ОТВЕТЫ ДЬЯКОНОВЫ

ОТВЕТЫ ДЬЯКОНОВЫ - памятник старообрядческой литературы, ответы старообрядцев-поповцев дьяконова согласия ( Керженские скиты ) на 130 вопросов игумена Питирима (Потёмкина), составленные в 1716-1719 годах и в 1719 году поданные Питириму.

Видный деятель дьяконова согласия Т.М. Лысенин (конец XVII - начало XVIII века), собиравший свидетельства в пользу старых обрядов, обратился за помощью в составлении «Ответов дьяконовых» к представителю Выго-Лексинского общежительства А. Денисову, передав ему свои наработки. Выговские книжники (А. и С. Денисовы, Д. Матвеев) выступили редакторами и составителями «Ответов дьяконовых». В ряде ответов они дополнили свидетельства Лысенина своими, собранными из рукописных и печатных источников, в других случаях опирались только на собственные материалы. В «Ответах Дьяконовых» они разоблачили созданные специально в целях полемики со старообрядцами поддельные сочинения - «Деяния на еретика Мартина» и «Феогностов требник». «Ответы дьяконовы» послужили основой «Поморских ответов», вскоре написанных выговцами.

На начало XXI века учтено 52 списка «Ответов дьяконовых». В рукописной традиции памятник разделяется, как правило, на две части. Первая часть включает 130 вопросов и ответы на них, а также переписку Александра Диакона с игуменом Питиримом и посвящена основным разногласиям между сторонниками официальной Церкви и старообрядцами (перстосложение для крестного знамения, «троение» аллилуйи, «трисоставной» крест, новые редакции Символа веры и Иисусовой молитвы, количество просфор на литургии, хождение «посолонь»). Вторая часть содержит дополнительные статьи, не поданные Питириму. В целом дьяконовцы, опасаясь репрессий , старались не давать прямых ответов на острые вопросы игумена Питирима, иногда отговариваясь некомпетентностью, что дало возможность Питириму заявить о своей победе и использовать материалы «Ответов дьяконовых» при подготовке окончательной редакции своего сочинения «Пращица».

Издания:

Питирим [Потемкин], еп. Пращица. СПб., 1721;

Ответы Александра диакона (на Керженце), поданные Нижегородскому епископу Питириму в [1719 г.]. Н. Новгород, 1907.

Исторические сточники:

Объявление, како Преосвященнейший Питирим епископ Нижегородский и Алатарский, с раскольническими учители, при собрании множайшем, духовнаго и мирскаго чина людех разменялся вопросами и ответами, и что при том говорено и учинено, и кто при том собрании людей были. 1719 году // Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1790. Ч. 15.

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