ОУТС ДЖОЙС КЭРОЛ

ОУТС ДЖОЙС КЭРОЛ - американская писательница.

Родилась в семье среднего достатка. Окончила Сиракьюсский (1960) и Висконсинский (1961) университеты, преподавала в колледжах и университетах США и Канады .

Первый сборник рассказов - «Через северные ворота» («By the north gate», 1963). Известность принесли романы «Сад радостей земных» («A garden of earthly delights», 1967; русский перевод 1973), «Их жизни» («Them», 1969), «Делай со мной что захочешь» («Do with me what you will», 1973; русский перевод 1983).

Характерное для ранней прозы Оутс изображение социальных противоречий, расовых и идеологических конфликтов эпохи сочетается с пристальным интересом к недавнему прошлому провинциальной Америки, к проблемам психологического и сексуального насилия (прежде всего по отношению к женщине) и разрушения семейных устоев: романы «Убийцы» («The аsassins», 1975), «Ангел света» («Аngel of light», 1981; русский перевод 1987), «Жизнь Марии» («Marya: a life», 1986), «Американские аппетиты» («American appetites», 1989), «Блондинка» («Blonde», 2000; русский перевод 2001), «Девушка с татуировками» («The tattooed girl», 2003) и другие. К пограничным состояниям человеческого сознания обращены романы «Бельфлёр» («Bellefleur», 1980), «Любовная история в Бладсмуре» («A Bloodsmoor romance», 1982), «Тайны Винтерторна» («Mysteries of Winterthurn», 1984), переосмысляющие в духе постмодернизма сюжеты и приёмы готического романа , а также сборники рассказов «Демон» («Demon», 1996), «Лишившиеся веры» («Faithless», 2001) и другие.

Публиковалась также под псевдонимами Р. Смит (R. Smith), Л. Келли (L. Kelly). Среди дреди произведений: эссе, литературно-критические статьи.