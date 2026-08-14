Отзови́сты

Отзови́сты — леворадикальная груп­па в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), образовавшаяся в 1908. Наиболее известные представители: А. А. Богданов , В. Л. Шанцер (Марат), М. Н. Покровский, А. В. Луначарский , А. С. Бубнов , Г. А. Алексинский, А. В. Соколов (Станислав Вольский), М. Н. Лядов (Мандельштам). О. требовали отзыва (отсюда название) социал-­демократической фракции из Государственной думы в Российской империи , прекращения партийной работы в легальных и полулегальных организациях рабочего класса и сосредоточения работы в нелегальных партийных организациях, настаивали на сохранении лозунга вооруженного восстания, призывали к немедленным открытым революционным действиям. О. резко критиковали ликвидаторов . В. И. Ленин выступил против О. и ликвидаторов. V Общероссийская конференция РСДРП в декабре 1908 [январь 1909] выступила против как О., так и ликвидаторов. О. организовали свою школу на о. Капри. В июне 1909 совещание расширенной редакции газеты «Пролетарий» приняло решение, что большевизм ничего общего не имеет с отзовизмом и ультиматизмом (требованием Богданова выступить с ультиматумом к депутатам социал-­демократам). Богданов был исключен из рядов большевиков. В декабре 1909 О. и ультиматисты организовали группу « Вперед ».

Лит .: Тютюкин С. В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2002; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. В. И. Плотников.