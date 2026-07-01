ОТВЕТЧИК

ОТВЕТЧИК - сторона в гражданском судопроизводстве; лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленному истцом требованию.

Ответчик - сторона в исковом производстве, где судом разрешается спор о праве гражданском между сторонами и, по утверждению истца, Ответчик нарушил его право или охраняемый законом интерес. Ответчик, как и истец, относится к лицам, участвующим в деле, пользуется всеми процессуальными правами и несёт все процессуальные обязанности таких лиц, установленные законом (право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании и тому подобное; обязанность явиться по вызову в суд). Наряду с этим, Ответчик обладает дополнительными правами и обременён дополнительными обязанностями, которые характеризуют его как субъекта спорного правоотношения (право на признание иска, возражение против иска, заключения мирового соглашения с истцом и тому подобное; обязанность доказывать основания своих возражений против иска). Неисполнение процессуальных обязанностей влечёт для Ответчика неблагоприятные последствия: удовлетворение иска, вынесение решения в его отсутствие (смотри Заочное производство ).

В случае удовлетворения иска Ответчик несёт судебные расходы и обязан исполнить решение суда.

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