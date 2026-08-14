ОУЯН СЮ

ОУЯН СЮ [2-е имя Юншу; посмертное имя Просвещённый и верный (Вэньчжун); прозвище Затворник Шесть по одному (Люи цзюйши) и другие] - китайский писатель, историк, государственный деятель.

Из бедной семьи провинциальных служащих. В 1030 году сдал экзамен на учёную степень цзиньши; с 1054 года член академии Ханьлинь, занимал посты старшего экзаменатора, заместителя главы Верховного военного совета, вице-канцлера и другие. Служил в провинции. Будучи умеренным реформатором, выступал против радикальных нововведений Ван Аньши.

Внёс большой вклад в развитие сунской прозы . Стиль Оуяна Сю, во многом отразивший влияние Хань Юя, сочетает ясность изложения, лиричность, философскую глубину со злободневностью и вниманием к бытовым деталям: политическая, философская, и историческая публицистика [«Письмо цензору Гао» («Юй Гао сыцзянь шу») и другие], эпитафии [«Эпитафия Инь Шилу» («Инь Шилу мучжимин») и другие], записки с описанием природы и достопримечательностей [«Записки о беседке хмельного старика» («Цзуй вэн тин цзи») и другие], а также «прозаические оды» (фу) [«Ода о голосе осени» («Цю шэн фу») и другие]. Особенно перспективным для дальнейшего развития прозы стал созданный Оуяном Сю жанр «бесед о стихах» (ши хуа): «Беседы о стихах Затворника Шесть по одному» («Лю и ши хуа») и др.

Значительна роль Оуяна Сю и в формировании сунской поэзии. Сохранилось около 1200 поэтических произведений. Главные темы стихотворений в жанре ши - обличение социальных пороков, чиновничья служба, описания различных предметов, пейзажные зарисовки: «Дворы на границе» («Бянь ху»), «Шутя отвечаю Юань Чжэню» («Си да Юань Чжэнь») и другие. Чёткость и простота слога, характерные для прозы Оуяна Сю, отличают его стихотворные послания к друзьям. Большой популярностью пользовались романсы (цы), которые Оуян Сю писал на известные мелодии. Автор исторических и палеографических трудов: «Новая история пяти династий» («Синь У дай ши»), «Новая история династии Тан» («Синь Тан шу», в соавторстве), «Собрание древних записей с послесловиями» («Цзи гу лу бавэй»).