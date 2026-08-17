ОВАЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ

ОВАЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье. Окон­чил медицинский факультет МГУ (1929). С 1928 года ра­бо­тал как жур­на­лист; главный ре­дак­тор жур­на­лов «Во­круг све­та» и «Мо­ло­дая гвар­дия». В 1941-1956 годах ре­прес­си­ро­ван.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1925 году. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал цикл ост­ро­сю­жет­ных про­из­ве­де­ний о советском контр­раз­вед­чи­ке «май­о­ре Про­ни­не» (воз­мож­ный про­то­тип - калмыцкий пи­са­тель Б.Б. Ба­сан­гов): рас­ска­зы «Си­ние ме­чи» (1939), «Agave mexicana» (1940) и др.; по­весть «Го­лу­бой ан­гел» (1941), ро­ма­ны «Мед­ная пу­го­ви­ца» (1958) и «Сек­рет­ное ору­жие» (1962); к цик­лу при­мы­ка­ет ро­ман «Бу­кет алых роз» (1957). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «Зи­на Дё­ми­на» (1937) о строи­тель­ст­ве Урал­ма­ша, не­опуб­ли­ко­ван­ная по­весть из цик­ла о Про­ни­не «Тай­на чёр­ной ма­гии» (около 1957-1958 годов), ав­то­био­гра­фический ро­ман «Два­дца­тые го­ды» (1982).

По за­ве­ща­нию Овалова прах его был раз­ве­ян над во­да­ми ка­на­ла имени Мо­ск­вы.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1987–1988. Т. 1-3.