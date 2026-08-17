ОВАЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ
ОВАЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ - русский писатель.
Родился в дворянской семье. Окончил медицинский факультет МГУ (1929). С 1928 года работал как журналист; главный редактор журналов «Вокруг света» и «Молодая гвардия». В 1941-1956 годах репрессирован.
Дебютировал в печати в 1925 году. Широкую известность снискал цикл остросюжетных произведений о советском контрразведчике «майоре Пронине» (возможный прототип - калмыцкий писатель Б.Б. Басангов): рассказы «Синие мечи» (1939), «Agave mexicana» (1940) и др.; повесть «Голубой ангел» (1941), романы «Медная пуговица» (1958) и «Секретное оружие» (1962); к циклу примыкает роман «Букет алых роз» (1957). Среди других произведений: роман «Зина Дёмина» (1937) о строительстве Уралмаша, неопубликованная повесть из цикла о Пронине «Тайна чёрной магии» (около 1957-1958 годов), автобиографический роман «Двадцатые годы» (1982).
По завещанию Овалова прах его был развеян над водами канала имени Москвы.
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1987–1988. Т. 1-3.