью по отношению к местным индейцам. В 1503 г. О. побывал в области Хагаруа с большим отрядом, уничтожив здесь индейскую знать, которая приехала на праздник в честь визита О. Затем О. уничтожил и индейское население. Часть аборигенов стали рабами.

В 1503 г. О. побывал в области Игуэй, где также провел карательную экспедицию. Вспыхнуло восстание во главе с касиком Котубано. Индейцы взяли форт Хигуэй, уничтожив испанский гарнизон. В итоге на протяжении девяти месяцев испанцы вели борьбу с туземцами. Область Игуэй была подчинена испанцам. Уничтожалось и население Гаити – индейцы-таино. К 1507 г. их численность сократилась с 500 тыс. до 60 тыс. человек.

С 1501 г. на Гаити начали привозить рабов из Африки. Аристократы использовали их на плантациях и как слуг.

Стараниями О. был основан ряд городов на о-ве Гаити. Развивалась горнодобывающая отрасль, выращивался сахарный тростник, ввозились растения с Канарских о-вов. С 1503 г. на о-ве действовала система репартимьенто, которую ранее ввел Х. Колумб. Испанцы вновь стали получать во владение землю вместе с туземцами. При этом индейцы-таино были домашними слугами, работниками на сахарных плантациях и золотых шахт.

О. занимался освоением о-вов Карибского бассейна. По приказу О. конкистадор А. Моралес изучил о-в Эспаньола, подготовив его первую карту. В 1506 г. С. де Окампо побывал на Кубе, доказав, что Куба – остров. В 1508 г. капитан Х. Понсе де Леон занимался завоеванием о-ва Сан-Хуан.

Ввиду жестокости О. король Фердинанд Католик в 1509 г. снял с должности конкистадора. О. возвратился в Испанию. Новым губернатором стал сын Х. Колумба Диего. О. получил должность главного командора ордена Алькантара.

Умер О. 29 мая 1511 г. во время заседания ордена в Мадриде.